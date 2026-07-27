Gastronomía

Muffins de verduras: receta ovolactovegetariana para acompañar ensaladas

Comenzá la semana son una receta fácil y liviana, ideal para llevar a la oficina y acompañar con ensalada.

Por ABC Color
27 de julio de 2026 a la - 11:00
Muffins de verdura.
Muffins de verdura.Shutterstock

Cómo hacer muffins de verduras

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Muffins de verduras

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 zanahorias ralladas
  • 1 zucchini rallado
  • 1 cebolla picada
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Rallar la zanahoria y el zucchini, y escurrir el exceso de líquido.
  3. Picar la cebolla y reservar.
  4. Batir los huevos en un bowl hasta integrar.
  5. Agregar el aceite de oliva y la leche, y mezclar.
  6. Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal, la pimienta negra y el orégano seco, y mezclar hasta homogeneizar.
  7. Sumar la zanahoria, el zucchini, la cebolla y el queso rallado, y mezclar hasta integrar.
  8. Repartir la mezcla en una mufinera engrasada o con pirotines, llenando cada cavidad hasta 3/4.
  9. Hornear durante 20 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  10. Retirar del horno, dejar entibiar 10 minutos y desmoldar.