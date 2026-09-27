Agenda cultural y artística del 27 de setiembre al 3 de octubre

Domingo 27

Fiesta de la Virgen de la Merced y Loma Taruma

Invitan a la celebración religiosa y popular en honor a la Virgen de la Merced, patrona de los libertos, en Loma Tarumá.

Incluye: visita al espacio de la memoria viva, presentación del documental “Homenaje a Las Galoperas”de Liliana Segovia, celebración devocional y bendición del barrio, y encuentro final “Todos bailamos”en Punto Divertido.

Tendrá lugar en México e/ Rca. de Colombia y Rodríguez de Francia, Loma Tarumá desde las 10:30.

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Informaciones: @puntodivertidopy

Stand Up / Hablando huevadas

Ofrecido por: Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Lunes 28

Encuentro Nacional de Coros de Niños y Jóvenes

Ofrecido por:

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

Martes 29

Conversatorio / Arte e Inteligencia Artificial

Ofrecido por: Catrin Misselhorn y Ticio Escobar

Hora: 19:00

Lugar: Centro de Artes Visuales, Museo del Barro

Informaciones: @icpa_gz

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Viernes 2

Espectáculo unipersonal / Mamíssima

Ofrecido por: Lali González

Hora: 21:00

Lugar: Sala 5, Cine Villamorra

Informaciones: ticketea.com.py

Stand Up/ Japuka Fest

Ofrecido por: Juanse Buzó, El Gato Siamés, Fani Cantero, Tuki Franco, Guille Amarilla, Mario Rodney y Roberto Ramón Gutiérrez

Hora: 21:00

Lugar: Centro Cultural Mangoré, Ciudad del Este

Informaciones: ticketea.com.py

Conferencia / Despierta tu fuego

Ofrecido por: Daniel Dueñas

Hora: 20:30

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 3

Celebración / Semana Alemana – Deutsche Woche 2026

Del 3 al 14 de octubre tendrá lugar la tradicional Semana Alemana, organizada por la Embajada de Alemania en Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ), con una agenda cultural, educativa y festiva que incluirá música, cine, teatro, charlas, talleres, artes plásticas y el tradicional Oktoberfest, con actividades mayoritariamente gratuitas y por orden de llegada.

La inauguración será el 3 de octubre a las 15:00 en el ICPA-GZ, con la Fest der Einheit (Fiesta de la Unidad Alemana), una celebración familiar con manualidades, acrobacia en telas, cine, títeres y juegos de mesa hasta las 19:00.

Más informaciones en: @icpa_gz y @alemaniaenparaguay