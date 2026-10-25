Glamoroso regreso

La historia del gigante de la lencería Victoria’s Secret comenzó el 12 de junio de 1977, cuando el graduado de la Escuela de Negocios de Stanford, Roy Raymond, fundó la empresa junto a su esposa Gaye en Palo Alto, California. La idea nació tras una incómoda experiencia personal de Raymond en una tienda departamental, donde al intentar comprar ropa interior para su esposa se sintió como un intruso no deseado rodeado de batas de toalla y pijamas de nailon floreadas.

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Decidido a transformar esa dinámica, estudió el mercado durante ocho años y abrió una boutique diseñada como un tocador victoriano del siglo XIX, concebida para que los compradores masculinos adquirieran lencería fina sin vergüenza. El nombre “Victoria’s Secret” combinaba la noción de la elegancia victoriana con el misterio de lo que se oculta bajo la vestimenta.

Sin embargo, el enfoque centrado en la mirada masculina limitaba la frecuencia de compra. En 1982, Leslie Wexner, fundador de L Brands, adquirió la firma por un millón de dólares y reorientó el modelo de negocio directamente hacia el público femenino. Wexner transformó las prendas íntimas en un elemento cotidiano de lujo accesible, empaquetando la sensualidad con el atractivo sofisticado de la moda europea y expandiendo rápidamente la cadena por los centros comerciales de Estados Unidos.

El pilar decisivo para la hegemonía global de la marca fue la creación del Victoria’s Secret Fashion Show en agosto de 1995, producido por el ejecutivo Ed Razek en el Hotel Plaza de Nueva York.

Lo que comenzó como un modesto evento comercial de 120.000 dólares evolucionó hasta convertirse en un fenómeno televisivo y mediático global. En 1999, la marca fue pionera en la transmisión digital en vivo; más de 1,5 millones de intentos de conexión colapsaron los servidores de la época.

Las “Angels”

El célebre concepto de los “Ángeles” se originó en 1997 tras una exitosa campaña publicitaria en la que supermodelos como Tyra Banks, Stephanie Seymour y Karen Mulder aparecían entre nubes dialogando con “Dios”. En 1998, las modelos desfilaron por primera vez con alas en la pasarela, convirtiéndose en embajadoras oficiales con contratos exclusivos. A lo largo de dos décadas, figuras icónicas como Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Miranda Kerr encarnaron este arquetipo de glamour e hipersensualidad.

No obstante, las transformaciones culturales de la década de 2010, el auge del movimiento body positivity y las severas críticas hacia la falta de diversidad provocaron una profunda crisis de marca. Tras la cancelación del desfile en 2019 –luego de la renuncia de Ed Razek–, la compañía atravesó un hiato de seis años sin su formato tradicional. Tras intentar redefinir su imagen mediante iniciativas como el “VS Collective” en 2021, la empresa comenzó a reestructurar progresivamente su pasarela a partir de 2024.

El 18 de octubre de 2026, el desfile celebró su retorno a Los Ángeles en los Sony Pictures Studios tras 19 años de ausencia en la costa oeste. Transmitido mundialmente por YouTube, el evento contó con la dirección creativa de Adam Selman, peinados bombshell con volumen diseñados por Guido Palau y el maquillaje deslumbrante de Dame Pat McGrath. Las actuaciones musicales en directo de Katseye, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae marcaron el ritmo de siete segmentos temáticos.

“Fantasy Bra”

El punto culminante del espectáculo fue el regreso del ostentoso “Fantasy Bra”, una pieza ausente en la pasarela desde 2018. La celebridad Kylie Jenner hizo su debut en el show luciendo el “Very Sexy Shine Fantasy Bra”, una joya valorada en 50 millones de dólares creada por la casa Jacob & Co. La pieza ostentaba un diamante amarillo intenso de 75,54 quilates engarzado entre 4.410 diamantes blancos, complementada con alas de Pegaso y una microfalda transparente.

El elenco reunió a leyendas históricas de la marca junto con un grupo representativo de la diversidad contemporánea. Adriana Lima cerró el evento en su vigesimoprimera aparición, acompañada por veteranas como Alessandra Ambrosio y Rosie Huntington-Whiteley, quien regresó tras 16 años de ausencia. Junto a ellas desfilaron la modelo Barbara Palvin un mes después de dar a luz, modelos de tallas grandes como Ashley Graham y Paloma Elsesser, la supermodelo transgénero Alex Consani, la deportista profesional Trinity Rodman y Solange Omon, ganadora de la docuserie de casting Angels Among Us.

Desde la perspectiva crítica de la moda, Vanessa Friedman observó en The New York Times que, detrás de la opulencia, “no hay forma de escapar a la realidad de que el show de VS está perpetuando una tradición de lo sexy muy específica al Playboy”. En sus declaraciones, la crítica añadió que la firma regresa a una época en la que “lo ‘sexy’ se definía por la mirada masculina y se adapta a ella”, cuestionando si el espectáculo se limita a revivir viejos clichés estéticos de género.

En contraste, defensores del formato y directivos sostienen que el evento representa una plataforma de autoconfianza y autonomía corporal para las mujeres. Por su parte, la redactora de moda Halie LeSavage destacó en Marie Claire que el show ofreció “la mayor representación de curvas de cualquier pasarela este año”, valorando que Victoria’s Secret otorgó a todas las modelos de diversas corporalidades “el mismo tratamiento bombshell, peinados voluminosos y lencería brillante sin restricciones”.

En última instancia, el desfile de 2026 demuestra cómo Victoria’s Secret busca hacer convivir la escenografía de gran formato y sus códigos de fantasía con una representación más plural. La moda alcanza su verdadero esplendor cuando no se limita a repetir fórmulas del pasado, sino cuando es capaz de “brindar a las personas una nueva y poderosa forma de ser ellas mismas en el mundo”.

El evento también tuvo su Pink carpet o su alfombra rosa en la que desfilaron grandes celebrities, influencers y empresarias.