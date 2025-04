El folclore profundo de Ismael Ledesma

Se puede decir que Ismael Ledesma aprendió la música desde la cuna y aún antes. “Digamos que estoy en el arte desde el vientre de mi madre, Luisa Ysabel Lucena, ya que ella era cantante y guitarrista, y mi padre, Raimundo Ledesma, era arpista. Fue quien me inició en el arpa cuando yo cumplía 5 años, y desde los 6 ya me presentaba en público”, afirma el compatriota residente en París, desde donde expande la música por el mundo.

Nacido en 1962, haciendo cuentas, prácticamente lleva 58 años de actividad en el arte. Durante esta nueva estadía en Paraguay respondió algunas preguntas para ABC Revista.

—¿Y cómo fue que llegaste a París?

—Recibí la invitación de mi tío Kike Lucena, guitarrista y cantante residente ya en Francia desde los años 70. Él me abrió las puertas del circuito parisino y tuve la suerte de trabajar en el primer día de mi arribo en un barco que hace paseos por el río Sena. Desde ese momento adquirí una total independencia, algo que yo buscaba desde hacía mucho tiempo. Me introduje rápidamente en el círculo de artistas latinos en París, con quiénes compartía escenario.

—Siendo un ciudadano universal, ¿cómo hacés para mantener tus vínculos con el Paraguay, aparte de la música?

—Si bien pueden decir que soy un artista universal por recorrer el mundo con mi arpa, el vínculo con Paraguay es cotidiano, ya que desde siempre interpreto músicas del Paraguay. Por otro lado, pude mantener enlaces de amistad con mis amigos de antes y, sobre todo, siempre vine a mi país para presentar alguna novedad discográfica y realizar conciertos proponiendo mis composiciones e ideas.

—Cuántas idas y venidas... ¿Casi todas con la música?

—Yo me fui en 1982 y desde 1983 venía a Paraguay, primeramente por mi madre y hermana, y más adelante ya para realizar mis conciertos. Paraguay me hace falta y mis innombrables idas y vueltas fueron parte de mi motivación para continuar mi carrera. Siempre necesito de los aplausos de mis compatriotas. Es lo más delicioso para mi alma...

—¿Cómo es esa “vuelta a las raíces, a tu estilo”, que definís como parte de este nuevo proyecto llamado Folclore Profundo? ¿Cómo surgió el nombre?

—Digo que estoy volviendo a mis raíces, ya que yo soy un artista de origen folclórico. Siento la música del Paraguay desde niño y aún mantengo ese sabor y color en mis interpretaciones. Siento que la música paraguaya pide volver a ser una música que se escucha y que se saborea. Respeto muchísimo a los nuevos intérpretes, pero deseo devolver ese sonido acústico puro y sabroso para el deleite de los oídos. Siento que los oídos de los paraguayos están atrofiados por el excesivo ruido que se practica actualmente. Yo he escogido a verdaderos conocedores de nuestro folclore paraguayo, como Digno Acuña (guitarra), Martín González (bandoneón), Paula Rodríguez (contrabajo), Emilio José Bareiro (guitarra) y la participación excepcional de Juan Cancio Barreto en este proyecto. Con ellos elaboramos lo que para mí representa un folclore profundo con los instrumentos principales que siempre se han utilizado en folclore.

—Una verdadera conjunción de estrellas de nuestro folclore...

—El resultado es una música sencilla que da protagonismo a las melodías y unas interpretaciones de cada integrante con la máxima pureza y sentimiento musical que nos caracteriza y que hace parte de nuestro ADN.

Repertorio innovador

En la reseña que nos hizo llegar Marlene Sosa Lugo, el arpista afirma: “Folclore profundo es una vuelta a mis raíces, pero a mi estilo. Luego de 42 años de recorrer el mundo representando al Paraguay, en mis alforjas siempre mi origen, que es la música popular y folclórica. Mi intención artística me llevó siempre a proponer desde la composición un repertorio innovador. Yo pasé por todas las etapas de un arpista paraguayo: festivales estudiantiles, actuaciones en restaurantes, serenatas y más, y desarrollé mi obra con ideas y propuestas diferentes en estos más de 40 años de carrera internacional. Elegí un camino para expresar mis ideas y mis ansias de libertad. Pero siempre que vuelvo a Paraguay es para empaparme de nuestros paisajes, de nuestra gente, de nuestras costumbres, en síntesis, de nuestra cultura, que he llevado siempre, pero in situ tiene otra vivencia”.

Y precisamente todo ese sentimiento es lo que se sintetiza en el motivo que lo trae esta vez a nuestro país: el “Folclore profundo”.

Sobre el disco

Folclore Profundo será presentado el 10 de abril en la Alianza Francesa de Asunción. A través de la promotora cultural Marlene Sosa Lugo, nos enteramos de que entró a Blue Caps Estudios desde el 13 de marzo con el acompañamiento de destacados músicos de nuestro país citados más arriba entre otros.

Para este material Ismael ha seleccionado especialmente algunos temas emblemáticos del acervo folclórico paraguayo como Nda rekói la culpa, Che kamba resa jajái, Al partir, Caballito andador, Pueblo jeroky, entre otras composiciones propias en polcas y guaranias, con toda la sapiencia de su largo y rico itinerario musical de intérprete y compositor.

El lanzamiento del material se hará en el marco de un espectáculo con los artistas participantes del disco como invitados, en el teatro de la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039, entre Brasil y Estados Unidos), desde las 20:30 horas. La presentación estará a cargo del poeta y comunicador Mario Rubén Álvarez.

