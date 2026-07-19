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19 de julio de 2026 a la - 01:00

Temporada de cítricos: estas son las mejores recetas con pomelo que vas a probar

Pulpa de pomelo, imagen ilustrativa.
Pulpa de pomelo, imagen ilustrativa.Shutterstock

Aprovechá los pomelos para preparar recetas sabrosas y diferentes: shot de vitamina C con pomelo, jengibre y cúrcuma, dulce de cáscaras de pomelo y una rica ensalada de pomelo y remolacha.

Por ABC Color

Cómo hacer un shot de vitamina C con pomelo, jengibre y cúrcuma

Shot de pomelo, imagen ilustrativa.
Shot de pomelo, imagen ilustrativa.

Shot de vitamina C con pomelo, jengibre y cúrcuma

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 1 pomelo
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma molida
  • 1 cucharadita de miel
  • 2 cucharadas de agua

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el pomelo y cortarlo por la mitad.
  2. Exprimir el pomelo y verter el jugo en un vaso.
  3. Rallar el jengibre y añadirlo al vaso.
  4. Agregar la cúrcuma, la miel y el agua.
  5. Mezclar hasta integrar por completo.
  6. Colar si se desea una textura más fina y servir en un shot.

Cómo hacer dulce de cáscaras de pomelo

Dulce de cáscara de pomelo, imagen ilustrativa.
Dulce de cáscara de pomelo, imagen ilustrativa.

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Dulce de cáscaras de pomelo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • cáscara de 2 pomelos
  • 2 tazas de azúcar
  • 2 tazas de agua
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar los pomelos y retirar la cáscara evitando llevarse demasiada parte blanca.
  2. Recortar la parte blanca gruesa de la cáscara y cortar la cáscara en tiras.
  3. Remojar las tiras en 4 tazas de agua con 1 cucharadita de bicarbonato de sodio durante 8 horas.
  4. Enjuagar las tiras y escurrirlas.
  5. Hervir las tiras en agua limpia durante 10 minutos.
  6. Colar las tiras, cubrirlas con agua limpia y repetir el hervor 2 veces más durante 10 minutos cada vez.
  7. Escurrir las tiras y reservarlas.
  8. Mezclar 2 tazas de agua con 2 tazas de azúcar y 1 pizca de sal en una olla.
  9. Calentar la mezcla hasta disolver el azúcar y llevarla a hervor suave.
  10. Agregar las tiras y cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, hasta que estén traslúcidas.
  11. Incorporar 1 cucharada de jugo de limón y cocinar 5 minutos más.
  12. Envasar en frasco limpio con su almíbar y dejar enfriar antes de refrigerar.

Cómo hacer una ensalada de pomelo y remolacha

Ensalada de pomelo, imagen ilustrativa.
Ensalada de pomelo, imagen ilustrativa.

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Ensalada de pomelo y remolacha

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 pomelos
  • 2 remolachaa cocidaa
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de vinagre de vino blanco
  • 1 cucharadita de miel
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de nueces
  • 1 taza de rúcula
  • 1 cucharada de queso feta

Elaboración paso a paso

  1. Pelar 2 pomelos y separar los gajos.
  2. Cortar 2 remolachas cocidas en rodajas o gajos.
  3. Batir 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de vino blanco, 1 cucharadita de miel, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  4. Disponer 1 taza de rúcula en una fuente o platos.
  5. Repartir los gajos de pomelo y la remolacha sobre la rúcula.
  6. Verter el aliño por encima.
  7. Añadir 2 cucharadas de nueces y 1 cucharada de queso feta.
  8. Servir de inmediato.