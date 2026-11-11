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ABC Revista
11 de noviembre de 2026 - 22:53

Esto sucedió

Primer Instituto Paraguayo de Dibujo - 1969.
Primer Instituto Paraguayo de Dibujo - 1969.Archivo Abc

Hechos que fueron noticia décadas atras...

Por Pedro Gómez Silgueira
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Primer Instituto Paraguayo de Dibujo

A principios de noviembre de 1969 se inauguró en Asunción el Primer Instituto Paraguayo de Dibujo, que funciona en la calle 25 de Mayo 341, tercer piso, bajo la dirección de Porfirio Bustos, egresado de la Escuela de Bellas Artes de nuestro país. Los objetivos son: formar artistas plásticos y dibujantes comerciales de carácter profesional. De allí que el programa de estudios incluye: pintura y dibujo artístico, decía la publicación de ABC Color. Pintura incluía todas las técnicas conocidas: tempera, acuarela, al pastel, etc., y en dibujo: ilustraciones al carbón, tinta, etc.

Ómnibus al Litoral

Terminal de omnibus el Litoral en 1968.
Terminal de omnibus el Litoral en 1968.

En noviembre de 1969, la Junta Municipal de Asunción obligó, ordenanza mediante, a las líneas de ómnibus que utilizan como “parada terminal” las calles Antequera y Paraguarí entre Cerro Corá, Azara y Luis A. de Herrera a utilizar la parada terminal del “Litoral”. Esta medida se fundamenta en la preocupación del vecindario de dichas calles por los ruidos molestos, uso abusivo de bocinas y acumulación de vendedores ambulantes en dichas arterias, decía la publicación de ABC Color.

Un clásico de los setenta: Casa Clipper

Casa Clipper sobre Palma entre Montevideo y Colón en 1969.
Casa Clipper sobre Palma entre Montevideo y Colón en 1969.

En noviembre de 1969 fue inaugurada una nueva casa comercial de artículos típicos al servicio del turista en la calle Palma. El local se denominaba Casa Clipper. Ofrecía telas, confecciones para damas, caballeros y niños, perfumería y juguetes. Referente de la moda en los setenta, estaba ubicada en Palma 974 entre Montevideo y Colón.

pgomez@abc.com.py

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