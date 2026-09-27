ABC Revista
27 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Tres delicias con arroz que te van a sorprender: pan, bizcochuelo y cookies diferentes

Pan de arroz y miel.
Pan de arroz y miel.AnnaPustynnikova

Aprendé a usar arroz en tres formas diferentes. Hoy podrás aprender a preparar algunas opciones dulces que pueden brillar en tu próxima merienda.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cómo hacer un pan de arroz y miel

Un detalle importante: al usar arroz entero, el remojo es fundamental. Ablanda el grano para que pueda triturarse y evita que el pan quede con una textura arenosa. Si se dispone de tiempo, dejarlo toda la noche en remojo da mejores resultados.

Pan de arroz y miel

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco crudo
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de miel
  • 2 huevos
  • 1/4 taza de aceite vegetal
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el arroz y colocarlo en un recipiente. Cubrirlo con agua y dejarlo en remojo durante 4 horas, o preferentemente toda la noche.
  2. Escurrir muy bien el arroz y colocarlo en la licuadora.
  3. Agregar la leche y licuar hasta obtener una mezcla lo más fina y homogénea posible. Puede ser necesario detener la licuadora y remover la preparación un par de veces.
  4. Incorporar los huevos, la miel, el aceite vegetal y la esencia de vainilla. Licuar nuevamente hasta integrar.
  5. Agregar el polvo de hornear y la sal. Licuar unos segundos más, solo hasta incorporar.
  6. Precalentar el horno a 180 °C.
  7. Engrasar un molde para pan con un poco de aceite vegetal.
  8. Verter la preparación en el molde y dejar reposar durante 10 minutos.
  9. Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y un palillo insertado en el centro salga limpio.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar durante 15 minutos antes de desmoldar.

Cómo hacer bizcocho dulce de arroz y queso

Bizcocho de arroz.
Bizcocho de arroz.

Lea más: Día Internacional del Arroz con Leche: historia, secretos y receta del postre que conquistó al mundo

Bizcocho de arroz y queso

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido
  • 1 taza de queso rallado
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/4 taza de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde para bizcocho con manteca.
  3. Triturar el arroz cocido junto con la leche hasta obtener una mezcla cremosa.
  4. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar completamente.
  5. Incorporar la manteca derretida, la esencia de vainilla y la mezcla de arroz.
  6. Agregar el queso rallado, el polvo de hornear, la sal y la canela molida.
  7. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
  8. Verter la mezcla en el molde preparado.
  9. Hornear durante 40 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado y firme.
  10. Retirar el bizcocho del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.

Cómo hacer cookies húmedas de arroz

Cookies húmedas de arroz.
Cookies húmedas de arroz.

Lea más: El truco para conseguir un pan casero con corteza crocante y miga aireada

Cookies húmedas de arroz

Ingredientes

  • 1 taza de harina de arroz glutinoso
  • 1/2 taza de azúcar moreno
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de manteca sin sal
  • 3 cucharadas de leche
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 °C.
  2. Derretir la mantequilla en un recipiente apto para microondas o en una cacerola pequeña.
  3. Mezclar la manteca derretida con el azúcar moreno, la miel, el huevo, la leche y el extracto de vainilla.
  4. Incorporar la harina de arroz glutinoso, el polvo de hornear y la sal.
  5. Remover la mezcla hasta obtener una masa espesa, húmeda y homogénea.
  6. Refrigerar la masa durante 20 minutos.
  7. Formar 12 porciones de masa con ayuda de una cuchara.
  8. Colocar las porciones sobre una bandeja cubierta con papel de hornear, dejando espacio entre ellas.
  9. Hornear las galletas durante 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
  10. Enfriar las galletas sobre la bandeja durante 10 minutos antes de servir.