Smoothie de naranja, limón, y carambola: las vitaminas y el sabor que necesitás

Cómo hacer un smoothie de naranja, limón, y carambola
- Plato: Trago
- Para: para 2 personas
Ingredientes
- 2 naranjas
- 1 limón
- 2 carambolas
- 200 mililitros de agua fría
- 4 cubos de hielo
- 15 gramos de miel
Elaboración paso a paso
- Lavar las naranjas, el limón y las carambolas.
- Pelar las naranjas y retirar las semillas.
- Cortar las 2 naranjas y las 2 carambolas en trozos medianos.
- Exprimir el jugo del limón.
- Colocar en la licuadora los trozos de naranja y carambola, el jugo de limón, el agua, la miel y el hielo.
- Licuar durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea.
- Servir inmediatamente en 2 vasos.