ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC Revista
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Guillermo Duarte Cacavelos: Familia, fe y convicciones

Hombre sonriente en camisa clara y pantalones cortos, mujer con vestido negro al centro, niños en ropa casual y mujer con vestido blanco a la derecha.
Guillermo Duarte Cacavelos encuentra en su familia el espacio donde puede dejar de lado las exigencias profesionales y disfrutar de las pequeñas historias de cada día. Gentileza

Para Guillermo Duarte Cacavelos, la vida no se resume en expedientes, audiencias ni desafíos profesionales. Cuando regresa a la casa, su mundo cambia de escenario y de prioridades. Allí es, ante todo, esposo, padre e hijo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su hogar, le gusta escuchar las historias de sus hijos, conocer sus aventuras escolares y conversar con Natalia, su esposa, sobre los acontecimientos del día.

Mi familia y mi círculo íntimo saben lo familiero que soy, y lo sensible que soy por la familia”, confiesa.

Esa sensibilidad también se refleja en la manera en que disfruta su tiempo libre. El campo ocupa un lugar especial en su vida.

Actualmente dedica parte de sus momentos de descanso a reconstruir la estancia que perteneció a sus abuelos. No la considera un negocio ni una inversión, sino un refugio personal. “Ocuparme de Laguna blanca es parte de mi relax”, explica.

También procura cuidar su salud. Aunque le gusta el tenis y hace tiempo no consigue practicarlo, tiene un gimnasio en la casa y entrena de madrugada.

Mujer con chaqueta negra y gafas, levantando el brazo feliz, junto a hombre en chaqueta oscura con signo de paz en fondo de hielo.
Junto a su esposa Natalia transmite a sus hijos la fe que recibió de sus padres, con la oración familiar como parte de la vida cotidiana.

“Generalmente a las cuatro me levanto y, a partir de ahí, busco mantener una rutina de hacer algún deporte”, comenta.

Y en sus ratos libres disfruta de series como “House of cards”, “House of the dragon” y “El patrón del mal”.

Además, sigue con interés las noticias relacionadas con el arte y la Iglesia.

Su profesión, sin embargo, nunca queda completamente fuera de sus pensamientos.

“Para mí, mi trabajo no es mi trabajo, para mí, mi trabajo es mi vida”, sostiene, porque le apasiona encontrar soluciones a situaciones complejas y pensar alternativas para resolver conflictos que no siempre pueden solucionarse mediante un litigio.

Incluso manifiesta curiosidad por estudiar psiquiatría y profundizar en los perfiles psicológicos de los delincuentes.

La fe y las convicciones que lo sostienen

La espiritualidad es otro de los pilares de su vida. Es una herencia de sus padres que hoy comparte con Natalia y sus hijos mediante el Santuario Hogar del movimiento de Schoenstatt.

Cada mañana, antes de comenzar la jornada, rezan juntos. “Tenemos que hacer todo lo que podemos, pero sabemos que no todo está en nuestras manos”, expresa.

Hay principios que considera innegociables. “Mi convicción y conciencia, mi creencia, mi posición no se venden. Lo que creo, y así me cueste, siempre lo defiendo”, asegura manteniendo una postura que refleja la importancia que concede a la coherencia personal.

Cuando habla de las personas que marcaron su camino, recuerda a sus padres, abuelos y tíos, quienes contribuyeron a formar al hombre que fue hasta los 20 años.

Hombre sonriente y niño con camisetas de la selección paraguaya, rostros pintados y sombrero en un estadio lleno.
Uno de los tantos momentos compartidos junto a su hijo.

Después llegaron su esposa y sus hijos, que continuaron transformando su manera de ser.

Precisamente, Oleg y Máximo son quienes consiguen hacerlo reír con sus ocurrencias.

Le encanta acompañar sus aventuras y permitirles disfrutar de la inocencia propia de su edad. En esa convivencia encuentra una de sus mayores satisfacciones.

Al imaginar qué consejo le daría al Guillermo de 20 años, no necesita demasiado tiempo para responder. “No te detengas. Lo que querés hacer y lo que planeás desarrollar, no te detengas”, afirma.

Un legado que trasciende lo profesional

En esta etapa, uno de sus grandes anhelos es consolidar su estudio jurídico como una empresa moderna, pero familiar.

Le ilusiona que sus hijos puedan desarrollar sus propios caminos y, eventualmente, continuar con el proyecto que construyó.

Su hija está postulándose para estudiar Derecho en Navarra, España, mientras que su hijo también cursa sus estudios escolares y manifiesta interés en seguir ese camino.

Su deseo es que lo hagan “con la misma dignidad y fortaleza” con la que él ha llevado adelante su trayectoria.

¿Y qué significa el éxito? Su respuesta se aleja de las definiciones convencionales.

Para él, consiste en estar con quienes quiere, disfrutar de salud y bienestar, reírse y caminar tranquilamente por la calle, encontrándose con personas que lo saluden y reconozcan.

Grupo de seis personas sonrientes frente a un glaciar, algunos con chaquetas coloridas y gestos festivos.
Los amigos y la familia son claves en la vida de Guillermo Duarte Cacavelos.

La felicidad, en cambio, tiene una imagen muy concreta: un asado en su quincho, rodeado de sus padres, suegros, hijos y sobrinos.

Puede ser en Asunción o en la estancia, frente al lago. “Son cosas que muchas veces son simples, sencillas, pero a veces muy difíciles para mucha gente”, reflexiona.

Son escenas sencillas, pero profundamente significativas para él, porque detrás del abogado que dedica sus días a resolver conflictos hay un hombre que encuentra su mayor tranquilidad en la familia, que vuelve a sus raíces para descansar y que procura vivir de acuerdo con aquello en lo que cree.

Al final, quizás su definición más honesta de éxito no esté en los tribunales ni en los logros profesionales. Está en poder regresar a la casa, escuchar las historias de sus hijos, compartir una mesa con quienes ama y sentir que, más allá de cualquier desafío, tiene un lugar al cual siempre quiere volver.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
03
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
04
Fútbol Argentino
Boca golea a Banfield y se mete en la final de la Copa Argentina en una semana de ensueño
Ver más
05
Libertad
Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”
Ver más

Te puede interesar