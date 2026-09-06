Agenda cultural y artística del 6 al 12 de septiembre de 2026

Domingo 6

Exposición / Cuencas húmedas

La segunda edición del proyecto expositivo Cuencas húmedas llega a Areguá, el pueblo de artesanos y artistas a orillas del lago Ypakarai, luego de una primera muestra realizada en San Bernardino. La inauguración será a las 11:00 y la muestra permanecerá abierta hasta el domingo 20 en el Centro Cultural del Lago de Areguá.

Más informaciones: (0291) 432 633 / 432 293

Lea más: “Timoteo, el loro que se volvió santo”: una entretenida comedia que también nos invita a pensar

Teatro / Dulce espera

Ofrecido por: Letizia Medina, Natalia Cálcena, Ato Gómez, Andrea Quattrocchi y Fabiana Gubetich

Hora: 20:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: tuti.com.py

Viernes 11

Show de humor / Emergencias

Ofrecido por: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Vuyk, Leti Panambi Sosa, Milagros Walter

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

Sábado 12

Fiesta / Retro Fest III

Ofrecido por: DJ Conejo González, DJ Emilio Marín, DJ Pasto, DJ Juanjo Salerno, DJ Silvio Mattio, DJ Robert Pachioni

Hora: 21:00

Lugar: Cooperativa Lambaré Ltda.

Informaciones: ticketa.com.py

Lea más: Estas son las películas españolas preseleccionadas para los premios Óscar

Concierto / Fuera de órbita IV

Ofrecido por: Tercer Piso

Hora: 20:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketa.com.py

Música en vivo / Mansión Live Music

Ofrecido por: Jae cho Dj y artistas invitados

Hora: 21:00

Lugar: Salón de eventos O´Leary

Informaciones: ticketa.com.py

Festival de Música / Audición

Ofrecido por: Ripe Banana Skins, Juana Molina, Joaju Cuarteto y otras bandas invitadas

Hora: 21:00

Lugar: Casa Argentina

Informaciones: ticketa.com.py