Esto sucedió

Doña Petrona de Gandulfo

En agosto de 1968, Doña Petrona de Gandulfo vino por primera vez a Asunción. Lo que más la puso feliz es no encontrar el calor reinante del que le habían hablado antes de su visita a nuestro país. Se destacaba por su modestia y sencillez. “Ha venido acompañada de su marido y su ayudante, la señora Carmen de Ríos, y en los tres días que dure el cursillo preparará platos dulces y salados, con ingredientes que trajo de Buenos Aires”, decía ABC. Entonces de sus famosísimos libros de cocina, el primero ya llevaba 61 ediciones.

Campeones de intercolegial de vóley

“Alumnos del Colegio Nacional de la Capital trasladan su euforia, frente a nuestro diario. Llegaron anoche, tras el título logrado en vóleibol estudiantil”, decía ABC Color del 1 de agosto de 1968. Fue tras definirse el campeonato intercolegial de vóleibol en sus dos ramas. En cancha de Deportivo Colón, el Instituto Paraguayo derrotó a Normal 3 y se clasificó campeón femenino. El Nacional de la Capital se clasificó campeón masculino con su victoria sobre colegio doctor Fernando de la Mora en la cancha de San Antonio.

Exiliados bolivianos en Asunción

En agosto de 1968, Bolivia, bajo el gobierno del general René Barrientos, vivió una fuerte convulsión política. Un grupo de 16 personas logró el exilio en Asunción y se ubicó en la Dirección de Movilización y Reclutamiento. Entre ellos: Daniel Saravia Quiroz, de la Confederación Obrera Boliviana; Enrique Encina, dirigente campesino, y un funcionario paraguayo (parados). Sentados: Mario Carrasco Marín, dirigente del PRIN (Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista); senador Waldo Castro Montenegro de la Falange Socialista Boliviana, René Guarachi dirigente universitario y Armando Morales Gómez, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros.

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