Esto sucedió

Laborioso y prolífico abuelo

Santiago Leguizamón Ferreira, un prolífico abuelo con 31 nietos (diez hijos), dialogaba con ABC sobre los distintos aspectos inherentes a la función que desempeñan los abuelos en la sociedad y en la familia dentro del Concurso de los Abuelitos, organizado por nuestro diario en 1969 como parte de los festejos del Día del Abuelo. A los 70 años, el contador público y jubilado bancario seguía trabajando como empleado en la Flota Mercante del Estado. En una nota expresó que “trabaja todavía ocho horas por día”. Se quejaba de que a los abuelos ya no se los tenía en cuenta y se los llamaba viejos.

¡Aquellas tortas de cumpleaños!

Lejos de pensar en tortas de utilería, los cumpleaños infantiles de décadas atrás se destacaban por las gigantescas tortas que no pasaban desapercibidas en los festejos. En la foto, una muestra de aquellas delicias. “Rodeada de sus amiguitas celebró su cumpleaños la pequeña Marilú Perrier, en la alegre fiesta infantil ofrecida para celebrar el acontecimiento”, decía ABC en Sociedad.

Administración municipal

El 31 de octubre de 1969 concluyó el décimo cuarto Seminario de Administración Municipal donde participaron tesoreros y contadores de 20 municipalidades del interior del país. La ceremonia de clausura y entrega de diplomas tuvo lugar en el local del Centro de Adiestramiento en Servicio (Herrera 892). Asistieron invitados, el secretario general del Ministerio del Interior, doctor Miguel Ángel Bestard; el director de municipalidades, señor Silvio T. Corbeta, así como representantes de la Organización de Cooperación Intermunicipal (Opaci), de la Misión Económica de los Estados Unidos en nuestro país y de la Universidad Nacional de Asunción.

pgomez@abc.com.py