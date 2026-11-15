ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC Revista
15 de noviembre de 2026 - 01:00

La canasta mecánica

La canasta mecánica
La canasta mecánicaArchivo, ABC Color

TRIBULACIONES ANTE LA GRAN MENTIRA -- Cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor de él. El error no es una catástrofe moral ni una maldición inapelable. Oculta tras la adversidad, se encuentra una oportunidad de aprendizaje y entrenamiento.

Por Carla Fabri
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Epicteto decía que ante la calamidad, el ignorante culpa a los demás, a la suerte o al entorno por sus desgracias. El principiante, aquel que recién inicia el aprendizaje se culpa a sí mismo y asume la responsabilidad. Mientras que el sabio ya no busca culpables, sino que examina con claridad qué dependía de él y qué le faltó por aprender. Es que, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, solo algunas dependen de nosotros, otras no. Y aunque no tengamos control sobre todo lo que sucede, siempre podemos elegir cómo reaccionamos, cómo enfrentamos las tribulaciones que nos impone la vida. El verdadero valor reside en la fortaleza de espíritu, en la capacidad de superar las caídas y cambiar el enfoque. Aunque no sea posible volver atrás y tomar otras decisiones, siempre se puede comenzar ahora y diseñar un nuevo final. Alguien dijo que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia.

Un poema épico relata el momento en el que el joven Siddhartha se despierta en su palacio dorado - donde su padre le ocultaba toda precariedad, todo infortunio – y decide irse a enfrentar por primera vez a la miseria, la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte:

“¿De qué sirven los jardines de placer, las músicas y los muros de oro, si todo cuanto respira está condenado a marchitarse? He visto al anciano encorvado por los años, al enfermo consumido por la fiebre y al cadáver llevado entre lamentos. ¿Cómo puede alegrarse el corazón del hombre cuando el dolor, la decadencia y la muerte acechan detrás de cada puerta?”

Al comprender que las riquezas son una ilusión incapaz de detener el sufrimiento humano, Siddhartha se despoja de sus joyas y vestiduras reales en medio de la noche, para salir al mundo y vivir de la caridad con una vasija de mendigo.

“Toma estas joyas y este manto real, y devuélvelos al palacio. Hoy dejo atrás el trono, el oro y las falsas promesas de este mundo.”

En la versión moderna del Siddhartha inspirado en la figura de Buda, que abandonó una vida de riqueza y placeres mundanos, Hermann Hesse, su autor expresa: “Había jugado el juego del mundo, había acumulado oro, había vestido sedas y bebido vinos costosos, y sin embargo, su alma estaba enferma y hastiada. Comprendió entonces que toda aquella riqueza era una trampa dulce y venenosa. Se despojó de sus ropas de hombre rico, abandonó su casa y sus jardines sin mirar atrás, sintiendo por primera vez el frío de la pobreza, pero libre al fin de la gran mentira.”

carlafabri@abc.com.py

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
03
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
04
Fútbol Argentino
Boca golea a Banfield y se mete en la final de la Copa Argentina en una semana de ensueño
Ver más
05
Libertad
Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”
Ver más

Te puede interesar