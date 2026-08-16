Las mudanzas de Villarrica

El miércoles 26 de agosto, a las 19:30, en el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR) tendrá lugar la presentación del libro Andariega. Villa Rica del Espíritu Santo: fundación y mudanzas ilustradas, de la abogada María Sol Arrúa Ayala, así como la habilitación de la muestra visual “7 Mudanzas”, de la profesora Ana Liz Resquín de Benítez, en una propuesta que busca unir literatura e imágenes sobre la historia de la ciudad capital del departamento de Guairá. El acto será en el auditorio y la muestra permanecerá hasta el 3 de septiembre.

Techo: “Salir de la Tierra”

La organización TECHO invita a la ciudadanía a colaborar para que más familias paraguayas puedan “Salir de la Tierra”, como dice el lema para la Colecta Nacional 2026. Este año buscan movilizar a casi 8.500 voluntarios para alcanzar la meta de recaudación de G. 1.550.000.000, que se destinarán a viviendas de emergencia en asentamientos del país. El propósito de esta tradicional movilización, fijada para el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, es reunir fondos para la construcción de 500 viviendas de emergencia, 20 proyectos de infraestructura y 10 módulos sanitarios.

Joven Responsable al Volante

Con una nueva edición del Programa Joven Responsable al Volante, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) redobla esfuerzos en la capacitación de jóvenes de todo el país en el manejo responsable. Es la undécima edición de esta campaña de Educación Vial que se lanzó el pasado 11 de agosto, en la Universidad Americana, con el lema “RE PRO al conducir”. La iniciativa busca formar y sensibilizar a jóvenes de todo el país en prácticas de movilidad segura para disminuir los siniestros viales. Desde su creación en 2013, el programa ha sensibilizado a más de 85.000 personas y ha desarrollado acciones en 11 departamentos del país.

Paraguay en radar de turistas taiwaneses

El embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee, recibió a un grupo de 16 turistas taiwaneses que están recorriendo la tierra guaraní. Durante su visita a la Embajada, los visitantes conocieron más sobre los proyectos impulsados entre el país asiático y Paraguay, además de recibir algunos “tips” para disfrutar al máximo de su estadía en nuestro país, informó la sede diplomática: “¿Nuestra recomendación para estos días de frío? ¡Una chipa y un mate calentito! Y ¡Bienvenidos a Paraguay!”.

La Virgen Apocalíptica de Quito

Es el tema de la charla que preparan la Embajada de Ecuador en Paraguay y el mecenas Nicolás Latourrette Bo y que estará a cargo de la doctora María Belén Misle Echeverría el 28 de agosto, a las 19:30, en el auditorio Franca Bo (Manuel Domínguez esq. Paraguarí). La Virgen Apocalíptica de Quito, conocida como la Virgen de Legarda o Virgen Alada, se trata de una famosa escultura de madera de 30 centímetros tallada en 1734 por el artista Bernardo de Legarda, maestro de la Escuela Quiteña. Inspirada en el capítulo 12 del Apocalipsis, representa a la Inmaculada Concepción con alas de ángel, una cadena sobre la serpiente y un dinamismo único.

Chu Rodríguez con Nunca más migajas

El próximo sábado 29 de agosto, la autora, speaker y coach llega a Paraguay con su gira Nunca más migajas, la experiencia en vivo que está cambiando la forma de amar en Latinoamérica. El espectáculo tendrá lugar en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), a las 20:30. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketea. Chu Rodríguez ofrece una experiencia emocional intensa, directa y profundamente movilizadora. No es una charla. No es terapia. No es una obra. Es una sacudida emocional en vivo, anuncian desde la organización del show.

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