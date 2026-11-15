Agenda cultural y artística del 15 al 21 de noviembre de 2026

Domingo 15
Show de patinaje / La fábrica de juguetes de Papá Noel
Ofrecido por: El Club de Patinaje de Melanie Scotover
Hora: 18:30
Lugar: Polideportivo 14 de Mayo (Ex-Caballería)
Informaciones: ticketea.com.py
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Lunes 16
Concierto / Recordando 65 años de Remigio Pereira
Ofrecido por: Ensamble Palito Miranda
Hora: 20:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: @ccpaculturalpy
Miércoles 18
Ballet / Cascanueces
Ofrecido por: Ballet de San Petersburgo
Hora: 20:30
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: asuncion.live
Jueves 19
Show de Stand up / Aprendiendo a querer-me
Ofrecido por: Gonzalo “El Pela” Romero
Hora: 20:30
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: ticketea.com.py
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Viernes 20
Concierto / Cancioneras paraguayas
Ofrecido por: María Ríos, Paty Latorre, Nuez, Rocío Robledo y Carmen Díaz
Hora: 21:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)
Informaciones: @elgranelasu
Concierto / Cumbias sinfónicas
Ofrecido por: Jorge Castro
Hora: 20:30
Lugar: Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 21
Taller / Personaliza tu lámpara de papel
En este encuentro creativo y distendido aprenderás, de la mano de Isabel Weiss, a darle tu toque personal a una lámpara de papel.
El encuentro se realizará en El Granel (Juan de Salazar 372 entre San José y Artigas) de 14:00 a 16: 30. Más informaciones: @elgranelasu y @isa.nada
Noche de los Museos
La décima edición de la Noche de los Museos invita a recorrer espacios históricos, artísticos y científicos de todo el Paraguay.
En Asunción, entre los lugares incluidos en la programación figuran la Casa de la Independencia, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo del Barro, la Manzana de la Rivera, el Centro Cultural de la República El Cabildo y el MuCi. La propuesta también se extiende a ciudades como Luque, Areguá, Capiatá y San Lorenzo, además de localidades de otros departamentos.
La cita es a partir de las 18:00. Más Informaciones: @nochedelosmuseosparaguay