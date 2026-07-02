Los Minions regresan al cine en Paraguay con una nueva aventura

El único estreno de este jueves – y primer estreno del mes de julio – en cines de Paraguay es una de las películas animadas más anticipadas del año: Minions y monstruos, la nueva película de los emblemáticos personajes de la saga Mi villano favorito.

Minions y monstruos trascurren en la década de 1920 y sigue a los Minions mientras intentan abrirse paso en la industria del cine y llegan a Hollywood con la ambición de filmar una película de monstruos, pero acaban enfrentando a un peligroso ser cósmico.

Se trata del segundo estreno en cines este año para el estudio de animación Illumination, que también lanzó en salas hace unos meses Super Mario Galaxy: La película, basada en los videojuegos de Nintendo, el filme más taquillero a nivel mundial en lo que va del año.

Cartelera: Horarios de ‘Minions y monstruos’ en cines de Paraguay

Minions y monstruos es dirigida por el realizador francés Pierre Coffin, quien dirigió las tres primeras películas de Mi villano favorito y la primera de Minions, y quien además pone su voz a los protagonistas.

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El elenco de voces de la película - en su versión original en inglés - también incluye a Trey Parker (co-creador de South Park), Christoph Waltz (Frankenstein), Jesse Eisenberg (Nada es lo que parece 3), Allison Janney (Resistencia), Zoey Deutch (Mensajes de voz para Isabelle) y Jeff Bridges (Kingsman: El círculo dorado).

Una saga taquillera

Con siete películas en total – incluyendo a Minions y monstruos –, la saga Mi villano favorito, que estrenó su primera película en 2010, se ha convertido en una de las propuestas animadas más taquilleras a nivel mundial.

Hasta ahora, las seis películas previas han recaudado más de 5.400 millones de dólares.