<i>Entonces, amanece</i>

Es el libro de poemas del escritor Mario Rubén Álvarez, quien reunió varias de sus creaciones llenas de vitalidad y profundo sentimiento. “El poeta no olvida su esencial condición bilingüe. Por eso, en armonía con la visión que permea todos los textos, incluye también poemas en guaraní. Entonces, amanece es un acto de fe en el poder de la Palabra, que es lo mismo que decir en el ser humano, a pesar de los tiempos que llevamos sobre los hombros”, señala la obra. Se recomienda leer el libro desde una perspectiva individual y, a la vez, colectiva.

Los Cultores de Oro en El Cabildo

Memoria de los Cultores de Oro de la Identidad Nacional es el título de la obra del investigador y cultor paraguayo Gerardo Aguiar Roa, dedicada a rescatar la trayectoria y el legado de figuras que contribuyeron a construir la identidad cultural del Paraguay, presentada en el Centro Cultural de la República El Cabildo. El libro propone mirar hacia quienes nos precedieron para comprender mejor quiénes somos. Porque la cultura no solo se conserva: se recibe como herencia, se enriquece con cada generación y se entrega, nuevamente, al futuro.

Muestra Día del Folclore

Como un homenaje al Día del Folclore Paraguayo, desde el pasado 22 de agosto el Centro Cultural de la República El Cabildo habilitó al público una exposición que integra diversos elementos tradicionales, artísticos y culturales que forman parte de la identidad cultural del Paraguay. La muestra se encuentra instalada en el Hall Central del Cabildo y podrá ser visitada de 09:00 a 17:00. Hay instrumentos musicales, artesanía y tejido tradicional, cerámicas representativas y alegóricas, junto a otros elementos expresivos de nuestra idiosincrasia.

A Todo Pulmón Paraguay Respira

La campaña “Colosos de la Tierra” de A Todo Pulmón Paraguay Respira ha logrado 2.710 inscriptos avanzando hacia la preselección de finalistas. Ambientalistas, comunicadores y especialistas forestales evaluarán los árboles y fotografías, eligiendo aquellos que se destaquen por su tamaño, su historia y su valor cultural. Para esta edición se tienen 1.070 inscriptos en la categoría “Árbol más grande del Paraguay”, 67 en la categoría “Árbol de las Áreas Silvestres Protegidas”, 257 para “Árbol de mi comunidad”, 506 en “Árbol de mi Escuela” y 810 inscriptos en la categoría “Mejor Fotografía de la Naturaleza”.

<i>Guarania</i> en el Teatro de Villarrica

La Municipalidad de Villarrica y La Parada Teatro invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de la imperdible obra Guarania, escrita y dirigida por Nelson de Santaní y basada en los libros de Antonio Pecci. El espectáculo que se realizará en el marco de la Semana de la Guarania contará con la actuación de un destacado elenco, la participación especial de la academia Esencias de mi Tierra, la cantante Luz Mabel Ortigoza e Indra Nazira Velázquez Aguirre, “Musa del Ybytyruzú”. Las funciones serán hoy domingo 30 de agosto a las 18:00 y las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Villarrica. Más info: 0981 895-488.

Concluye campaña de vacunación

La campaña de protección contra el virus respiratorio sincicial (VRS) entró en su última semana con 57.314 dosis de Nirsevimab aplicadas en todo el país. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) recuerdan que la inmunización continuará disponible gratuitamente hasta mañana 31 de agosto para los bebés que aún no la recibieron. Nirsevimab está dirigido a niñas y niños nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como a lactantes menores de 12 meses con factores de riesgo.

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