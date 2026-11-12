Estrenos de cine en Paraguay: “Cómo robar un banco” y el filme navideño “Ebenezer” llegan a las salas

Varios estrenos llegan hoy a los cines de Paraguay, entre ellos la comedia de acción “Cómo robar un banco”, dirigida por David Leitch y escrita por Mark Bianculli.

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Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Christian Slater encabezan el reparto de este largometraje que sigue a un grupo de astutos ladrones de bancos que documentan sus atracos en redes sociales, jugando al gato y al ratón con la policía.

Anticipando las fiestas de fin de año, también llega a las salas “Ebenezer. Los fantasmas de la Navidad”. Se trata de una comedia con toques de fantasía protagonizada por Johnny Depp e inspirada en el famoso cuento de Charles Dickens.

Ti West (“Pearl”) dirige esta historia de fantasmas ambientada en el Londres del siglo XIX. El avaro Scrooge debe enfrentarse a su pasado, su presente y futuro, mientras lucha por una segunda oportunidad de redención.

El reparto de esta película incluye a Ian McKellen, Sam Claflin, Daisy Ridley y Rupert Grint.

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Terror, drama y clásicos también se suman a la cartelera de los cines en Paraguay

La cartelera de esta semana también suma dos películas de terror: la mexicana “El ritual del Nahual” y el reestreno de la japonesa “El grito”, además del drama cristiano “Flywheel: Vida con propósito”.

“El ritual del Nahual” está dirigida por Carlos Matienzo Serment y presenta una historia ambientada en los bosques de San Luis de Potosí. Allí un grupo de curanderos salva a un fugitivo, mientras en un pueblo se investiga escalofriantes asesinatos de niños con los dientes extraídos.

También durante esta semana se podrá disfrutar del reestreno de la película japonesa “El grito” (2004), que se ha convertido en un clásico del cine de terror del país asiático.

La trama transcurre en una casa de Tokio, en la que el brutal asesinato de una familia ha dejado una maldición que acecha a todo aquel que se atreve a cruzar sus puertas.

Sin conocer el horror que esconden sus muros, Rika, una joven cuidadora, ingresa a la vivienda y despierta una presencia implacable que desatará una aterradora cadena de acontecimientos.

El listado de novedades se completa con el drama cristiano “Flywheel: una vida con propósito”, que sigue a Noah Silva, un vendedor de autos con una manera poco ética de hacer negocios, que buscará buscará recuperar la confianza de su familia tras verse confrontado por sus malas acciones.

En el complejo Cinemark también se está mostrando “Rocky”, celebrando el 50 aniversario de este clásico escrito y protagonizado por Sylvester Stallone.