Agenda cultural y artística del 5 al 11 de julio de 2026

DOMINGO 5

San Juan / Barrio Mariscal

Para ir cerrando la temporada de fiestas de San Juan, en el Barrio Mariscal (San Roque González esq. Dr. Eulogio Estigarribia) te esperan de 12:00 a 23:00 con mucha comida típica, baile, shows en vivo y juegos.

El acceso es libre y gratuito, además de contar con estacionamiento gratuito. ¡No te pierdas esta oportunidad de pasar una buena tarde de domingo!

Más informaciones: @barriomariscal

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Show de Humor / Las Karashans

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers, Gustavo Corvalán

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

MIÉRCOLES 8

Encuentro de lecturas / Literatura y filosofía de la infancia

Ofrecido por: Amelie Schneider y Federico Javier González

Hora: 18:00 a 20:00

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar casi Artigas)

Informaciones: @icpa_gz

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VIERNES 10

Taller solidario de dibujo con Regi Rivas

“¿Alguna vez dijiste ‘yo no sé dibujar’ o sentiste que la creatividad no es lo tuyo? Entonces este taller está pensado exactamente para vos”, dicen los organizadores.

Con la guía de la artista Regi Rivas la propuesta está orientada a conectar, experimentar y divertirse sin presiones. El encuentro será de 18:30 a 20:30 en Sala Piloto.

Lo recaudado será donado a familias palestinas. Más informaciones: @regirivas @salapiloto

SÁBADO 11

Concierto / Aniversario de Square Pants

Ofrecido por: Square Pants

Hora: 21: 00

Lugar: Voudevil

Informaciones: tuti.com.py

Show / Rumi vuela

Ofrecido por: K-Pop Guerreras en evolución

Hora: 16:00

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

Encuentro de animadores / Animate y Premios Jaguata

Ofrecido por: Paraguay Animation

Hora: 09:00

Lugar: Universidad Columbia, calle España

Informaciones: ticketea.com.py

Fiesta / Patronales de Yaguarón

Ofrecida por: Yaguarón

Hora: 20:00

Lugar: Club Independencia, Yaguarón

Informaciones: ticketea.com.py