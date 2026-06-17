Estilo de vida
17 de junio de 2026 a la - 14:57

Automasaje con pelotas de tenis: el truco casero para “desactivar” nudos musculares

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.Shutterstock

Dos pelotas de tenis y una pared pueden cambiar cómo se siente tu espalda al final del día. Esta técnica simple ayuda a aliviar puntos gatillo (esos nudos que duelen y tiran), sin turnos, sin aparatos y con un costo casi cero.

Por ABC Color

Qué son los puntos gatillo y por qué una pelota puede ayudar

Los puntos gatillo son zonas del músculo especialmente sensibles, a veces descritas como “nudos”, que pueden provocar dolor local o referido (por ejemplo, un punto en el cuello que se siente como dolor de cabeza).

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.

Aplicar presión sostenida y controlada —como con una pelota— puede reducir temporalmente la tensión y mejorar la movilidad. Se trata de una mezcla de estímulo mecánico y respuesta del sistema nervioso al “buen” dolor dosificado.

Lea más: Los mejores remedios caseros para aliviar el dolor muscular y articular

Cómo hacer automasaje con pelotas de tenis en casa

La regla de oro: presión gradual, respiración y paciencia. Colocá la pelota entre tu cuerpo y una pared (más suave) o el piso (más intenso).

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.

Buscá un punto sensible y quedate ahí 20–40 segundos, respirando lento, hasta que baje la molestia.

Repetí 2–3 veces por zona. En total, 5–10 minutos suelen alcanzar.

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.

Un tip útil: si la pelota “se escapa”, metela en una media o usá dos pelotas dentro de una media para trabajar a ambos lados de la columna sin presionar las vértebras.

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.

Lea más: Automasaje: cuatro técnicas fáciles para aliviar tensión y mejorar la circulación

Zonas donde suele funcionar mejor y cómo ubicarlas

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.
  • En la parte alta de la espalda (entre omóplatos), movete como si “dibujaras” pequeños círculos contra la pared.
  • Para glúteos y cadera, sentate en el piso y apoyá el peso de forma parcial, buscando el punto que molesta al caminar o al subir escaleras.
Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.
  • En plantas de los pies, rodá la pelota de adelante hacia atrás: es el clásico rescate para jornadas largas de pie.
Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.

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Errores comunes y señales de alarma

Automasaje con pelotas de tenis.
Automasaje con pelotas de tenis.
  • Lo más frecuente es pasarse de intensidad: si te dejás moretones o quedás peor al día siguiente, fue demasiado.
  • Evitá presionar directo sobre la columna, articulaciones o costillas.
  • No lo uses en lesiones agudas, fiebre, inflamación marcada o si hay hormigueo, pérdida de fuerza o dolor que baja por el brazo/pierna: ahí conviene consultar a un profesional.