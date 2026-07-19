Temporada de cítricos: estas son las mejores recetas con pomelo que vas a probar

Cómo hacer un shot de vitamina C con pomelo, jengibre y cúrcuma
Shot de vitamina C con pomelo, jengibre y cúrcuma
- Plato: Trago
Ingredientes
- 1 pomelo
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- 1/2 cucharadita de cúrcuma molida
- 1 cucharadita de miel
- 2 cucharadas de agua
Elaboración paso a paso
- Lavar el pomelo y cortarlo por la mitad.
- Exprimir el pomelo y verter el jugo en un vaso.
- Rallar el jengibre y añadirlo al vaso.
- Agregar la cúrcuma, la miel y el agua.
- Mezclar hasta integrar por completo.
- Colar si se desea una textura más fina y servir en un shot.