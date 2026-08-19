Gastronomía

Coliflor tostada en freidora de aire: receta fácil y resultado sorprendente

La coliflor en freidora de aire es una opción saludable y rápida. Este método, ideal para una cena rápida, resalta su sabor y textura crujiente, convirtiendo un vegetal en un platillo delicioso y nutritivo en minutos.

Por ABC Color
19 de agosto de 2026 a la - 13:00
Coliflor tostada en freidora de aire.
Coliflor tostada en freidora de aire.Shutterstock

Cómo hacer coliflor en freidora de aire

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Coliflor en freidora de aire

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 2 pizcas de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Lavar la coliflor y secarla bien.
  2. Cortar la coliflor en ramilletes medianos de tamaño similar.
  3. Mezclar en un bol el aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra.
  4. Añadir los ramilletes de coliflor al bol y remover hasta cubrirlos de forma uniforme.
  5. Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
  6. Colocar la coliflor en la cesta en una sola capa, sin amontonar.
  7. Cocinar a 200 °C durante 12 minutos.
  8. Agitar la cesta y cocinar 6 minutos más, hasta que esté dorada y tierna.
  9. Servir inmediatamente.

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