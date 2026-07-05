Ismael Ledesma: Reviviendo la nostalgia y las raíces

—Revivir. ¿Por qué este título para el concierto?

—El concierto Revivir se basa en mi nuevo álbum, que será lanzado en el concierto el próximo 16 de julio a las 20:30 en el Teatro de las Américas. Mi idea fue hacer revivir un repertorio que yo tocaba en mis inicios de la carrera musical en Francia, en los años 80.

—¿Y cuáles son esas nostálgicas canciones que vas a revivir?

—El contenido de este álbum me lleva a mis principios en Francia. Yo llegué allá en 1982 con un cancionero totalmente popular de nuestro país, pero tuve que adaptarme a lo que gustaba por allá, en Europa. Entonces aprendí un nuevo repertorio basado en lo que se escuchaba en el Viejo Mundo…

—Por ejemplo… ¿qué recuerdos te traen?

—Algunos de los temas elegidos son Ansiedad, con ritmo venezolano. Luego Baion de Ana, muy a la moda en esos momentos, Dime cuándo, Cuando salí de Cuba, El cable, Canto a Puerto Rico, Sabor a mí y otros. Todas estas canciones me traen muchos y muy lindos recuerdos porque era otra época en la que aún se apreciaban las melodías y no el ruido.

—Esta vez vimos que tendrás invitados especiales…

—Los invitados son el maestro mexicano veracruzano Rubén Melgarejo, quien es el director artístico del proyecto y quien orquestó el álbum. Luego están mis compañeros del grupo Ysando, Andrea González y Orlando Rojas, quienes también hacen parte del álbum. También, Paula Rodríguez en bajo y Ramón González en percusiones.

—¿Cuál fue la respuesta del público a tu anterior álbum, Folclore Profundo?

—Folclore Profundo tuvo mucha acogida en nuestro país y también en Francia porque allí demuestro mi verdadera identidad y las raíces de nuestra música popular y folclórica. Durante toda esta temporada he interpretado las obras de ese álbum y fue muy apreciado por el público que vino a verme.

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—¿Cuáles fueron las últimas presentaciones más destacadas que tuviste en Francia o el exterior?

—Para mí todas mis presentaciones son excepcionales, ya que el mercado es muy difícil en Europa. Los últimos conciertos fueron en una sala importante de París: La Marbrerie, que fue en mayo. Y los dos últimos conciertos que también me marcaron, por ser lugares muy emblemáticos de Francia, fueron: en la iglesia troglodita de Haute-Isle (Val d`Oise) y –poco antes de venir a Paraguay– en la Galería Demarez, en Giverny, la ciudad del arte impresionista de Claude Monet.

—¿Sos futbolero?

—Sí... soy un futbolero de corta carrera profesional. Empecé a jugar en el club de mi barrio, Santo Domingo, el club Fernando de la Mora, que por entonces ya estaba en el barrio Palomar frontera con Santo Domingo. Jugué en infantil y juvenil, como lo denominábamos antes. Llegué a jugar en un par de ocasiones en la primera con 17 años. Fue un periodo hermoso porque éramos todos del barrio y defendíamos nuestro club como algo sagrado. También estuve por Presidente Hayes. Soy aficionado del Club Guaraní.

—¿Qué sentís al estar en un momento tan especial en Paraguay, mientras se desarrolla la Copa del Mundo?

—Me siento muy feliz de estar en Paraguay y sentir la emoción del pueblo que alienta a nuestra selección. Considero que el fútbol une a los paraguayos y es un hermoso momento que hay que aprovechar. Los partidos de la Albirroja los he vivido desde la clasificación misma, porque estuve por aquí cuando ganaron los partidos más importantes, y ahora me tocó nuevamente vivir la victoria contra Alemania. Lo viví intensamente con amigos en Asunción. Vi después toda esa felicidad del pueblo. No pude ir al centro de la ciudad porque era imposible llegar. Pero volviendo de Areguá vi a tanta gente feliz por las calles, verdaderamente era una fiesta y alegría popular y de gran unidad.

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—¿Cuál es tu proyecto más anhelado?

—Mi proyecto en Paraguay es volver… Es algo que necesito… Solo estoy esperando un poquito más para programar mi vuelta. Tengo derecho a una pequeña jubilación y eso sería fundamental para poder asumir mi vida en nuestro país.

—En tus planes de regresar a Paraguay, ¿qué lugar elegirías para vivir? ¿El campo o la ciudad?

—El lugar que ya elegí desde hace un tiempo es Areguá, en donde ya construí una casita para el futuro. Es un lugar que corresponde a mi personalidad, sitio con naturaleza, gente humilde, tierra roja y aún una vida semicampestre en donde todavía la gente se saluda. Hay solidaridad entre vecinos, hay poesía y una atmósfera que me encanta. Y lo elegí sobre todo porque viví allí en mi infancia y adolescencia.

—Dado que siempre estás de gira por Europa y sobre todo en Francia, ¿tenés tiempo de comer comida paraguaya? ¿Cuáles por ejemplo?

—La comida paraguaya no falta en mi hogar en Francia, a pesar de que mi esposa, Helene, es francesa. Llevamos 37 años de casados, con dos hijas y un nieto. Así que ella ama nuestro país y su gastronomía, aprendió a hacer empanadas, poroto kesu, chipa guasu, mbeju, sopa paraguaya y vori vori. Por mi lado, yo preparo asado a la olla, puchero, tortilla, mandi’o chyryry. Todo eso es normal en nuestra alimentación en Europa.

—Aparte de la música, ¿qué actividades te gusta realizar?

—Yo soy un músico nato, no sé hacer otra cosa. Estoy formateado musicalmente desde la edad de 5 años. Lo que hago como hobby y otra actividad es jugar al fútbol, mi pasión y una necesidad que me ayuda para un equilibrio emocional y físico. Hasta hoy sigo jugando en mi club regional, Magny, en Vexin, en la categoría séniors de más de 55 años. También juego al tenis, la gente piensa que yo enseño arpa, pero no, porque es otra virtud que no es mi especialidad. Lo que hago son masterclass en los conservatorios en donde me contratan por uno o dos días para mostrar mi técnica a los arpistas clásicos y célticos. Esa es una actividad suplementaria que realizo esporádicamente, aparte de las actuaciones.

PARA AGENDAR

Ismael Ledesma presenta Revivir

16 de julio

20:30 horas

Teatro de las Américas (José Berges 297, Asunción).

Artista invitado:

Maestro Rubén Melgarejo, director artístico.

Músicos invitados:

Andrea González, Paula Rodríguez, Orlando Rojas, Ramón González.

Presentador:

Mario Ferreiro

González Acosta & Asociados / bluemusic

Entradas en Ticketea.

pgomez@abc.com.py