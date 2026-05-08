Gastronomía

Receta fácil: paso a paso para el mejor cóctel de pomelo espumante

Te mostramos la receta de un cóctel espumante de pomelo para disfrutar esta noche.

Por ABC Color
13 de mayo de 2023 a la - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Pomelo espumante.
Pomelo espumante.Shutterstock

Cómo preparar un cóctel de pomelo

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Pomelo espumante

  • Plato: Bebida

Ingredientes

  • 1 taza de agua
  • 1 taza de azúcar
  • 8 unidades de anís estrellado
  • 6 tazas de jugo de pomelo exprimido
  • 1/3 taza de Campari
  • 2 tazas del espumante de su preferencia

Elaboración paso a paso

  1. En una cacerola pequeña colocar el agua con el azúcar y el anís estrellado; llevar a ebullición, revolviendo ocasionalmente, hasta que el azúcar se haya disuelto. Dejar enfriar por completo.
  2. Pasar la mezcla por un colador fino y desechar el anís estrellado. Cubrir con papel plástico y llevar al frío.
  3. En una jarra grande, combinar el jugo de pomelo, el Campari y el jarabe frío.
  4. Para servir, dividir la mezcla en ocho copas y cubrir con champán. Servir inmediatamente.