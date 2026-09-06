Agenda cultural y artística del 6 al 12 de septiembre de 2026

Domingo 6
Exposición / Cuencas húmedas
La segunda edición del proyecto expositivo Cuencas húmedas llega a Areguá, el pueblo de artesanos y artistas a orillas del lago Ypakarai, luego de una primera muestra realizada en San Bernardino. La inauguración será a las 11:00 y la muestra permanecerá abierta hasta el domingo 20 en el Centro Cultural del Lago de Areguá.
Más informaciones: (0291) 432 633 / 432 293
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Teatro / Dulce espera
Ofrecido por: Letizia Medina, Natalia Cálcena, Ato Gómez, Andrea Quattrocchi y Fabiana Gubetich
Hora: 20:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: tuti.com.py
Viernes 11
Show de humor / Emergencias
Ofrecido por: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Vuyk, Leti Panambi Sosa, Milagros Walter
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketa.com.py
Sábado 12
Fiesta / Retro Fest III
Ofrecido por: DJ Conejo González, DJ Emilio Marín, DJ Pasto, DJ Juanjo Salerno, DJ Silvio Mattio, DJ Robert Pachioni
Hora: 21:00
Lugar: Cooperativa Lambaré Ltda.
Informaciones: ticketa.com.py
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Concierto / Fuera de órbita IV
Ofrecido por: Tercer Piso
Hora: 20:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: ticketa.com.py
Música en vivo / Mansión Live Music
Ofrecido por: Jae cho Dj y artistas invitados
Hora: 21:00
Lugar: Salón de eventos O´Leary
Informaciones: ticketa.com.py
Festival de Música / Audición
Ofrecido por: Ripe Banana Skins, Juana Molina, Joaju Cuarteto y otras bandas invitadas
Hora: 21:00
Lugar: Casa Argentina
Informaciones: ticketa.com.py