Agenda cultural y artística del 30 de agosto al 5 de setiembre

Domingo 30
Teatro / Radojka
¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Las actrices Regina Bachero y Claudia Scavone, bajo la dirección de Nelson Arce, presentan la obra teatral Radojka, “una comedia fríamente calculada”.
La cita es en el Teatro Arlequín a las 20:00. Más informaciones en: tuti.com.py
Concierto/ Stefanie Hertel en Paraguay
Ofrecido por: Stefanie Hertel
Hora: 19:00
Lugar: Centro Cultural Chortitzer, Loma Plata
Informaciones: ticketa.com.py
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Show de magia/ Misterios Mentales
Ofrecido por: Agustín Canolik
Hora: 21:00
Lugar: Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketa.com.py
Martes 01
Degustación de cocina gourmet taiwanesa
La Embajada de Taiwán invita a dos jornadas llenas de sabor de la mano del chef Kun-chen Tsai —chef ejecutivo del Hotel Farglory, jurado del Taipei International Culinary Challenge, chef del banquete de Estado del Taiwan food Festival en Auckland—.
La primera cita es el martes 1 a las 18:00 en el Shopping Mariscal y la segunda el miércoles 2 a la misma hora pero en el Shopping del Sol. El menú incluye platos como pollo frito taiwanés, sopa de fideos con carne de res, pan al vapor con panceta de cerdo.
Más informaciones: @tw_paraguay
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Miércoles 02
Teatro/ Es hora de hablar
Ofrecido por: Sofía Calvo
Hora: 21:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketa.com.py
Viernes 04
Show de Stand up / Connie Ballarini
Ofrecido por: Connie Ballarini
Hora: 20:30
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketa.com.py
Show de Stand up / Crisis de los 40 y 50
Ofrecido por: Jorge Ratti y Jorge Weil
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketa.com.py
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Fiesta/ Patronales de Guarambaré
Ofrecido por: Los Ángeles de Charly, Kchiporros, Dj Guuga
Hora: 20:00
Lugar: Club Luis Alberto de Herrera, Guarambaré
Informaciones: ticketa.com.py