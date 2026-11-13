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Cultura
13 de noviembre de 2026 - 17:18

“Ni un día sin actividad”: una muestra revisita los 50 años del Juan de Salazar

Collage de carteles en muro interior, destacando un aviso de prohibición de un filme en 1988, sin personas visibles.
Fragmentos del archivo documental del Centro Cultural de España en Asunción, reunidos para la exposición “Ni un día sin actividad”, que recorre cinco décadas de historia de la institución.Gentileza

La exposición “Ni un día sin actividad. Memoria documental de un archivo en ciernes” se habilitará este sábado 14 de noviembre en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. La muestra reúne documentos, carteles, recortes de prensa, proyectos y obras que permiten revisar cinco décadas de cooperación cultural entre España y Paraguay. El acceso será libre y gratuito.

Por ABC Color
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El Centro Cultural de España en Asunción (CCE) abrirá al público este sábado 14 de noviembre la exposición “Ni un día sin actividad. Memoria documental de un archivo en ciernes”, una propuesta que, en el marco de su 50º aniversario, activa parte de la documentación conservada por la institución para explorar su recorrido y sus vínculos con la sociedad paraguaya.

Lea más: “Reindy (Hermana)”: obra de danza sobre lazos entre mujeres llega a distintos espacios de Asunción

Con curaduría de la escritora, docente y gestora cultural paraguaya Lia Colombino y del investigador y educador de arte contemporáneo español Pablo Martínez, la exposición reúne materiales producidos y recopilados desde 1976. A través de proyectos, documentos, cartelería, recortes de prensa y obras, entre otros registros, propone acercarse a las distintas experiencias que marcaron cinco décadas de cooperación cultural entre España y Paraguay.

La investigación que dio origen a la muestra contó con el acompañamiento del equipo del Centro Cultural y busca poner esos materiales en diálogo con el público y con quienes participaron de la historia de la institución. Más que reconstruir una cronología institucional, plantea una mirada sobre cómo los documentos conservados permiten revisar las prácticas culturales y darles nuevos sentidos en el presente.

Cartel en blanco y negro que anuncia el 'No estreno' de 'San Fernando', resaltando la palabra 'CENSURADO'.
Los materiales conservados por el CCE Asunción permiten reconstruir parte de la memoria cultural y de los vínculos entre Paraguay y España a lo largo de los últimos 50 años.

Una memoria que dialoga con el presente

El archivo permite recorrer no solamente la trayectoria del Centro Cultural de España, sino también las relaciones que se tejieron con artistas, ciudadanía e instituciones, en conexión con distintos procesos sociales y democráticos de Paraguay y España. Desde esa perspectiva, el aniversario funciona como una oportunidad para preguntarse qué ha sido este espacio, para quiénes ha trabajado y bajo qué condiciones.

La exposición combina una cronología no lineal con núcleos temáticos que abordan algunas de las líneas de trabajo desarrolladas desde su fundación. Entre ellas se encuentran las ecologías, los feminismos, las disidencias y las relaciones con los pueblos originarios.

Estos ejes también dialogan con las líneas de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, que contempla a la cultura en relación con la democracia, la memoria, la construcción de paz, la igualdad, la inclusión, la sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio.

El recorrido documental busca así conectar distintas etapas de la institución con las preguntas y los desafíos de la actualidad, además de abrir nuevas posibilidades para pensar su futuro.

Cartel del Centro Cultural Juan de Salazar de 1976, anunciando un curso de literatura paraguaya con detalles sobre horarios y matrícula.
Recortes y documentos de distintas épocas forman parte de la investigación que dio origen a “Ni un día sin actividad.

El Centro Cultural de España fue creado en agosto de 1975 e inaugurado el 19 de abril de 1976. Hasta 1994 dependió de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y, desde entonces, pasó a integrar la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es el centro más antiguo de esta red en el exterior que ha mantenido su funcionamiento de manera ininterrumpida.

Música y actividades complementarias

La inauguración de la exposición contará con la participación de los DJ Mario Ferreiro y Rey Caniche, quienes propondrán un recorrido musical por estas cinco décadas, desde sus respectivas perspectivas generacionales.

Como parte de las actividades por el aniversario también se realizarán visitas comentadas a la muestra y se presentará la obra escénica “Fragmentos de una historia encontrada”, creación colectiva de Fernanda Gómez Murillas y Edith Correa. La propuesta fue desarrollada en el marco de la Residencia Cartografías de la Danza en América Latina, realizada por Espacio E.

La exposición podrá visitarse en las salas de exposiciones del CCE Asunción, de martes a sábados, de 10:00 a 21:00, hasta finales de febrero de 2027. El acceso es libre y gratuito. Los grupos interesados en realizar visitas guiadas pueden solicitarlas a través del correo oce.cce.paraguay@aecid.es.

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