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26 de julio de 2026 a la - 01:00

El arte de la escucha activa: cómo convertirte en el mejor refugio para tus amigos

Amigos charlando.
Amigos charlando.Shutterstock

Te llega un audio largo y, mientras carga, ya estás armando tu respuesta. Contestás rápido, pero tu amigo queda igual de solo. ¿Cómo fomentar la escucha activa?

Por ABC Color

En muchas amistades el conflicto no es la falta de cariño, sino la fricción cotidiana entre disponibilidad emocional y agotamiento. Entre el trabajo, el ruido del celular y la costumbre de “resolver” todo con una frase, escuchar se vuelve una tarea más. Y cuando escuchar falla, lo que duele no es la opinión ajena: es la sensación de no existir del todo en el relato del otro.

La escucha activa —esa forma de atención que incluye presencia, comprensión y validación— funciona como refugio emocional porque responde a una necesidad básica: ser reconocido.

En términos sociológicos, la amistad es una red informal de sostén; cuando esa red se llena de respuestas automáticas, se vuelve frágil justo cuando más se la necesita.

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Qué pasa en el cerebro cuando alguien se siente escuchado

La psicología clínica describe un mecanismo simple: cuando una persona se siente juzgada o interrumpida, el cerebro interpreta amenaza social. Esa “alarma” puede activar estrés, defensividad y rumiación.

En cambio, cuando el otro muestra señales de comprensión —mirada, silencio no punitivo, frases que reflejan lo que escuchó— baja la incertidumbre y se facilita la regulación emocional.

Neurociencia mediante, escuchar activamente implica frenar el impulso de contestar (control ejecutivo) y sostener la atención pese a la tentación de multitarea. El costo de cambiar de foco (del audio al chat, del chat a la agenda) hace que tu respuesta salga rápida, pero superficial.

Escucha activa no es dar consejos: es construir sentido con el otro

El atajo más común es aconsejar para aliviar tu incomodidad: “dejalo”, “no pienses”, “ya va a pasar”. Suena práctico, pero suele cerrar la conversación antes de que el otro pueda entender qué le pasa. La escucha activa apunta a lo contrario: a abrir espacio para que la persona organice su experiencia.

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En vez de interpretar, ayuda más reflejar: “Si entiendo bien, te frustró que te prometieran algo y después no aparecieran”. Esa paráfrasis reduce malentendidos y muestra atención real. También sirve nombrar la emoción cuando aparece clara (“suena a rabia mezclada con tristeza”), porque poner palabras suele ordenar el relato y bajar la intensidad.

Amiga grabando un audio.
Amiga grabando un audio.

Otra pieza clave es el permiso. Preguntar “¿querés que te escuche o querés pensar soluciones?” alinea expectativas y evita el clásico choque entre quien busca contención y quien ofrece estrategia.

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Y si lo que aparece es repetitivo, muy angustiante o te excede, marcar un límite no te vuelve mal amigo: te ubica. Ser refugio no es ser terapeuta, pero una escucha bien hecha puede ser la diferencia entre “lo dije y me sentí peor” y “lo dije y respiré”.