Estrenos en cines de Paraguay: romance, post apocalipsis, Harry Potter y Looney Tunes

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, y entre ellas destaca la nueva película del legendario cineasta británico Ridley Scott, realizador de clásicos como Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiador o La caída del Halcón Negro.

La guerra de los últimos es una adaptación de la novela The Dog Stars del autor Peter Heller y trascurre en un futuro en que gran parte de la humanidad ha sido devastada por un virus mortal, y un grupo de sobrevivientes, entre ellos un piloto de aviones, un exmilitar y una joven médico, intentan sobrevivir.

Jacob Elordi (Frankenstein) encabeza el elenco, que incluye también a Josh Brolin (La hora de la desaparición), Margaret Qualley (Jugada maestra), Allison Janney (Resistencia) y Guy Pearce (El brutalista).

Cartelera: Horarios de ‘La guerra de los últimos’ en cines de Paraguay

Comedia romántica, Looney Tunes y suspenso en el mar

Otro estreno de la semana es la comedia romántica Solo por una noche, que trascurre en una sociedad en la que el sexo extramarital es legal durante solo una noche cada año, y sigue a un hombre y a una mujer que se cruzan en esa noche.

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Protagonizan Monica Barbaro (Caminos del crimen) y Callum Turner (Eternidad) bajo la dirección de Will Gluck (Con todos menos contigo).

Cartelera: Horarios de ‘Solo por una noche’ en cines de Paraguay

También llega hoy Coyote vs. Acme, una nueva película protagonizada por los emblemáticos Looney Tunes.

En esta película Willie E. Coyote contrata a un abogado de poca monta para demandar a la empresa Acme por la baja calidad de los productos con los que ha intentado cazar al elusivo Correcaminos.

Protagonizan Will Forte (Las cuatro estaciones), Lana Condor (La boca del diablo) y John Cena (Hermanito) bajo la dirección de Dave Green (Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras).

Cartelera: Horarios de ‘Coyote vs. Acme’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena el thriller de supervivencia Impacto mortal, en el que un avión de pasajeros se estrella en medio del océano, y sus pasajeros deben hallar la forma de sobrevivir mientras son acechados por tiburones.

La película es protagonizada por Aaron Eckhart (Midway) y dirigida por Renny Harlin (Los extraños: Capítulo 3).

Cartelera: Horarios de ‘Impacto mortal’ en cines de Paraguay

Vuelve Harry Potter

Esta semana también regresa a las salas de cine Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera entrega de la saga cinematográfica basada en las novelas de fantasía de J.K. Rowling, con motivo del aniversario 25 de su estreno original.

El clásico protagonizado por Daniel Radcliffe sigue a Harry Potter, un niño huérfano quien descubre que es un mago y es reclutado para estudiar en la escuela mágica Hogwarts, donde un mal vinculado a la muerte de sus padres acecha.

Cartelera: Horarios de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ en cines de Paraguay