Agenda cultural y artística del 5 al 11 de julio de 2026

DOMINGO 5
San Juan / Barrio Mariscal
Para ir cerrando la temporada de fiestas de San Juan, en el Barrio Mariscal (San Roque González esq. Dr. Eulogio Estigarribia) te esperan de 12:00 a 23:00 con mucha comida típica, baile, shows en vivo y juegos.
El acceso es libre y gratuito, además de contar con estacionamiento gratuito. ¡No te pierdas esta oportunidad de pasar una buena tarde de domingo!
Más informaciones: @barriomariscal
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Show de Humor / Las Karashans
Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers, Gustavo Corvalán
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketa.com.py
MIÉRCOLES 8
Encuentro de lecturas / Literatura y filosofía de la infancia
Ofrecido por: Amelie Schneider y Federico Javier González
Hora: 18:00 a 20:00
Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar casi Artigas)
Informaciones: @icpa_gz
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VIERNES 10
Taller solidario de dibujo con Regi Rivas
“¿Alguna vez dijiste ‘yo no sé dibujar’ o sentiste que la creatividad no es lo tuyo? Entonces este taller está pensado exactamente para vos”, dicen los organizadores.
Con la guía de la artista Regi Rivas la propuesta está orientada a conectar, experimentar y divertirse sin presiones. El encuentro será de 18:30 a 20:30 en Sala Piloto.
Lo recaudado será donado a familias palestinas. Más informaciones: @regirivas @salapiloto
SÁBADO 11
Concierto / Aniversario de Square Pants
Ofrecido por: Square Pants
Hora: 21: 00
Lugar: Voudevil
Informaciones: tuti.com.py
Show / Rumi vuela
Ofrecido por: K-Pop Guerreras en evolución
Hora: 16:00
Lugar: Teatro Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
Encuentro de animadores / Animate y Premios Jaguata
Ofrecido por: Paraguay Animation
Hora: 09:00
Lugar: Universidad Columbia, calle España
Informaciones: ticketea.com.py
Fiesta / Patronales de Yaguarón
Ofrecida por: Yaguarón
Hora: 20:00
Lugar: Club Independencia, Yaguarón
Informaciones: ticketea.com.py