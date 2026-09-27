Agenda cultural y artística del 27 de setiembre al 3 de octubre

Domingo 27
Fiesta de la Virgen de la Merced y Loma Taruma
Invitan a la celebración religiosa y popular en honor a la Virgen de la Merced, patrona de los libertos, en Loma Tarumá.
Incluye: visita al espacio de la memoria viva, presentación del documental “Homenaje a Las Galoperas”de Liliana Segovia, celebración devocional y bendición del barrio, y encuentro final “Todos bailamos”en Punto Divertido.
Tendrá lugar en México e/ Rca. de Colombia y Rodríguez de Francia, Loma Tarumá desde las 10:30.
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Informaciones: @puntodivertidopy
Stand Up / Hablando huevadas
Ofrecido por: Jorge Luna y Ricardo Mendoza
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
Lunes 28
Encuentro Nacional de Coros de Niños y Jóvenes
Ofrecido por:
Hora: 19:00
Lugar: Teatro Municipal de Asunción
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
Martes 29
Conversatorio / Arte e Inteligencia Artificial
Ofrecido por: Catrin Misselhorn y Ticio Escobar
Hora: 19:00
Lugar: Centro de Artes Visuales, Museo del Barro
Informaciones: @icpa_gz
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Viernes 2
Espectáculo unipersonal / Mamíssima
Ofrecido por: Lali González
Hora: 21:00
Lugar: Sala 5, Cine Villamorra
Informaciones: ticketea.com.py
Stand Up/ Japuka Fest
Ofrecido por: Juanse Buzó, El Gato Siamés, Fani Cantero, Tuki Franco, Guille Amarilla, Mario Rodney y Roberto Ramón Gutiérrez
Hora: 21:00
Lugar: Centro Cultural Mangoré, Ciudad del Este
Informaciones: ticketea.com.py
Conferencia / Despierta tu fuego
Ofrecido por: Daniel Dueñas
Hora: 20:30
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 3
Celebración / Semana Alemana – Deutsche Woche 2026
Del 3 al 14 de octubre tendrá lugar la tradicional Semana Alemana, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ), con una agenda cultural, educativa y festiva que incluirá música, cine, teatro, charlas, talleres, artes plásticas y el tradicional Oktoberfest, con actividades mayoritariamente gratuitas y por orden de llegada.
La inauguración será el 3 de octubre a las 15:00 en el ICPA-GZ, con la Fest der Einheit (Fiesta de la Unidad Alemana), una celebración familiar con manualidades, acrobacia en telas, cine, títeres y juegos de mesa hasta las 19:00.
Más informaciones en: @icpa_gz y @alemaniaenparaguay