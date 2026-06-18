El “té de abuela” para el estrés: hierbas que ayudan a bajar los niveles de cortisol

El cortisol es una hormona clave para despertarnos, concentrarnos y reaccionar ante una amenaza. Suele subir por la mañana y bajar hacia la noche. Pero cuando el estrés se vuelve crónico (mensajes a las 23:00, agenda sin aire, “solo cinco minutos más”), esa curva se desordena: peor sueño, más irritabilidad, antojos y cansancio constante.

Aquí entra el famoso “té de abuela” como una herramienta sencilla para activar una respuesta de relajación.

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¿Qué infusiones se asocian con menor estrés y, en algunos estudios, con marcadores como el cortisol? Estas son las más citadas por la evidencia y la experiencia clínica de bienestar.

Manzanilla: la clásica que no falla

La manzanilla se usa para conciliar el sueño y aliviar la tensión.

Sus compuestos, como la apigenina, se vinculan a efectos sedantes suaves. Es ideal para la tarde o la noche, cuando el cuerpo debería empezar a relajarse.

Melisa (toronjil): calma sin dejarte en cámara lenta

La melisa se asocia con una reducción de la inquietud y una mejora del descanso.

Es una opción para los días de mente acelerada, cuando uno relee el mismo correo varias veces y sigue sin concentrarse.

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Lavanda: aroma que también se toma

La lavanda tiene evidencia más sólida en aromaterapia, pero en infusión puede acompañar el ritual de relajación.

Su principal atractivo es sensorial: ayuda a crear una sensación de cierre de jornada.

Pasiflora: para el insomnio con pensamientos persistentes

La pasiflora se estudia por su efecto ansiolítico leve. Puede ser útil cuando el estrés se expresa como rumiación mental: cuerpo cansado, pero mente activa.

Cómo prepararlas para aprovechar sus propiedades

Usá una cucharadita de hierba seca por taza, agua caliente sin hervir (90 a 95 °C) y tapá la infusión durante 5 a 10 minutos para conservar los aceites esenciales.

Tomá una o dos tazas al día, preferentemente en un momento de pausa y sin distracciones.

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Si estás embarazada, en período de lactancia, tenés una enfermedad tiroidea o tomás anticoagulantes, sedantes o antidepresivos, consultá con un profesional de la salud antes de consumir estas hierbas, ya que pueden existir interacciones.

Si el estrés se acompaña de ataques de pánico, insomnio persistente o síntomas físicos intensos, las infusiones pueden ser un complemento, pero no sustituyen una evaluación profesional.