Esto Sucedió

Mirando vidrieras

Una conocida sección de ABC Color a fines de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado era “Mirando vidrieras”. Ofrecía diversos artículos de bazar. En la foto de julio de 1969, una producción para la presentación de este juego de té de plata de Le Galion Boutique dedicada a regalos, decoración y arte y que estaba ubicado en Tacuary esq. Eligio Ayala. Debió estar ubicado en diagonal o en el lado opuesto del Bar San Roque.

Restaurante Paraguaî

El 10 de julio de 1969 fue inaugurado el Restaurante Paraguaî con el slogan “un lugar de ensueño” en la avenida Choferes del Chaco esq. Mariscal Estigarribia (hoy 25 de Mayo), frente a Quinta Ruotti. De acuerdo con el anuncio ofrecía un “salón diferente especialmente construido para su comodidad”. También ofrecía show de “música folclórica y bailable, con cotizados conjuntos y orquestas”. ¿Alguien recuerda haberlo frecuentado?

Campeonato del Peinado

Con la participación de casi 50 profesionales del peinado tuvo lugar el Primer Campeonato del Peinado y Color en los salones del Banco Central de la calle Palma, decía ABC Color del 9 de julio de 1969. De esta forma se concretó “un antiguo anhelo de los miembros de la comisión directiva quienes en el deseo de estimular cada día más el ansia de superación de todos los colegas, ofrecieron la oportunidad de destacarse en el arte y la técnica del color y el peinado”. Uno de los ganadores fue Hugo Mercado.

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