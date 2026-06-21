Movilidad vs. flexibilidad: claves para evitar lesiones y moverte con libertad

En el mundo del bienestar, “ser flexible” suena a objetivo universal: tocarse la punta de los pies, abrir la cadera, bajar más en sentadilla. Pero la flexibilidad —la capacidad de un músculo de alargarse— es solo una parte del rompecabezas.

La movilidad, en cambio, es la capacidad de mover una articulación activamente a través de su rango de movimiento con control. Traducido a la vida real: no es lo mismo que tu isquiotibial “dé”, a poder levantar la pierna sin que la espalda compense o la rodilla se queje.

Ahí aparece la trampa cotidiana: estirar mucho y moverse poco. Podés tener buena flexibilidad pasiva (alguien te empuja la pierna y sube), pero poca movilidad (vos no llegás solo). Esa brecha suele sentirse como rigidez, chasquidos, pinchazos difusos o la clásica frase “me siento duro, pero el médico dice que estoy bien”.

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Por qué la movilidad ayuda a evitar lesiones

Las lesiones frecuentes en gente que entrena “normal” —sobrecargas, tirones, molestias de hombro o lumbar— no siempre se deben a falta de fuerza, sino a falta de control en ciertos rangos.

Si tu tobillo no se mueve, la rodilla negocia. Si tu cadera no rota, la zona lumbar improvisa. Y tu cuerpo, que es generoso, paga la cuenta… con intereses.

Un test simple: ¿flexible o móvil?

Probá esto: sentado, levantá una rodilla hacia el pecho sin redondear la espalda ni ayudarte con las manos.

Si necesitás impulso, te vas para atrás o sentís tirantez “por todos lados”, probablemente falte movilidad de cadera (más que “estiramiento general”).

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Hacks aplicables en casa

La movilidad mejora con dosis pequeñas y frecuentes, no con sesiones épicas una vez por semana. Dos minutos entre reuniones pueden valer más que veinte al final del día. Pensalo como “aceitar bisagras”.

Un buen atajo es alternar movimiento activo + respiración: círculos lentos de hombros, rotaciones torácicas suaves en la silla, balanceos controlados de cadera al levantarte. Si al estirar sentís alivio momentáneo pero volvés a la rigidez en una hora, probá reemplazar parte de esos estiramientos por movimientos controlados en rangos cómodos.

Los estiramientos largos pueden servir para bajar tensión puntual (después de estar sentado, tras un vuelo, al final del entrenamiento). Pero para “moverte con libertad”, priorizá movilidad antes de entrenar y a lo largo del día. Regla práctica: si el objetivo es “rendimiento y articulaciones felices”, primero movilidad; si el objetivo es relajar, después estirar.

Si hay dolor agudo, hormigueo o pérdida de fuerza, conviene consultarlo con un profesional de la salud antes de insistir con rutinas caseras.