ABC Revista
06 de septiembre de 2026 a la - 01:00

3 recetas brasileñas para celebrar su Independencia: Vatapá, Escondidinho de carne seca y Quindim

Feijoada.
Feijoada.sidneydealmeida

Cada 7 de septiembre se celebra la Independencia del Brasil. Como homenaje, te mostramos cómo preparar 3 recetas típicas brasileñas.

Por ABC Color

Cómo hacer Vatapá

Vatapá.
Vatapá.

Lea más: Cómo hacer la verdadera feijoada brasileña: una receta tradicional

Vatapá

  • Plato: Plato principal
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 1 taza de camarones limpios
  • 1 taza de pescado en cubos
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 3 tazas de leche de coco
  • 2 tazas de aceite de dende (o aceite de coco)
  • 2 tazas de pan de molde en trozos
  • 2 cebollaa picadaa
  • 4 dientes de ajo picados
  • 1 jengibre rallado
  • 3 tomates picados
  • 1 taza de maní tostado molido
  • 1 taza de anacardos molidos
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. Remojar el pan en la leche de coco hasta que se ablande por completo.
  2. Licuar la mezcla de pan remojado junto con el maní molido y los anacardos molidos hasta obtener una pasta homogénea.
  3. Marinar los camarones y el pescado con el jugo de limón, la sal y la pimienta blanca durante 15 minutos.
  4. Calentar una porción del aceite de dende en una sartén grande a fuego medio.
  5. Sofritar la cebolla, el ajo y el jengibre hasta que estén transparentes.
  6. Agregar el tomate picado y cocinar hasta que forme una salsa suave.
  7. Incorporar los camarones y el pescado a la sartén y cocinar durante 3 minutos.
  8. Verter la pasta licuada de pan y frutos secos en la sartén junto con el resto de la leche de coco.
  9. Cocinar a fuego lento sin dejar de remover con una cuchara de madera para evitar que se pegue.
  10. Añadir el aceite de dende restante poco a poco mientras se cocina hasta que la preparación espese y tome un color dorado brillante.
  11. Retirar del fuego y servir caliente acompañado de arroz blanco.

Cómo hacer Escondidinho de carne-seca

Escondidinho de carne seca.
Escondidinho de carne seca.

Escondidinho de carne-seca

  • Plato: Plato principal
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 600 gramos de carne seca
  • 1 kilogramo de mandioca
  • 4 cucharadas de manteca
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de leche
  • 1 pote de queso crema
  • 150 gramos de queso parmesano rallado
  • Sal, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la carne seca en un recipiente con agua y dejarla en la heladera durante 3 horas, cambiando el agua varias veces para eliminar el exceso de sal.
  2. Escurrir la carne y cocinarla en una olla a presión cubierta con agua durante unos 40 minutos, hasta que esté tierna.
  3. Dejar enfriar y desmenuzar la carne con las manos o utilizando dos tenedores.
  4. Mientras tanto, pelar la mandioca, cortarla en trozos y cocinarla en abundante agua hasta que esté bien tierna.
  5. Escurrir la mandioca y aplastarla hasta obtener un puré sin grumos.
  6. Incorporar la mitad de la manteca y la leche y mezclar hasta conseguir un puré cremoso y homogéneo. Reservar.
  7. Calentar el resto de la manteca en una sartén y rehogar la cebolla y el ajo finamente picados hasta que estén dorados.
  8. Añadir la carne seca desmenuzada y mezclar bien para integrar los sabores.
  9. Incorporar el queso crema, mezclar y retirar del fuego.
  10. Untar una fuente para horno con un poco de manteca.
  11. Colocar la mitad del puré de mandioca y extenderlo formando una capa uniforme.
  12. Distribuir encima la preparación de carne seca y queso crema.
  13. Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie.
  14. Espolvorear el queso parmesano rallado por toda la superficie.
  15. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

Cómo hacer Quindim

Quindim.
Quindim.

Lea más: Secretos para hacer el “milho” en casa y que salga como el de las playas brasileñas

Quindim

  • Plato: Postre
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 6 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • 1 taza de azúcar blanca
  • 1 cucharada de manteca derretida
  • 1 taza de coco rallado
  • 1 cucharadita de manteca para engrasar
  • 2 cucharadas de azúcar para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados y engrasar un molde con manteca.
  2. Espolvorear azúcar en el interior del molde cubriendo fondo y paredes.
  3. Pasar las yemas y el huevo entero por un colador fino para retirar la película.
  4. Mezclar el azúcar, la manteca derretida y el coco rallado en un bol grande.
  5. Agregar los huevos filtrados a la mezcla de coco y remover suavemente con una cuchara hasta integrar.
  6. Verter la preparación en el molde preparado.
  7. Colocar el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente para cocinar a baño María.
  8. Hornear durante 45 minutos hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.
  9. Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y refrigerar durante 4 horas antes de desmoldar.