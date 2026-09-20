Tres formas de cocinar zucchini: receta de buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos

Tres formas de cocinar zucchini: receta de buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos

Los zucchini son perfectos para recetas rápidas y sencillas. Hoy te mostramos cómo preparar buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos de zucchini que podés acompañar con dips de queso crema o yogur griego.