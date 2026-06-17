Automasaje con pelotas de tenis: el truco casero para “desactivar” nudos musculares

Qué son los puntos gatillo y por qué una pelota puede ayudar
Los puntos gatillo son zonas del músculo especialmente sensibles, a veces descritas como “nudos”, que pueden provocar dolor local o referido (por ejemplo, un punto en el cuello que se siente como dolor de cabeza).
Aplicar presión sostenida y controlada —como con una pelota— puede reducir temporalmente la tensión y mejorar la movilidad. Se trata de una mezcla de estímulo mecánico y respuesta del sistema nervioso al “buen” dolor dosificado.
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Cómo hacer automasaje con pelotas de tenis en casa
La regla de oro: presión gradual, respiración y paciencia. Colocá la pelota entre tu cuerpo y una pared (más suave) o el piso (más intenso).
Buscá un punto sensible y quedate ahí 20–40 segundos, respirando lento, hasta que baje la molestia.
Repetí 2–3 veces por zona. En total, 5–10 minutos suelen alcanzar.
Un tip útil: si la pelota “se escapa”, metela en una media o usá dos pelotas dentro de una media para trabajar a ambos lados de la columna sin presionar las vértebras.
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Zonas donde suele funcionar mejor y cómo ubicarlas
- En la parte alta de la espalda (entre omóplatos), movete como si “dibujaras” pequeños círculos contra la pared.
- Para glúteos y cadera, sentate en el piso y apoyá el peso de forma parcial, buscando el punto que molesta al caminar o al subir escaleras.
- En plantas de los pies, rodá la pelota de adelante hacia atrás: es el clásico rescate para jornadas largas de pie.
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Errores comunes y señales de alarma
- Lo más frecuente es pasarse de intensidad: si te dejás moretones o quedás peor al día siguiente, fue demasiado.
- Evitá presionar directo sobre la columna, articulaciones o costillas.
- No lo uses en lesiones agudas, fiebre, inflamación marcada o si hay hormigueo, pérdida de fuerza o dolor que baja por el brazo/pierna: ahí conviene consultar a un profesional.