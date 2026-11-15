Guillermo Duarte Cacavelos: Familia, fe y convicciones

En su hogar, le gusta escuchar las historias de sus hijos, conocer sus aventuras escolares y conversar con Natalia, su esposa, sobre los acontecimientos del día.

“Mi familia y mi círculo íntimo saben lo familiero que soy, y lo sensible que soy por la familia”, confiesa.

Esa sensibilidad también se refleja en la manera en que disfruta su tiempo libre. El campo ocupa un lugar especial en su vida.

Actualmente dedica parte de sus momentos de descanso a reconstruir la estancia que perteneció a sus abuelos. No la considera un negocio ni una inversión, sino un refugio personal. “Ocuparme de Laguna blanca es parte de mi relax”, explica.

También procura cuidar su salud. Aunque le gusta el tenis y hace tiempo no consigue practicarlo, tiene un gimnasio en la casa y entrena de madrugada.

“Generalmente a las cuatro me levanto y, a partir de ahí, busco mantener una rutina de hacer algún deporte”, comenta.

Y en sus ratos libres disfruta de series como “House of cards”, “House of the dragon” y “El patrón del mal”.

Además, sigue con interés las noticias relacionadas con el arte y la Iglesia.

Su profesión, sin embargo, nunca queda completamente fuera de sus pensamientos.

“Para mí, mi trabajo no es mi trabajo, para mí, mi trabajo es mi vida”, sostiene, porque le apasiona encontrar soluciones a situaciones complejas y pensar alternativas para resolver conflictos que no siempre pueden solucionarse mediante un litigio.

Incluso manifiesta curiosidad por estudiar psiquiatría y profundizar en los perfiles psicológicos de los delincuentes.

La fe y las convicciones que lo sostienen

La espiritualidad es otro de los pilares de su vida. Es una herencia de sus padres que hoy comparte con Natalia y sus hijos mediante el Santuario Hogar del movimiento de Schoenstatt.

Cada mañana, antes de comenzar la jornada, rezan juntos. “Tenemos que hacer todo lo que podemos, pero sabemos que no todo está en nuestras manos”, expresa.

Hay principios que considera innegociables. “Mi convicción y conciencia, mi creencia, mi posición no se venden. Lo que creo, y así me cueste, siempre lo defiendo”, asegura manteniendo una postura que refleja la importancia que concede a la coherencia personal.

Cuando habla de las personas que marcaron su camino, recuerda a sus padres, abuelos y tíos, quienes contribuyeron a formar al hombre que fue hasta los 20 años.

Después llegaron su esposa y sus hijos, que continuaron transformando su manera de ser.

Precisamente, Oleg y Máximo son quienes consiguen hacerlo reír con sus ocurrencias.

Le encanta acompañar sus aventuras y permitirles disfrutar de la inocencia propia de su edad. En esa convivencia encuentra una de sus mayores satisfacciones.

Al imaginar qué consejo le daría al Guillermo de 20 años, no necesita demasiado tiempo para responder. “No te detengas. Lo que querés hacer y lo que planeás desarrollar, no te detengas”, afirma.

Un legado que trasciende lo profesional

En esta etapa, uno de sus grandes anhelos es consolidar su estudio jurídico como una empresa moderna, pero familiar.

Le ilusiona que sus hijos puedan desarrollar sus propios caminos y, eventualmente, continuar con el proyecto que construyó.

Su hija está postulándose para estudiar Derecho en Navarra, España, mientras que su hijo también cursa sus estudios escolares y manifiesta interés en seguir ese camino.

Su deseo es que lo hagan “con la misma dignidad y fortaleza” con la que él ha llevado adelante su trayectoria.

¿Y qué significa el éxito? Su respuesta se aleja de las definiciones convencionales.

Para él, consiste en estar con quienes quiere, disfrutar de salud y bienestar, reírse y caminar tranquilamente por la calle, encontrándose con personas que lo saluden y reconozcan.

La felicidad, en cambio, tiene una imagen muy concreta: un asado en su quincho, rodeado de sus padres, suegros, hijos y sobrinos.

Puede ser en Asunción o en la estancia, frente al lago. “Son cosas que muchas veces son simples, sencillas, pero a veces muy difíciles para mucha gente”, reflexiona.

Son escenas sencillas, pero profundamente significativas para él, porque detrás del abogado que dedica sus días a resolver conflictos hay un hombre que encuentra su mayor tranquilidad en la familia, que vuelve a sus raíces para descansar y que procura vivir de acuerdo con aquello en lo que cree.

Al final, quizás su definición más honesta de éxito no esté en los tribunales ni en los logros profesionales. Está en poder regresar a la casa, escuchar las historias de sus hijos, compartir una mesa con quienes ama y sentir que, más allá de cualquier desafío, tiene un lugar al cual siempre quiere volver.