La desesperación hecha comedia: Radojka regresa a la escena teatral asuncena

¿Qué harías si lo único que mantiene tu trabajo a salvo desaparece de un momento a otro? Esa es la premisa sobre la que se construye Radojka, la galardonada comedia de los dramaturgos uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal que, tras conquistar escenarios en más de 15 países, reestrena una nueva temporada en Asunción.
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Protagonizada por Regina Bachero —galardonada con el Premio Edda a Mejor Actriz por esta interpretación— y Claudia Scavone, la obra presenta a dos mujeres que cuidan a una anciana.
Ante una crisis inesperada que pone en riesgo inminente sus empleos, ambas se ven obligadas a urdir un plan tan disparatado como radical para simular que todo sigue bajo control.
A través del humor negro y situaciones que rozan el absurdo, Radojka trasciende la simple risa.
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Detrás del ingenio de su guion, la pieza plantea una mirada aguda sobre la precariedad laboral, la vulnerabilidad de los vínculos humanos y los límites morales que se desdibujan cuando la estabilidad de una persona se ve amenazada.
La puesta en escena de esta versión paraguaya está dirigida por Nelson Arce y cuenta con el sello de Arlequín Teatro.
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Datos útiles
- Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061, Asunción).
- Funciones: Viernes y sábados a las 21:00; domingos a las 20:00 (a partir del viernes 28 de agosto).
- Entradas: Disponibles en www.tuti.com.py (Anticipadas: G. 80.000 / En puerta: G. 100.000 / Promo 2x G. 170.000).