Tres delicias con arroz que te van a sorprender: pan, bizcochuelo y cookies diferentes

Cómo hacer un pan de arroz y miel
Pan de arroz y miel
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco crudo
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de miel
- 2 huevos
- 1/4 taza de aceite vegetal
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Lavar el arroz y colocarlo en un recipiente. Cubrirlo con agua y dejarlo en remojo durante 4 horas, o preferentemente toda la noche.
- Escurrir muy bien el arroz y colocarlo en la licuadora.
- Agregar la leche y licuar hasta obtener una mezcla lo más fina y homogénea posible. Puede ser necesario detener la licuadora y remover la preparación un par de veces.
- Incorporar los huevos, la miel, el aceite vegetal y la esencia de vainilla. Licuar nuevamente hasta integrar.
- Agregar el polvo de hornear y la sal. Licuar unos segundos más, solo hasta incorporar.
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde para pan con un poco de aceite vegetal.
- Verter la preparación en el molde y dejar reposar durante 10 minutos.
- Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y un palillo insertado en el centro salga limpio.
- Retirar del horno y dejar enfriar durante 15 minutos antes de desmoldar.
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Bizcocho de arroz y queso
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- 1 taza de queso rallado
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de azúcar
- 1/4 taza de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de canela molida
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde para bizcocho con manteca.
- Triturar el arroz cocido junto con la leche hasta obtener una mezcla cremosa.
- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar completamente.
- Incorporar la manteca derretida, la esencia de vainilla y la mezcla de arroz.
- Agregar el queso rallado, el polvo de hornear, la sal y la canela molida.
- Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en el molde preparado.
- Hornear durante 40 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado y firme.
- Retirar el bizcocho del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.
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Cookies húmedas de arroz
Ingredientes
- 1 taza de harina de arroz glutinoso
- 1/2 taza de azúcar moreno
- 1 huevo
- 4 cucharadas de manteca sin sal
- 3 cucharadas de leche
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C.
- Derretir la mantequilla en un recipiente apto para microondas o en una cacerola pequeña.
- Mezclar la manteca derretida con el azúcar moreno, la miel, el huevo, la leche y el extracto de vainilla.
- Incorporar la harina de arroz glutinoso, el polvo de hornear y la sal.
- Remover la mezcla hasta obtener una masa espesa, húmeda y homogénea.
- Refrigerar la masa durante 20 minutos.
- Formar 12 porciones de masa con ayuda de una cuchara.
- Colocar las porciones sobre una bandeja cubierta con papel de hornear, dejando espacio entre ellas.
- Hornear las galletas durante 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
- Enfriar las galletas sobre la bandeja durante 10 minutos antes de servir.