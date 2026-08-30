Agenda cultural y artística del 30 de agosto al 5 de setiembre

Domingo 30

Teatro / Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Las actrices Regina Bachero y Claudia Scavone, bajo la dirección de Nelson Arce, presentan la obra teatral Radojka, “una comedia fríamente calculada”.

La cita es en el Teatro Arlequín a las 20:00. Más informaciones en: tuti.com.py

Concierto/ Stefanie Hertel en Paraguay

Ofrecido por: Stefanie Hertel

Hora: 19:00

Lugar: Centro Cultural Chortitzer, Loma Plata

Informaciones: ticketa.com.py

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Show de magia/ Misterios Mentales

Ofrecido por: Agustín Canolik

Hora: 21:00

Lugar: Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketa.com.py

Martes 01

Degustación de cocina gourmet taiwanesa

La Embajada de Taiwán invita a dos jornadas llenas de sabor de la mano del chef Kun-chen Tsai —chef ejecutivo del Hotel Farglory, jurado del Taipei International Culinary Challenge, chef del banquete de Estado del Taiwan food Festival en Auckland—.

La primera cita es el martes 1 a las 18:00 en el Shopping Mariscal y la segunda el miércoles 2 a la misma hora pero en el Shopping del Sol. El menú incluye platos como pollo frito taiwanés, sopa de fideos con carne de res, pan al vapor con panceta de cerdo.

Más informaciones: @tw_paraguay

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Miércoles 02

Teatro/ Es hora de hablar

Ofrecido por: Sofía Calvo

Hora: 21:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketa.com.py

Viernes 04

Show de Stand up / Connie Ballarini

Ofrecido por: Connie Ballarini

Hora: 20:30

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketa.com.py

Show de Stand up / Crisis de los 40 y 50

Ofrecido por: Jorge Ratti y Jorge Weil

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

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Fiesta/ Patronales de Guarambaré

Ofrecido por: Los Ángeles de Charly, Kchiporros, Dj Guuga

Hora: 20:00

Lugar: Club Luis Alberto de Herrera, Guarambaré

Informaciones: ticketa.com.py