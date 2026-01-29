Gastronomía

Smoothie de naranja, limón, y carambola: las vitaminas y el sabor que necesitás

Esta mezcla de cítricos es ideal para el verano. Seguí esta receta y hacé el mejor smoothie de naranja, limón, y carambola para referscarte.

Por ABC Color
29 de enero de 2026 - 06:00
Smoothie de naranja, limón y carambola.
Smoothie de naranja, limón y carambola.Shutterstock

Cómo hacer un smoothie de naranja, limón, y carambola

Smoothie de naranja, limón, y carambola

  • Plato: Trago
  • Para: para 2 personas

Ingredientes

  • 2 naranjas
  • 1 limón
  • 2 carambolas
  • 200 mililitros de agua fría
  • 4 cubos de hielo
  • 15 gramos de miel

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las naranjas, el limón y las carambolas.
  2. Pelar las naranjas y retirar las semillas.
  3. Cortar las 2 naranjas y las 2 carambolas en trozos medianos.
  4. Exprimir el jugo del limón.
  5. Colocar en la licuadora los trozos de naranja y carambola, el jugo de limón, el agua, la miel y el hielo.
  6. Licuar durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea.
  7. Servir inmediatamente en 2 vasos.