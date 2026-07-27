Muffins de verduras: receta ovolactovegetariana para acompañar ensaladas

Cómo hacer muffins de verduras
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Muffins de verduras
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 zanahorias ralladas
- 1 zucchini rallado
- 1 cebolla picada
- 2 huevos
- 1 taza de harina integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 taza de leche
- 1/2 taza de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Rallar la zanahoria y el zucchini, y escurrir el exceso de líquido.
- Picar la cebolla y reservar.
- Batir los huevos en un bowl hasta integrar.
- Agregar el aceite de oliva y la leche, y mezclar.
- Incorporar la harina integral, el polvo de hornear, la sal, la pimienta negra y el orégano seco, y mezclar hasta homogeneizar.
- Sumar la zanahoria, el zucchini, la cebolla y el queso rallado, y mezclar hasta integrar.
- Repartir la mezcla en una mufinera engrasada o con pirotines, llenando cada cavidad hasta 3/4.
- Hornear durante 20 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Retirar del horno, dejar entibiar 10 minutos y desmoldar.