Deportes y filantropía, del ideal a la solidaridad

–¿Cómo surge la chispa para fundar una organización de esta magnitud siendo aún estudiantes y qué obstáculo o realidad cotidiana fue el detonante para decir “tenemos que hacer algo”?

–Alegra: La idea de crear la Fundación San José surgió a principios del 2025, durante una conversación con mi mamá y mi tía. Ese día, pensando cómo podíamos aportar nuestro tiempo y conocimiento para ayudar a los demás, nos preguntaron qué era lo que más nos apasionaba y las dos coincidimos enseguida: el deporte.

–Milagros: A partir de ahí, pensamos cómo transformar esa pasión en una oportunidad para otros chicos. Sabíamos que en comunidades como el Bañado Sur hay muchísimo potencial, pero no todos tienen las mismas oportunidades. Eso nos motivó a dar el primer paso y aportar nuestro granito de arena.

–El nombre lleva el peso de una misión clara. ¿Por qué eligieron enfocar el desarrollo social específicamente a través del deporte y no mediante otras herramientas comunitarias o educativas tradicionales?

–Milagros: Elegimos el deporte porque es algo que nos apasiona desde muy chicas. Las dos tuvimos la oportunidad de representar a nuestro colegio en tres disciplinas deportivas y gracias a esas experiencias hicimos grandes amistades y aprendimos valores, como la disciplina, el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo. Para nosotras, el deporte es mucho más que una actividad física.

–Alegra: Nos enseñó a confiar en nosotras mismas, a ser resilientes, a manejar nuestras frustraciones, a superar desafíos y a trabajar por nuestras metas. Queremos que otros niños y jóvenes también puedan vivir esas experiencias, porque creemos que el deporte puede abrir muchas puertas para el futuro.

–Más allá de la práctica física, ¿cuál es el impacto real y medible que buscan dejar en la vida de cada niño o joven que participa en sus programas?

–Alegra: Queremos que el deporte tenga un impacto positivo en la vida de los chicos, ofreciéndoles un espacio seguro donde puedan divertirse, hacer amigos, aprender valores y mantenerse alejados de situaciones de riesgo, como la violencia y las drogas. También buscamos motivarlos a seguir estudiando, confiar en sus capacidades y tener metas para su futuro. Además, nos gustaría identificar a aquellos que demuestren talento deportivo y ayudarlos, en la medida de nuestras posibilidades, a acceder a clubes o instituciones donde puedan seguir creciendo. De la misma manera, queremos acompañar a quienes tengan otros intereses y aspiraciones profesionales, orientándolos para que puedan conocer y acceder a oportunidades de formación académica y desarrollo laboral. Lo más importante para nosotras es que cada chico descubra de qué es capaz y encuentre nuevas oportunidades.

–En un contexto donde los jóvenes de su misma edad suelen estar enfocados exclusivamente en la etapa escolar o el ingreso a la universidad, ¿cómo equilibran las exigencias académicas con la gestión de una fundación formal?

–Milagros: La verdad es que no siempre es fácil combinar el colegio, nuestras actividades personales y las responsabilidades de la Fundación, pero lo hacemos con muchas ganas porque creemos en este proyecto. Nuestros estudios son una prioridad, por eso tratamos de organizarnos bien y aprovechar nuestro tiempo. También contamos con el apoyo de profesionales que nos acompañan y nos ayudan a llevar adelante las actividades. Sabemos que todavía tenemos muchísimo por aprender, pero creemos que no hace falta esperar a ser adultos para empezar a hacer algo positivo por los demás.

–¿Cómo es el día a día operativo de la Fundación y con qué criterio definen las comunidades o los sectores vulnerables a los que destinan sus proyectos?

–Alegra: Actualmente, trabajamos en el Bañado Sur, donde ofrecemos actividades de fútbol y vóley. Nuestro día a día implica organizar los entrenamientos, coordinar con los profesores y acompañar a los chicos, con el apoyo de una trabajadora social y un educador que también mantienen contacto con las familias.

–Milagros: Elegimos comenzar en esta comunidad gracias a nuestro acercamiento con Mil Solidarios, una organización que ya realiza un gran trabajo en la zona. A través de ellos conocimos mejor la realidad de muchas familias y entendimos cómo podíamos contribuir desde el deporte. Queremos que los chicos encuentren en la fundación un espacio donde se sientan acompañados y puedan desarrollar sus capacidades.

–¿Cuál es el perfil exacto de los beneficiarios principales (rangos de edad, contextos sociales) y qué resistencia o desafío inicial encuentran al llegar a estas comunidades?

–Milagros: Nuestro trabajo está dirigido principalmente a niños y jóvenes de entre 10 y 17 años del Bañado Sur, muchos de los cuales no siempre tienen acceso a actividades deportivas y recreativas. Uno de los mayores desafíos es construir vínculos de confianza con los chicos y sus familias, conocer sus realidades y motivarlos a participar de manera constante. Contamos con el apoyo de personas y organizaciones que ya trabajan en la comunidad, lo que nos ayuda a acercarnos a las familias y desarrollar nuestras actividades de manera coordinada.

–El fútbol y el vóley son pilares fundamentales de su metodología. ¿De qué manera estructuran las actividades para que la disciplina deportiva se traduzca en educación en valores y confianza?

–Alegra: Organizamos entrenamientos regulares de fútbol y vóley con el acompañamiento de profesores, un educador y una trabajadora social. Buscamos que cada entrenamiento sea una oportunidad para aprender algo más que un deporte. Cuando un chico aprende a respetar las reglas, aceptar una derrota, apoyar a sus compañeros o esforzarse para mejorar, también está aprendiendo valores que le servirán en su vida diaria. Queremos que disfruten, se sientan parte de un equipo y ganen confianza en sí mismos.

–Han realizado iniciativas destacadas, como visitas guiadas a instalaciones de primer nivel (por ejemplo, Villa Olimpia). ¿Qué significan estas experiencias y cómo logran articular este tipo de alianzas estratégicas?

–Milagros: Estas experiencias son muy especiales porque permiten a los chicos conocer lugares que quizás nunca imaginaron visitar. Recorrer instalaciones profesionales y, en algunos casos, conocer a deportistas que admiran puede motivarlos a soñar en grande y entender que detrás de cada logro hay esfuerzo y dedicación. Estas actividades son posibles gracias al apoyo de clubes e instituciones que creen en nuestro proyecto y nos abren sus puertas. Esperamos seguir sumando alianzas para ofrecerles nuevas experiencias y oportunidades.

–Además de ustedes y los beneficiarios, ¿quiénes más forman parte del motor diario de la fundación (voluntarios, docentes, padres, instituciones aliadas)?

–Alegra: Contamos con un gran equipo formado por un educador, una trabajadora social y cuatro profesores deportivos: tres de fútbol y uno de vóley. También es fundamental el apoyo de las familias y de las instituciones que confían en nuestro proyecto. Este año comenzamos a trabajar con el Colegio Americano y recientemente nos acercamos al Colegio Santa Ana. En ambos colegios instalamos contenedores para recolectar calzados deportivos que serán donados a los chicos que participan de las actividades de la fundación. Además, estamos conversando con otros colegios para que puedan sumarse. Nos encanta involucrar a jóvenes de nuestra edad, porque creemos que todos tenemos algo para aportar.

–Sostener una organización sin fines de lucro en Paraguay es un reto financiero constante. ¿Cuáles son actualmente sus principales fuentes de financiación y cómo lidian con la escasez de recursos?

–Milagros: Uno de nuestros mayores desafíos es conseguir los recursos necesarios para mantener las actividades y seguir creciendo. Para eso, buscamos el apoyo de personas, empresas e instituciones que crean en nuestro proyecto. Existen muchas maneras de colaborar, donaciones de ropas, championes y materiales deportivos, además del apoyo de voluntarios. Tratamos de aprovechar al máximo los recursos disponibles, priorizando siempre las necesidades de los chicos. Creemos que muchos pequeños aportes pueden lograr cosas muy importantes.

–Para las personas, empresas o instituciones interesadas en sumarse, ¿cuáles son las vías concretas y más efectivas en este momento para colaborar con la causa?

–Alegra: Hay muchas maneras de sumarse a la Fundación San José. Las empresas pueden colaborar con materiales para los entrenamientos, indumentarias deportivas, mientras que los colegios pueden organizar campañas solidarias, actividades de integración o voluntariado. También pueden ayudar personas que quieran aportar su tiempo, conocimientos o realizar donaciones. Nos encantaría que más personas se animen a participar, porque creemos que toda ayuda, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia.

–Mirando hacia adelante, ¿cómo visualizan a la Fundación San José y a ustedes mismas dentro de cinco años, una vez que concluyan su etapa escolar y avancen en sus carreras profesionales?

–Milagros: Nos encantaría que dentro de cinco años la fundación haya crecido y pueda llegar a muchos más niños y jóvenes, brindándoles oportunidades a través del deporte. En lo personal, seguramente estaremos estudiando nuestras carreras y preparándonos para nuestro futuro profesional, pero nos gustaría seguir muy involucradas con este proyecto.

–Alegra: Nuestro mayor sueño es poder mirar atrás y sentirnos orgullosas de lo que construimos, no solo por la cantidad de chicos a los que llegamos, sino por las oportunidades que les brindado y el impacto positivo que hayamos podido generar en sus vidas.