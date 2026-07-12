ABC Revista
12 de julio de 2026 a la - 01:00

Esto Sucedió

Una producción para la sección Mirando Vidrieras de ABC Color en 1969.
Una producción para la sección Mirando Vidrieras de ABC Color en 1969.

Hechos que fueron noticia décadas atrás...

Por Pedro Gómez Silgueira

Mirando vidrieras

Una conocida sección de ABC Color a fines de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado era “Mirando vidrieras”. Ofrecía diversos artículos de bazar. En la foto de julio de 1969, una producción para la presentación de este juego de té de plata de Le Galion Boutique dedicada a regalos, decoración y arte y que estaba ubicado en Tacuary esq. Eligio Ayala. Debió estar ubicado en diagonal o en el lado opuesto del Bar San Roque.

Restaurante Paraguaî

Aviso publicado en ABC en julio de 1969 anunciando que el restaurante Paraguaî abría sus puertas.
Aviso publicado en ABC en julio de 1969 anunciando que el restaurante Paraguaî abría sus puertas.

El 10 de julio de 1969 fue inaugurado el Restaurante Paraguaî con el slogan “un lugar de ensueño” en la avenida Choferes del Chaco esq. Mariscal Estigarribia (hoy 25 de Mayo), frente a Quinta Ruotti. De acuerdo con el anuncio ofrecía un “salón diferente especialmente construido para su comodidad”. También ofrecía show de “música folclórica y bailable, con cotizados conjuntos y orquestas”. ¿Alguien recuerda haberlo frecuentado?

Campeonato del Peinado

Hugo Mercado se alza con el trofeo tras ganar un certamen del Primer Concurso Nacional del Peinado.
Hugo Mercado se alza con el trofeo tras ganar un certamen del Primer Concurso Nacional del Peinado.

Con la participación de casi 50 profesionales del peinado tuvo lugar el Primer Campeonato del Peinado y Color en los salones del Banco Central de la calle Palma, decía ABC Color del 9 de julio de 1969. De esta forma se concretó “un antiguo anhelo de los miembros de la comisión directiva quienes en el deseo de estimular cada día más el ansia de superación de todos los colegas, ofrecieron la oportunidad de destacarse en el arte y la técnica del color y el peinado”. Uno de los ganadores fue Hugo Mercado.

pgomez@abc.com.py