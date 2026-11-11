Sesenta años de Amnistía

Amnistía Internacional Paraguay acaba de presentar el libro “Presente, ahora y siempre: Amnistía Internacional, 60 años con Paraguay (1966–2026)”, una publicación que recupera documentos fundamentales de la historia de los derechos humanos en el país. La obra reúne por primera vez en español dos informes de investigación elaborados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, a partir de misiones internacionales que documentaron la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos. La publicación forma parte de la conmemoración de los 60 años de presencia de Amnistía Internacional en Paraguay, iniciada en 1966. Desde entonces, la organización documentó la situación de los derechos humanos durante el régimen stronista (1954-1989) mediante informes, acciones urgentes, cartas y misiones de investigación.

Diplomacia con Uruguay

“180 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Uruguay y Paraguay” es la estampilla conmemorativa emitida por la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) desde el 29 de octubre. Reproducen una obra realizada en tinta, sobre papel, por el artista uruguayo Alex Morales. En el diseño se observa un fogón, espacio tradicional de encuentro y fraternidad, con 5 hombres que comparten el mate. Entre ellos está la figura de José Gervasio Artigas, bajo un yvyra pytã, árbol vinculado a su memoria y estadía en Paraguay.

Horacio Guimaraes, 35 años en Paraguay

El reconocido artista plástico Horacio Guimaraes presentó a El Cabildo tres propuestas expositivas para 2027 y que reflejan su prolífica trayectoria creativa y contribución al acervo cultural paraguayo. El próximo año tendrá un significado especial para él, ya que celebrará sus 70 años de vida y 35 de residencia en el Paraguay. Entre las iniciativas planteadas al director del Cabildo Anibal Saucedo Rodas figuran: una muestra dedicada al arte paraguayo, otra de destacados creadores nacionales y extranjeros radicados en el país y una exposición individual con piezas inéditas de su producción.

Alma, dedicada a Felix Toranzos

“Alma”, una obra dedicada al artista plástico Félix Toranzos, recientemente declarado Hijo Dilecto de Asunción, fue presentado por la escritora Marcela Bacigalupo. El libro propone un acercamiento al universo creativo de Toranzos a través de los textos de Bacigalupo y las imágenes de sus obras. La dimensión visual de la publicación cobra especial relevancia al considerar la trayectoria de Toranzos y las particularidades de su lenguaje plástico. Su producción se distingue por el uso del color y la manera de organizar líneas, rasgos y símbolos en composiciones originales.

Crítica italiana elogia ópera de Sánchez Haase

Tras su reciente estreno europeo, la ópera “Gastón Gadin. Monólogo de un fusilado”, del compositor paraguayo Diego Sánchez Haase, recibió una elogiosa crítica de la prestigiosa revista italiana Operaclick, una de las plataformas web de referencia más influyentes en el mundo de la lírica. El reconocido compositor, musicólogo y crítico italiano Marco Simoni firma el extenso artículo que comenta el estreno mundial de la cuarta ópera del compositor paraguayo, en el marco del prestigioso Puccini Chamber Opera Festival de Lucca, Italia, en el Teatro San Girolamo de dicha ciudad de la Toscana.