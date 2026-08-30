Festín de legumbres: tres recetas cargadas de nutrientes y sabor

Cómo hacer curry de coliflor y garbanzos
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Curry de coliflor y garbanzos
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 coliflor
- 2 tazas de garbanzos cocidos
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de cúrcuma molida
- 1 cucharadita de curry en polvo
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 1 lata de leche de coco
- 1 taza de caldo de verduras
- 1 tomate triturado
- 1 limón
- 1 pizca de sal
- pimienta negra
- cilantro fresco
Elaboración paso a paso
- Cortar la coliflor en ramilletes medianos.
- Picar la cebolla y laminar los ajos.
- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
- Sofreír la cebolla 5 minutos hasta que quede translúcida.
- Añadir el ajo y cocinar 1 minuto.
- Agregar el comino, la cúrcuma, el curry y el pimentón, y tostar 30 segundos removiendo.
- Incorporar el tomate triturado y cocinar 3 minutos.
- Verter la leche de coco y el caldo de verduras, y remover hasta integrar.
- Añadir la coliflor y cocinar 12 minutos a fuego medio, tapando parcialmente.
- Incorporar los garbanzos cocidos y cocinar 5 minutos más.
- Sazonar con sal y pimienta negra.
- Exprimir el limón sobre el curry y mezclar.
- Picar el cilantro fresco y añadirlo antes de servir.
Cómo hacer moussaka de lentejas
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Moussaka de lentejas
- Plato: Plato principal
- Receta: griega
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 2 papas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de lentejas
- 3 tazas de agua
- 1 taza de tomate triturado
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- 1 pizca de canela molida
- 1 hoja de laurel
- 2 cucharadas de perejil picado
- 2 pizcas de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 2 tazas de leche
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 taza de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Cortar 2 berenjenas en rodajas y espolvorear 1 pizca de sal para que suelten líquido durante 15 minutos.
- Enjuagar y secar las berenjenas, luego dorarlas en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva hasta que queden tiernas.
- Pelar y cortar 2 papas en rodajas, luego cocerlas en agua con 1 pizca de sal durante 10 minutos y escurrir.
- Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo, luego sofreírlos con 1 cucharada de aceite de oliva durante 5 minutos.
- Añadir 1 taza de lentejas, 3 tazas de agua y 1 hoja de laurel, luego cocinar a fuego medio durante 20 minutos.
- Incorporar 1 taza de tomate triturado, 2 cucharadas de pasta de tomate, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 pizca de canela molida y 1 pizca de pimienta negra, luego cocinar 10 minutos hasta espesar.
- Retirar la hoja de laurel y mezclar 2 cucharadas de perejil picado, luego ajustar con 1 pizca de sal si hace falta.
- Derretir 2 cucharadas de manteca en una olla, añadir 2 cucharadas de harina de trigo y cocinar 2 minutos sin dejar de remover.
- Verter 2 tazas de leche poco a poco, batir hasta espesar y condimentar con 1 pizca de nuez moscada y 1 pizca de sal.
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Colocar una capa de papa en una fuente, cubrir con una capa de berenjena y extender la mezcla de lentejas. Añadir otra capa de berenjena y cubrir con la bechamel.
- Espolvorear 1 taza de queso rallado por encima.
- Hornear durante 25 minutos hasta dorar.
- Reposar 10 minutos antes de cortar y servir.
Cómo hacer galletitas de poroto negro y cacao
Galletitas de poroto negro y cacao
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 1/2 tazas de porotos negros cocidos y escurridos
- 1/3 taza de cacao amargo en polvo
- 1 taza de avena arrollada
- 1/4 taza de manteca de maní
- 1/4 taza de miel
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1/3 taza de chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar una bandeja para horno con papel manteca.
- Procesar los porotos negros hasta obtener un puré liso.
- Agregar el cacao, la avena, la manteca de maní, la miel, el polvo de hornear, la vainilla y la sal, y procesar hasta integrar.
- Incorporar los chips de chocolate y mezclar para distribuirlos.
- Formar 12 porciones de masa y colocarlas sobre la bandeja.
- Aplanar cada porción para dar forma de galletita.
- Hornear de 10 a 12 minutos.
- Enfriar 10 minutos en la bandeja antes de mover las galletitas a una rejilla.