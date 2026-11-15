La canasta mecánica

Epicteto decía que ante la calamidad, el ignorante culpa a los demás, a la suerte o al entorno por sus desgracias. El principiante, aquel que recién inicia el aprendizaje se culpa a sí mismo y asume la responsabilidad. Mientras que el sabio ya no busca culpables, sino que examina con claridad qué dependía de él y qué le faltó por aprender. Es que, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, solo algunas dependen de nosotros, otras no. Y aunque no tengamos control sobre todo lo que sucede, siempre podemos elegir cómo reaccionamos, cómo enfrentamos las tribulaciones que nos impone la vida. El verdadero valor reside en la fortaleza de espíritu, en la capacidad de superar las caídas y cambiar el enfoque. Aunque no sea posible volver atrás y tomar otras decisiones, siempre se puede comenzar ahora y diseñar un nuevo final. Alguien dijo que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia.

Un poema épico relata el momento en el que el joven Siddhartha se despierta en su palacio dorado - donde su padre le ocultaba toda precariedad, todo infortunio – y decide irse a enfrentar por primera vez a la miseria, la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte:

“¿De qué sirven los jardines de placer, las músicas y los muros de oro, si todo cuanto respira está condenado a marchitarse? He visto al anciano encorvado por los años, al enfermo consumido por la fiebre y al cadáver llevado entre lamentos. ¿Cómo puede alegrarse el corazón del hombre cuando el dolor, la decadencia y la muerte acechan detrás de cada puerta?”

Al comprender que las riquezas son una ilusión incapaz de detener el sufrimiento humano, Siddhartha se despoja de sus joyas y vestiduras reales en medio de la noche, para salir al mundo y vivir de la caridad con una vasija de mendigo.

“Toma estas joyas y este manto real, y devuélvelos al palacio. Hoy dejo atrás el trono, el oro y las falsas promesas de este mundo.”

En la versión moderna del Siddhartha inspirado en la figura de Buda, que abandonó una vida de riqueza y placeres mundanos, Hermann Hesse, su autor expresa: “Había jugado el juego del mundo, había acumulado oro, había vestido sedas y bebido vinos costosos, y sin embargo, su alma estaba enferma y hastiada. Comprendió entonces que toda aquella riqueza era una trampa dulce y venenosa. Se despojó de sus ropas de hombre rico, abandonó su casa y sus jardines sin mirar atrás, sintiendo por primera vez el frío de la pobreza, pero libre al fin de la gran mentira.”

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