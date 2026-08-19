Coliflor tostada en freidora de aire: receta fácil y resultado sorprendente

Cómo hacer coliflor en freidora de aire
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Coliflor en freidora de aire
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 coliflor mediana
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 2 pizcas de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Lavar la coliflor y secarla bien.
- Cortar la coliflor en ramilletes medianos de tamaño similar.
- Mezclar en un bol el aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra.
- Añadir los ramilletes de coliflor al bol y remover hasta cubrirlos de forma uniforme.
- Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
- Colocar la coliflor en la cesta en una sola capa, sin amontonar.
- Cocinar a 200 °C durante 12 minutos.
- Agitar la cesta y cocinar 6 minutos más, hasta que esté dorada y tierna.
- Servir inmediatamente.