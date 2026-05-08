Receta fácil: paso a paso para el mejor cóctel de pomelo espumante

Cómo preparar un cóctel de pomelo
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Pomelo espumante
- Plato: Bebida
Ingredientes
- 1 taza de agua
- 1 taza de azúcar
- 8 unidades de anís estrellado
- 6 tazas de jugo de pomelo exprimido
- 1/3 taza de Campari
- 2 tazas del espumante de su preferencia
Elaboración paso a paso
- En una cacerola pequeña colocar el agua con el azúcar y el anís estrellado; llevar a ebullición, revolviendo ocasionalmente, hasta que el azúcar se haya disuelto. Dejar enfriar por completo.
- Pasar la mezcla por un colador fino y desechar el anís estrellado. Cubrir con papel plástico y llevar al frío.
- En una jarra grande, combinar el jugo de pomelo, el Campari y el jarabe frío.
- Para servir, dividir la mezcla en ocho copas y cubrir con champán. Servir inmediatamente.