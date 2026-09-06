ABC Revista
06 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 6 al 12 de septiembre de 2026

Obra del artista Gustavo Benítez, que forma parte de la muestra Cuencas húmedas, Centro Cultural del Lago, Areguá.
Obra del artista Gustavo Benítez, que forma parte de la muestra Cuencas húmedas, Centro Cultural del Lago, Areguá.gentile

Enterate sobre las exposiciones, conciertos, shows de humor y otras actividades de la semana.

Por ABC Color

Domingo 6

Exposición / Cuencas húmedas

La segunda edición del proyecto expositivo Cuencas húmedas llega a Areguá, el pueblo de artesanos y artistas a orillas del lago Ypakarai, luego de una primera muestra realizada en San Bernardino. La inauguración será a las 11:00 y la muestra permanecerá abierta hasta el domingo 20 en el Centro Cultural del Lago de Areguá.

Más informaciones: (0291) 432 633 / 432 293

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Teatro / Dulce espera

Ofrecido por: Letizia Medina, Natalia Cálcena, Ato Gómez, Andrea Quattrocchi y Fabiana Gubetich

Hora: 20:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: tuti.com.py

Viernes 11

Show de humor / Emergencias

Ofrecido por: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Vuyk, Leti Panambi Sosa, Milagros Walter

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

Sábado 12

Fiesta / Retro Fest III

Ofrecido por: DJ Conejo González, DJ Emilio Marín, DJ Pasto, DJ Juanjo Salerno, DJ Silvio Mattio, DJ Robert Pachioni

Hora: 21:00

Lugar: Cooperativa Lambaré Ltda.

Informaciones: ticketa.com.py

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Concierto / Fuera de órbita IV

Ofrecido por: Tercer Piso

Hora: 20:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketa.com.py

Música en vivo / Mansión Live Music

Ofrecido por: Jae cho Dj y artistas invitados

Hora: 21:00

Lugar: Salón de eventos O´Leary

Informaciones: ticketa.com.py

Festival de Música / Audición

Ofrecido por: Ripe Banana Skins, Juana Molina, Joaju Cuarteto y otras bandas invitadas

Hora: 21:00

Lugar: Casa Argentina

Informaciones: ticketa.com.py