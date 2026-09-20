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20 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Tres formas de cocinar zucchini: receta de buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos

Zucchini salteado.
Zucchini salteado.Grazziela Bursuc

Los zucchini son perfectos para recetas rápidas y sencillas. Hoy te mostramos cómo preparar buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos de zucchini que podés acompañar con dips de queso crema o yogur griego.

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Cómo hacer buñuelos de zucchini

Buñuelos de zucchini.
Buñuelos de zucchini.

Buñuelos de zucchini

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 zucchini
  • 1 huevo
  • media taza de harina de trigo
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • media taza de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Rallar el zucchini y exprimirlo para retirar el exceso de líquido.
  2. Mezclar en un bol el zucchini rallado con el huevo, la harina, el queso rallado, la sal y la pimienta hasta integrar.
  3. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
  4. Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y verter en el aceite caliente.
  5. Freír los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados.
  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Cómo hacer brochetas coloridas de zucchini

Brochetas de zucchini.
Brochetas de zucchini.

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Brochetas de zucchini y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 zucchini
  • 150 gramos de queso
  • tomates cherry
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el zucchini finamente y el queso en cubos medianos.
  2. Enrollar los cubos de queso con las láminas de zucchini.
  3. Intercalar los cubos de zucchini y queso con los tomates cherry en los palillos para formar las brochetas.
  4. Pintar las brochetas con aceite y condimentar con sal y pimienta.
  5. Cocinar en una plancha caliente o al horno hasta que el zucchini esté tierno y el queso comience a fundirse.
  6. Retirar y servir inmediatamente.

Cómo hacer palitos fritos de zucchini

Palitos fritos de zucchini.
Palitos fritos de zucchini.

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Palitos fritos de zucchini

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 zucchini
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 huevo
  • media taza de agua fría
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 taza de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el zucchini en bastones medianos.
  2. Mezclar en un bol la harina, el huevo, el agua fría, la sal y la pimienta hasta obtener una pasta homogénea.
  3. Sumergir los bastones de zucchini en la mezcla anterior para cubrirlos por completo.
  4. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
  5. Introducir los bastones en el aceite caliente y freír hasta que estén dorados y crujientes.
  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.