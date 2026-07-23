Sport Group desembarca en España

La apertura en Costa Brava, España, lleva un modelo de negocio basado en la especialización, la innovación y la experiencia del cliente a nuevos públicos.

El nuevo local reúne algunas de las marcas más prestigiosas del mundo del deporte y la aventura, entre ellas HOKA, On Running, Salomon, Brooks, Saucony, Helly Hansen (HH), Cotopaxi, KEEN, Teva y Babolat, referentes internacionales en disciplinas como running, outdoor y actividades al aire libre.

Más que una tienda tradicional

TL Sports & Outdoors propone un espacio donde el deporte se vive como un estilo de vida.

La experiencia se complementa con asesoramiento especializado y una propuesta diseñada para quienes buscan equipamiento técnico, innovación y productos de alto rendimiento.

“La apertura de nuestra primera tienda en España representa un logro muy importante para Sport Group y para todo el equipo de TL Sports & Outdoors. Es el resultado de una visión de crecimiento que venimos desarrollando desde hace varios años y que hoy nos permite llevar nuestro modelo de negocio más allá de Sudamérica”, alude Esteban Piccini, CEO de Sport Group.

El ejecutivo destacó que el camino hacia Europa comenzó con la expansión regional de la compañía. “Haber iniciado esta expansión con nuestra llegada a Uruguay y ahora dar el salto a Europa confirma que estamos construyendo una marca con proyección internacional”, resalta.

La llegada a España da continuidad a un proceso iniciado en 2024, cuando TL Sports & Outdoors abrió su primera tienda en Montevideo, Uruguay.

Ese desembarco marcó el inicio de una nueva etapa para la empresa, que actualmente también trabaja en la apertura de un segundo local en Aventura Mall, en la capital uruguaya.

Con la inauguración en Costa Brava, Sport Group amplía su presencia internacional y apuesta por el desarrollo de marcas premium, acercando a los consumidores una oferta cuidadosamente seleccionada de productos para running, aventura y actividades al aire libre.

Con más de 30 años de trayectoria en la representación, desarrollo y comercialización de marcas deportivas internacionales, la compañía continúa proyectando su crecimiento desde Sudamérica hacia nuevos mercados, consolidando a TL Sports & Outdoors como una marca con ambiciones globales y una propuesta centrada en la calidad, la innovación y la experiencia de compra.