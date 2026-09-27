ABC Revista
27 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 27 de setiembre al 3 de octubre

Del 3 al 14 de octubre tendrá lugar la tradicional Semana Alemana, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ).
Del 3 al 14 de octubre tendrá lugar la tradicional Semana Alemana, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ).Gentileza

Enterate de los detalles de los eventos de esta semana, desde shows de Stand-Up hasta celebraciones religiosas.

Por ABC Color
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Domingo 27

Fiesta de la Virgen de la Merced y Loma Taruma

Afiche promocional de las celebraciones de la Virgen de la Merced en la Loma Taruma.
Afiche promocional de las celebraciones de la Virgen de la Merced en la Loma Taruma.

Invitan a la celebración religiosa y popular en honor a la Virgen de la Merced, patrona de los libertos, en Loma Tarumá.

Incluye: visita al espacio de la memoria viva, presentación del documental “Homenaje a Las Galoperas”de Liliana Segovia, celebración devocional y bendición del barrio, y encuentro final “Todos bailamos”en Punto Divertido.

Tendrá lugar en México e/ Rca. de Colombia y Rodríguez de Francia, Loma Tarumá desde las 10:30.

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Informaciones: @puntodivertidopy

Stand Up / Hablando huevadas

Ofrecido por: Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Lunes 28

Encuentro Nacional de Coros de Niños y Jóvenes

Ofrecido por:

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

Martes 29

Conversatorio / Arte e Inteligencia Artificial

Ofrecido por: Catrin Misselhorn y Ticio Escobar

Hora: 19:00

Lugar: Centro de Artes Visuales, Museo del Barro

Informaciones: @icpa_gz

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Viernes 2

Espectáculo unipersonal / Mamíssima

Ofrecido por: Lali González

Hora: 21:00

Lugar: Sala 5, Cine Villamorra

Informaciones: ticketea.com.py

Stand Up/ Japuka Fest

Ofrecido por: Juanse Buzó, El Gato Siamés, Fani Cantero, Tuki Franco, Guille Amarilla, Mario Rodney y Roberto Ramón Gutiérrez

Hora: 21:00

Lugar: Centro Cultural Mangoré, Ciudad del Este

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Despierta tu fuego

Ofrecido por: Daniel Dueñas

Hora: 20:30

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 3

Celebración / Semana Alemana – Deutsche Woche 2026

Del 3 al 14 de octubre tendrá lugar la tradicional Semana Alemana, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ), con una agenda cultural, educativa y festiva que incluirá música, cine, teatro, charlas, talleres, artes plásticas y el tradicional Oktoberfest, con actividades mayoritariamente gratuitas y por orden de llegada.

La inauguración será el 3 de octubre a las 15:00 en el ICPA-GZ, con la Fest der Einheit (Fiesta de la Unidad Alemana), una celebración familiar con manualidades, acrobacia en telas, cine, títeres y juegos de mesa hasta las 19:00.

Más informaciones en: @icpa_gz y @alemaniaenparaguay