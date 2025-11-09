Cocina con sabor: fáciles y tentadoras recetas con porotos

Cómo hacer un untable de porotos negros
Lea más: Así podés preparar una ensalada de lentejas
Untable de porotos
Ingredientes
- 2 tazas de porotos negros cocidos (o en conserva, bien enjuagados)
- 1 cucharada de manteca o aceite neutro
- 1 cebolla pequeña, picada
- 1 diente de ajo, picado
- 1/2 cucharadita de ají ahumado
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1 pizca de azúcar
- 1/2 taza de maíz dulce en granos (opcional)
- 1/4 taza de caldo o agua (aproximadamente)
- Sal, a gusto
- Jugo de limón, a gusto
- (Opcional) 1-2 cucharadas de yogur natural o crema de coco para una textura más cremosa
Elaboración paso a paso
- En una sartén, derretir la manteca (o calentar el aceite) a fuego medio.
- Agregar la cebolla picada y cocinar hasta que comience a dorarse.
- Añadir el ajo, el ají ahumado, el comino y la pizca de azúcar. Cocinar 1-2 minutos, removiendo.
- Incorporar los porotos negros y el maíz dulce. Agregar el caldo o agua.
- Cocinar 5-7 minutos, aplastando los porotos con un pisapapas hasta obtener una pasta espesa y brillante. Añadir más líquido si es necesario.
- Ajustar de sal y terminar con unas gotas de jugo de limón.
- (Opcional) Fuera del fuego, integrar el yogur o la crema de coco para una textura más sedosa.
- Servir tibio o frío.