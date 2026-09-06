3 recetas brasileñas para celebrar su Independencia: Vatapá, Escondidinho de carne seca y Quindim

Cómo hacer Vatapá
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Vatapá
- Plato: Plato principal
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 1 taza de camarones limpios
- 1 taza de pescado en cubos
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 3 tazas de leche de coco
- 2 tazas de aceite de dende (o aceite de coco)
- 2 tazas de pan de molde en trozos
- 2 cebollaa picadaa
- 4 dientes de ajo picados
- 1 jengibre rallado
- 3 tomates picados
- 1 taza de maní tostado molido
- 1 taza de anacardos molidos
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- Remojar el pan en la leche de coco hasta que se ablande por completo.
- Licuar la mezcla de pan remojado junto con el maní molido y los anacardos molidos hasta obtener una pasta homogénea.
- Marinar los camarones y el pescado con el jugo de limón, la sal y la pimienta blanca durante 15 minutos.
- Calentar una porción del aceite de dende en una sartén grande a fuego medio.
- Sofritar la cebolla, el ajo y el jengibre hasta que estén transparentes.
- Agregar el tomate picado y cocinar hasta que forme una salsa suave.
- Incorporar los camarones y el pescado a la sartén y cocinar durante 3 minutos.
- Verter la pasta licuada de pan y frutos secos en la sartén junto con el resto de la leche de coco.
- Cocinar a fuego lento sin dejar de remover con una cuchara de madera para evitar que se pegue.
- Añadir el aceite de dende restante poco a poco mientras se cocina hasta que la preparación espese y tome un color dorado brillante.
- Retirar del fuego y servir caliente acompañado de arroz blanco.
Cómo hacer Escondidinho de carne-seca
Escondidinho de carne-seca
- Plato: Plato principal
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 600 gramos de carne seca
- 1 kilogramo de mandioca
- 4 cucharadas de manteca
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de leche
- 1 pote de queso crema
- 150 gramos de queso parmesano rallado
- Sal, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Colocar la carne seca en un recipiente con agua y dejarla en la heladera durante 3 horas, cambiando el agua varias veces para eliminar el exceso de sal.
- Escurrir la carne y cocinarla en una olla a presión cubierta con agua durante unos 40 minutos, hasta que esté tierna.
- Dejar enfriar y desmenuzar la carne con las manos o utilizando dos tenedores.
- Mientras tanto, pelar la mandioca, cortarla en trozos y cocinarla en abundante agua hasta que esté bien tierna.
- Escurrir la mandioca y aplastarla hasta obtener un puré sin grumos.
- Incorporar la mitad de la manteca y la leche y mezclar hasta conseguir un puré cremoso y homogéneo. Reservar.
- Calentar el resto de la manteca en una sartén y rehogar la cebolla y el ajo finamente picados hasta que estén dorados.
- Añadir la carne seca desmenuzada y mezclar bien para integrar los sabores.
- Incorporar el queso crema, mezclar y retirar del fuego.
- Untar una fuente para horno con un poco de manteca.
- Colocar la mitad del puré de mandioca y extenderlo formando una capa uniforme.
- Distribuir encima la preparación de carne seca y queso crema.
- Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie.
- Espolvorear el queso parmesano rallado por toda la superficie.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.
Cómo hacer Quindim
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Quindim
- Plato: Postre
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 6 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- 1 taza de azúcar blanca
- 1 cucharada de manteca derretida
- 1 taza de coco rallado
- 1 cucharadita de manteca para engrasar
- 2 cucharadas de azúcar para espolvorear
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados y engrasar un molde con manteca.
- Espolvorear azúcar en el interior del molde cubriendo fondo y paredes.
- Pasar las yemas y el huevo entero por un colador fino para retirar la película.
- Mezclar el azúcar, la manteca derretida y el coco rallado en un bol grande.
- Agregar los huevos filtrados a la mezcla de coco y remover suavemente con una cuchara hasta integrar.
- Verter la preparación en el molde preparado.
- Colocar el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente para cocinar a baño María.
- Hornear durante 45 minutos hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.
- Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y refrigerar durante 4 horas antes de desmoldar.