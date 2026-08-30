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30 de agosto de 2026 a la - 01:00

Festín de legumbres: tres recetas cargadas de nutrientes y sabor

Legumbres.
Legumbres.Shutterstock

Las legumbres pueden brillar más allá de las sopas o ensaladas. Hoy te mostramos tres opciones variadas, diferentes y muy sabrosas.

Por ABC Color

Cómo hacer curry de coliflor y garbanzos

Curry de coliflor y garbanzos.
Curry de coliflor y garbanzos.

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Curry de coliflor y garbanzos

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 coliflor
  • 2 tazas de garbanzos cocidos
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de cúrcuma molida
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 lata de leche de coco
  • 1 taza de caldo de verduras
  • 1 tomate triturado
  • 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • pimienta negra
  • cilantro fresco

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la coliflor en ramilletes medianos.
  2. Picar la cebolla y laminar los ajos.
  3. Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla 5 minutos hasta que quede translúcida.
  5. Añadir el ajo y cocinar 1 minuto.
  6. Agregar el comino, la cúrcuma, el curry y el pimentón, y tostar 30 segundos removiendo.
  7. Incorporar el tomate triturado y cocinar 3 minutos.
  8. Verter la leche de coco y el caldo de verduras, y remover hasta integrar.
  9. Añadir la coliflor y cocinar 12 minutos a fuego medio, tapando parcialmente.
  10. Incorporar los garbanzos cocidos y cocinar 5 minutos más.
  11. Sazonar con sal y pimienta negra.
  12. Exprimir el limón sobre el curry y mezclar.
  13. Picar el cilantro fresco y añadirlo antes de servir.

Cómo hacer moussaka de lentejas

Moussaka.
Moussaka.

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Moussaka de lentejas

  • Plato: Plato principal
  • Receta: griega

Ingredientes

  • 2 berenjenas
  • 2 papas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 taza de lentejas
  • 3 tazas de agua
  • 1 taza de tomate triturado
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel
  • 1 pizca de canela molida
  • 1 hoja de laurel
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 2 pizcas de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de leche
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 taza de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Cortar 2 berenjenas en rodajas y espolvorear 1 pizca de sal para que suelten líquido durante 15 minutos.
  2. Enjuagar y secar las berenjenas, luego dorarlas en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva hasta que queden tiernas.
  3. Pelar y cortar 2 papas en rodajas, luego cocerlas en agua con 1 pizca de sal durante 10 minutos y escurrir.
  4. Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo, luego sofreírlos con 1 cucharada de aceite de oliva durante 5 minutos.
  5. Añadir 1 taza de lentejas, 3 tazas de agua y 1 hoja de laurel, luego cocinar a fuego medio durante 20 minutos.
  6. Incorporar 1 taza de tomate triturado, 2 cucharadas de pasta de tomate, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 pizca de canela molida y 1 pizca de pimienta negra, luego cocinar 10 minutos hasta espesar.
  7. Retirar la hoja de laurel y mezclar 2 cucharadas de perejil picado, luego ajustar con 1 pizca de sal si hace falta.
  8. Derretir 2 cucharadas de manteca en una olla, añadir 2 cucharadas de harina de trigo y cocinar 2 minutos sin dejar de remover.
  9. Verter 2 tazas de leche poco a poco, batir hasta espesar y condimentar con 1 pizca de nuez moscada y 1 pizca de sal.
  10. Precalentar el horno a 200 °C.
  11. Colocar una capa de papa en una fuente, cubrir con una capa de berenjena y extender la mezcla de lentejas. Añadir otra capa de berenjena y cubrir con la bechamel.
  12. Espolvorear 1 taza de queso rallado por encima.
  13. Hornear durante 25 minutos hasta dorar.
  14. Reposar 10 minutos antes de cortar y servir.

Cómo hacer galletitas de poroto negro y cacao

Galletitas de cacao y porotos.
Galletitas de cacao y porotos.

Galletitas de poroto negro y cacao

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 1/2 tazas de porotos negros cocidos y escurridos
  • 1/3 taza de cacao amargo en polvo
  • 1 taza de avena arrollada
  • 1/4 taza de manteca de maní
  • 1/4 taza de miel
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1/3 taza de chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar una bandeja para horno con papel manteca.
  3. Procesar los porotos negros hasta obtener un puré liso.
  4. Agregar el cacao, la avena, la manteca de maní, la miel, el polvo de hornear, la vainilla y la sal, y procesar hasta integrar.
  5. Incorporar los chips de chocolate y mezclar para distribuirlos.
  6. Formar 12 porciones de masa y colocarlas sobre la bandeja.
  7. Aplanar cada porción para dar forma de galletita.
  8. Hornear de 10 a 12 minutos.
  9. Enfriar 10 minutos en la bandeja antes de mover las galletitas a una rejilla.