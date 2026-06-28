La canasta mecánica

El oscurantismo, históricamente se define, como la práctica deliberada de bloquear el acceso de la población al conocimiento, la razón y la ciencia, promoviendo en su lugar la ignorancia. Aunque se asocia con el dogmatismo medieval, en la actualidad el término se usa como una alerta ante el auge del anti intelectualismo, la desinformación masiva y el rechazo a la evidencia científica.

Si a finales del XVIII se alzó una reacción que buscaba restaurar el absolutismo en Europa, ahora surge en EEUU la neorreacción, que pretende convertir las democracias liberales en dictaduras lideradas por consejeros delegados. Es la constatación de que la democracia es el último obstáculo al capitalismo.

“Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Cuando se refiere a libertad se refiere a la libertad de mercado.Estas palabras fueron escritas en 2009 por Peter Thiel, el magnate con una fortuna personal de 17.000 millones de dólares, fundador de Pay Pal y accionista de Facebook. Las escribió en su manifiesto titulado La Educación de un Libertario, palabras que hoy se convirtieron en la piedra angular de la corriente ideológica también conocida como la neorreacción o por la abreviatura NRx. Peter Thiel estuvo reunido con nuestro Presidente Santiago Peña, en Mburuvichároga, el 13 de Mayo de 2026 y también estuvo en Argentina con Milei. Esta doctrina está en la raíz del nuevo tiempo que vivimos: la de la batalla final del capitalismo contra las democracias liberales. El movimiento favorece el retorno a construcciones sociales y formas de gobierno basadas en monarquías absolutas, propias del antiguo régimen, como el cameralismo y la Edad Media como el feudalismo. Sus partidarios, en general, tienen puntos de vista conservadores sobre temas como el igualitarismo, el feminismo, las relaciones raciales, los derechos humanos, la migración, los roles de género y comunidades LGBTIQ+. Pese a que Peter Thiel es abiertamente gay y tiene esposo.

Próspera es una ciudad-empresa libertaria de capitales privados ubicada en la isla de Roatán, Honduras, financiada en gran parte por el multimillonario Peter Thiel. Conocida como Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), opera con autonomía fiscal y legal frente al Estado hondureño, generando fuertes disputas sobre soberanía nacional.

En su texto de 2009, el magnate Thiel dice algo más que, visto desde la perspectiva actual– no sorprende ya a casi nadie: “Desde 1920, el enorme aumento de los beneficiarios de la asistencia social y la extensión del derecho de voto a las mujeres, han convertido la noción de ‘democracia capitalista’ en un oxímoron”.

El Caballo de Troya oscurantista se está infiltrando aceleradamente en nuestras endebles democracias. ¿Tenemos idea de cómo no caer en la trampa?

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