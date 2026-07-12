El adiós al comandante CR7

El ocaso llegó algo ríspido esa calurosa tarde de julio con lluvias dispersas bajo el domo del Dallas Stadium de Arlington Texas.

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Con 41 años cumplidos el pasado 5 de febrero y la mirada empañada por la tristeza de la eliminación, Cristiano Ronaldo abandonó el césped tras la derrota de Portugal por 1-0 ante su histórico adversario España en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento sentenció el fin de una trayectoria monumental con la selección nacional, dejando una imagen de dolor que conmovió a compañeros y adversarios por igual.

Frente a los medios de comunicación, el astro luso ofreció un análisis cargado de emotividad pero sereno sobre su salida definitiva de la máxima justa futbolística, declarando con firmeza: “Me voy con la conciencia tranquila”.

Cristiano relativizó la ausencia de un título mundial en su palmarés ponderando el valor de sus éxitos continentales previos, al asegurar que la Eurocopa conquistada en 2016 posee la misma dimensión histórica que una Copa del Mundo. Para el capitán, haber entregado su máximo esfuerzo por su bandera fue el trofeo más valioso.

Para comprender la magnitud de su ambición, conviene viajar al pasado, a los barrios humildes de Santo António en Funchal, Madeira. Allí, el pequeño Cristiano creció en una vivienda precaria donde compartía habitación con sus tres hermanos mayores: Hugo, Elma y Liliana Kátia.

La pobreza era tan severa que el techo de su hogar estaba plagado de agujeros que permitían el paso de la lluvia y la luz, un entorno de privaciones extremas que forjó su carácter de supervivencia.

En este escenario de carencias, su madre, Dolores Aveiro, se erigió como la verdadera arquitecta de su éxito profesional. Ella trabajó como cocinera y empleada de limpieza para poder costearle sus primeros botines, convirtiéndose en el refugio emocional incondicional del niño que soñaba con la grandeza.

Ronaldo ha declarado con devoción que todo su éxito le pertenece a ella, quien dormía con hambre para asegurar que él tuviera alimento.

Durante sus inicios en el club Andorinha, sus compañeros le apodaron el “bebé llorón”. El sobrenombre nacía de su hipersensibilidad al fracaso; el niño rompía en llanto inconsolable cada vez que perdía un partido o cuando sus compañeros no le pasaban la pelota durante el juego.

Esa misma pasión desbordada fue la que, años después, lo llevó a abandonar Madeira a los 12 años para perseguir un destino que parecía imposible.

Al mudarse a Lisboa para unirse a las filas del Sporting, su voluntad de acero se manifestó en entrenamientos clandestinos durante las noches.

Los reportes médicos de la época lo describían como un joven “excesivamente delgado”, carente de la masa muscular necesaria para el rigor profesional. Ronaldo, obsesionado con mejorar, se ejercitaba en solitario en el gimnasio de la residencia para potenciar su velocidad y fortaleza física, transformando su cuerpo mediante una ética de trabajo sin precedentes.

Su evolución técnica fue una metamorfosis constante, transitando de ser aquel extremo habilidoso del Manchester United que abusaba de los regates, trucos y fintas, hacia un goleador clínico de época.

Con la madurez, se transformó en un “depredador del área” absoluto, un especialista que adaptó su estilo de juego a los efectos del envejecimiento para priorizar la eficiencia y la contundencia frente al arco. Esta capacidad de reinvención le permitió dominar la élite europea durante décadas.

Cristiano cierra su ciclo internacional con un récord que parece inalcanzable: es el único futbolista en la historia en haber jugado y marcado en seis Copas del Mundo distintas, desde 2006 hasta 2026.

Sus números finales con Portugal son de leyenda, acumulando un total de 233 partidos y 146 goles oficiales. Se retira no solo como el máximo goleador histórico de las selecciones masculinas, sino como el jugador con más presencias internacionales de la historia.

Sin embargo, el legado de Ronaldo trasciende sus propias estadísticas para cimentar una dinastía junto a su hijo mayor, Cristiano Jr..

Con 16 años recién cumplidos, el joven ya brilla en las categorías inferiores de la selección lusa y ha tenido la oportunidad de entrenar con la cantera del Real Madrid.

El relevo generacional está en marcha, con un heredero que ya destaca por su destreza técnica y un físico privilegiado que incluso supera la talla de su progenitor.

Esta sucesión dinástica se basa en la disciplina que Ronaldo le ha inculcado a su primogénito, priorizando la cultura del esfuerzo.

La familia ha decidido estratégicamente que el joven regrese a las élites de las academias europeas para forjar su propia identidad futbolística lejos de la comodidad de Arabia Saudita, donde actualmente vive su padre.

El objetivo es que su carrera se cimente sobre el mérito propio en entornos competitivos de alta presión, siguiendo la senda de excelencia marcada por su padre.

En el plano personal, Cristiano ha consolidado un entorno de estabilidad junto a su pareja actual, Georgina Rodríguez, tras haber mantenido relaciones mediáticas con figuras como Alice Goodwin, Gemma Atkinson, Lucía Villalón e Irina Shayk.

Para equilibrar su imagen pública, Ronaldo mantiene una faceta filantrópica basada en sus propias carencias infantiles; no posee tatuajes para poder donar sangre y plasma con regularidad. Sus donaciones millonarias para equipar unidades de cuidados intensivos en Portugal y su apoyo a niños con cáncer son pilares de su impacto social.

Al concluir su camino internacional en 2026, Ronaldo demostró que el tiempo es solo una estadística que él intentó batir con una voluntad sobrehumana.

Se retira como una fuerza de la naturaleza que alteró permanentemente la historia del fútbol de su país. Antes de su debut, la selección de Portugal no poseía títulos oficiales de relevancia; con él como líder y estandarte, conquistaron tres trofeos históricos: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la UEFA League.

Cristiano Ronaldo pasa a la historia del fútbol como una leyenda y un ejemplo de que con constancia, disciplina y perseverancia se pueden lograr la mayor cantidad de objetivos. ¡Siiiiiuuu!