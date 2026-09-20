Tres formas de cocinar zucchini: receta de buñuelos, brochetas coloridas y palitos fritos

Cómo hacer buñuelos de zucchini
Buñuelos de zucchini
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 zucchini
- 1 huevo
- media taza de harina de trigo
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
- media taza de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Rallar el zucchini y exprimirlo para retirar el exceso de líquido.
- Mezclar en un bol el zucchini rallado con el huevo, la harina, el queso rallado, la sal y la pimienta hasta integrar.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
- Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y verter en el aceite caliente.
- Freír los buñuelos hasta que estén dorados por ambos lados.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
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Brochetas de zucchini y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 zucchini
- 150 gramos de queso
- tomates cherry
- 1 cucharada de aceite
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
Elaboración paso a paso
- Cortar el zucchini finamente y el queso en cubos medianos.
- Enrollar los cubos de queso con las láminas de zucchini.
- Intercalar los cubos de zucchini y queso con los tomates cherry en los palillos para formar las brochetas.
- Pintar las brochetas con aceite y condimentar con sal y pimienta.
- Cocinar en una plancha caliente o al horno hasta que el zucchini esté tierno y el queso comience a fundirse.
- Retirar y servir inmediatamente.
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Palitos fritos de zucchini
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 zucchini
- 1 taza de harina de trigo
- 1 huevo
- media taza de agua fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta
- 1 taza de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Cortar el zucchini en bastones medianos.
- Mezclar en un bol la harina, el huevo, el agua fría, la sal y la pimienta hasta obtener una pasta homogénea.
- Sumergir los bastones de zucchini en la mezcla anterior para cubrirlos por completo.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.
- Introducir los bastones en el aceite caliente y freír hasta que estén dorados y crujientes.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.