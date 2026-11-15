Achim von Borries conversa con ABC sobre el gran final de “Babylon Berlín”

Este jueves 18 será el estreno, a través del canal Europa Europa, de la quinta y última temporada de la serie Babylon Berlin. Se trata de una superproducción que sigue al comisionado de policía Gereon Rath (Volker Bruch), quien se muda de Colonia a Berlín, el epicentro de los cambios políticos de los dorados años veinte.

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Achim von Borries, Tom Tykwer y Henk Handloegten están a cargo de la dirección y el guion de los capítulos de esta serie que comenzó a ser producida hace más de una década.

“Teníamos que cerrar todas las tramas que comenzamos hace 13 años. No había forma de contar esto en una siguiente temporada y no podíamos dejarlo sin concluir”, señala Von Borries, en relación a esta última temporada.

Para el director y guionista, saber que la serie iba a llegar a su fin “fue algo bueno”, pero afirma que ya extraña a los personajes.

“No es que extrañe a los actores, porque puedo llamarlos, pero extraño a los personajes, trabajar con Charlotte, Gereon o con cualquiera de ellos. Los adoro. O Gräf, o quien sea... incluso me encantan los villanos”, añade.

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En cuanto a la distribución del trabajo con los otros dos guionistas y directores, sostiene que siempre lo hacen de la misma manera.

“Escribimos juntos, pero dirigimos por separado; de lo contrario, se producirían masacres en el set. Luego nos reunimos para el montaje, que es un proceso parecido al de la escritura”, detalla.

Sostiene, además, que “escribir juntos significa explorar una trama o un personaje”, pero en ese proceso también conversan de la política actual, de lo que les gusta o de lo que han visto.

“Buscamos la trama, como cualquier otro guionista. Después, nos repartimos en distintas salas para escribir un siguiente episodio. Por ejemplo, yo escribo el inicio –el primer tercio–, Tom escribe el segundo tercio y Henk, el último. Luego intercambiamos el trabajo y revisamos lo que han escrito los demás. Lo mismo ocurre con el montaje”, indica.

Comenta además que si él realiza el montaje de un episodio, sus otros dos compañeros vuelven a editarlo.

“¡Lo detesto! Me da mucha rabia cuando lo hacen, porque siento que lo destruyen todo. Pero intento mantener la paciencia, sé que el resultado será mejor. Al final, siempre encontramos una solución con la que todos estamos de acuerdo, y ese es el milagro”, indica.

En este sentido, Von Borries sostiene que ha aprendido que el cine no es una forma de arte individual.

“Es una disciplina construida a partir de muchísimas voces; se necesitan todas esas perspectivas distintas. Y estamos totalmente convencidos de que funcionamos mucho mejor juntos. Somos, digamos, cinco veces mejores que si cada uno trabajara por su cuenta”, acota.

Un retrato de Berlín antes de la guerra

Para el realizador, el desafío de llevar a la pantalla esta serie, basada en hechos históricos, fue representar la fisonomía que tenía Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que luego del conflicto bélico gran parte quedó destruida.

“El reto consistía en lograr que parezca auténtica y, al mismo tiempo, recrear la atmósfera de aquella época. Que el público pueda experimentar la energía, el baile, los clubes nocturnos... en definitiva, el espíritu de los años veinte”, señala.

Von Borries también menciona que, al momento de hacer la serie, fue necesario encontrar herramientas que permitan al público conectar con Babylon Berlin sin tener la sensación de estar en un museo.

“Por supuesto, gran parte de esto depende de los actores y de sus historias, que siguen resultando relevantes; pero también influye la forma en que hablan: no deben sonar demasiado modernos.

Por ejemplo, empleamos un tipo de diálogo que, si bien utiliza algunos términos antiguos, mantiene una cadencia actual, lo cual marca una diferencia notable”, remarca.

El cineasta también afirma que en Babylon Berlin, así como en Titanic, “todos sabían cómo iba a terminar, excepto los pasajeros”. Así en esta quinta y última temporada llega el momento en el que los nazis finalmente acceden al poder.

“No voy a contarles cómo termina porque ¿quién sabe? Quizás sea un final alternativo”, expresa el cineasta.

Para Achim von Borries, una de las cosas más sorprendentes de retratar la Berlín de dicha época fue lo moderna que llegó a ser esta sociedad.

“Lo abierta que era, muchas de las cosas que aún existen hoy fueron concebidas, creadas o inventadas por primera vez en aquel entonces. Ya fuera en la historia, el arte, el teatro o la música... incluso en otros ámbitos: ¡fueron los pioneros de la cohetería! Jóvenes que hacían estallar tubos, lanzándolos por los aires”, indica.

También señala que, en cierto modo, la Berlín de 1920 fue “la república de los marginados”, reuniendo a las mujeres, los judíos, los artistas y todos los que no formaban parte del establishment.

“Fue hermoso reconstruirlo y, de alguna manera, reinventarlo y devolverle la vida; pero también fue doloroso, porque pensaba: si aquello hubiera continuado... ¡qué lugar tan hermoso sería este!”, remarca.

¿Qué se podrá ver en la quinta temporada de “Babylon Berlín”?

Los primeros episodios de esta última temporada de Babylon Berlin transcurren en una ciudad cada vez más convulsionada. Durante el Baile de Prensa, Charlotte (Liv Lisa Fries) identifica a un sospechoso de asesinato entre los invitados, mientras el psiquiatra Dr. Forster (Ulrich Noethen) queda bajo investigación por la muerte de su recepcionista. Su posterior desaparición, junto con la de Gereon, abre nuevos interrogantes.

Mientras Charlotte intenta acceder al historial médico de Hitler de 1918, crecen sus sospechas de que los nazis buscan eliminar al Dr. Forster, quien posee información comprometedora sobre el pasado del nuevo canciller. Al mismo tiempo, las fuerzas nacionalsocialistas avanzan sobre las instituciones, las SA se infiltran en la policía y las detenciones masivas se multiplican, mientras Charlotte y el inspector Böhm continúan su investigación en secreto.

Esta última temporada consta de ocho capítulos, los cuales se emitirán cada jueves, a las 22:00 (hora de Paraguay), a partir de este 18 de noviembre, en el canal de cable Europa Europa.

Achim von Borries espera que el público, luego de ver estas cinco temporadas de Babylon Berlin, pueda hacerse una idea de cómo se vivió en dicha ciudad durante el periodo comprendido entre 1929 y 1934.

“Tratamos de incluir a todos los actores sociales: desde la prensa, el deporte y el cine, hasta los bajos fondos, los gánsteres y la Policía. La clave reside precisamente en la Policía, ya que sus agentes pueden acceder a cualquier lugar”, remarca.

Señala además que, aunque la Policía era una de las instituciones menos democráticas de aquel periodo, en comparación con el sistema judicial o aparato legal. “Pero la Policía también tenía un componente democrático, pues sus líderes fueron, en todo momento, socialdemócratas”, indica.

Finalmente, el cineasta espera que el público de Paraguay, Latinoamérica o de dónde sea disfrute de la serie.

“Y espero que la historia no se repita; está en nuestras manos votar por un futuro mejor”, concluye.