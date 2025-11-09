ABC Revista
Cocina con sabor: fáciles y tentadoras recetas con porotos

Porotos.
Versátiles, nutritivas y económicas, estas legumbres –ricas en proteína, fibra y micronutrientes– permiten construir platos completos con técnicas sencillas y sabores profundos. Probá estas deliciosas recetas hoy mismo.

Cómo hacer un untable de porotos negros

Dip de porotos.
Untable de porotos

Ingredientes

  • 2 tazas de porotos negros cocidos (o en conserva, bien enjuagados)
  • 1 cucharada de manteca o aceite neutro
  • 1 cebolla pequeña, picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 1/2 cucharadita de ají ahumado
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1 pizca de azúcar
  • 1/2 taza de maíz dulce en granos (opcional)
  • 1/4 taza de caldo o agua (aproximadamente)
  • Sal, a gusto
  • Jugo de limón, a gusto
  • (Opcional) 1-2 cucharadas de yogur natural o crema de coco para una textura más cremosa

Elaboración paso a paso

  1. En una sartén, derretir la manteca (o calentar el aceite) a fuego medio.
  2. Agregar la cebolla picada y cocinar hasta que comience a dorarse.
  3. Añadir el ajo, el ají ahumado, el comino y la pizca de azúcar. Cocinar 1-2 minutos, removiendo.
  4. Incorporar los porotos negros y el maíz dulce. Agregar el caldo o agua.
  5. Cocinar 5-7 minutos, aplastando los porotos con un pisapapas hasta obtener una pasta espesa y brillante. Añadir más líquido si es necesario.
  6. Ajustar de sal y terminar con unas gotas de jugo de limón.
  7. (Opcional) Fuera del fuego, integrar el yogur o la crema de coco para una textura más sedosa.
  8. Servir tibio o frío.

Cómo hacer una hamburguesa de porotos

Hamburguesa de porotos.
Hamburguesa de porotos.

Hamburguesa de porotos

Ingredientes

  • 2 tazas de porotos cocidos y bien escurridos (negros o rojos)
  • 1 cucharada de aceite
  • ½ cebolla picada fina
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharadita de comino o pimentón (o ambos, al gusto)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de salsa de soja
  • ½ taza de pan rallado, avena molida o harina de garbanzos (ajustar cantidad)
  • Jugo de limón (un chorrito)
  • Aceite y pimentón ahumado (opcional, para pincelar)

Elaboración paso a paso

  1. En una sartén, calentar la cucharada de aceite y sofreír la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Dejar entibiar.
  2. En un bol, triturar los porotos cocidos con un tenedor, manteniendo algunos trozos visibles.
  3. Añadir el sofrito de cebolla y ajo, la mostaza, el comino y/o pimentón, sal, pimienta y la salsa de soja. Mezclar bien.
  4. Incorporar la media taza de pan rallado, avena molida o harina de garbanzos. Mezclar y ajustar la cantidad para lograr una masa húmeda, pero moldeable.
  5. Añadir un chorrito de jugo de limón y mezclar.
  6. Tapar y refrigerar la mezcla durante 20 a 30 minutos para que tome cuerpo.
  7. Con las manos húmedas, formar cuatro medallones del mismo tamaño.
  8. Para dorarlas: calentar un poco de aceite en una sartén y cocinar las hamburguesas 3 a 4 minutos por lado, sin mover en exceso para formar una costra dorada.
  9. Opción al horno: precalentar a 200 ºC, pincelar las hamburguesas con aceite y pimentón ahumado (opcional) y hornear 12 a 15 minutos por lado o hasta que estén firmes y secas.
  10. Servir calientes, acompañadas al gusto.