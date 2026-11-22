Sin lugar a dudas es una de las producciones más ambiciosas en la historia del entretenimiento interactivo y con un despliegue global coordinado para las consolas de generación actual, esta nueva presentación vuelve a una ciudad ya conocida por algunos fanáticos de la saga o se prepara para nuevos jugadores con una escala geográfica y narrativa completamente renovada.

Esta nueva historia con dos protagonistas se desarrolla en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que también abarca la icónica ciudad de “Vice City”, que como se mencionaba antes, algunas personas probablemente ya la conozcan por entregas previas como GTA Vice City (2002) o Vice City Stories (2006), pero en esta ocasión, Rockstar define esta ambientación como “el lado más oscuro del lugar más soleado de América”.

Ya hablando del juego en sí, la trama abandona la estructura de tres protagonistas de su antecesor, GTA V (2013), para centrarse en una dupla criminal cuya supervivencia depende de la confianza mutua tras un golpe que sale mal.

En este caso, parte de la historia va con Lucía Caminos, una mujer recién salida de la Penitenciaría de Leonida tras caer presa por defender a su familia. Ella busca dejar atrás las carencias que arrastraba desde su infancia en Liberty City y su objetivo es asegurar el bienestar económico de los suyos mediante decisiones calculadas. “El padre de Lucía le enseñó a pelear en cuanto aprendió a caminar, y la vida no ha dejado de golpearla desde entonces”, es como se presenta a su personaje.

El otro protagonista es Jason Duval, quien, criado entre estafadores y con un pasado en el Ejército, trabaja para contrabandistas de la vieja escuela. Su alianza con Lucía lo involucra en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado. “Conocer a Lucía podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado”, sostiene Rockstar.

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El escenario para las aventuras

Las misiones o recorridos se darán a lo largo de Leonida, un escenario que a su vez se divide en seis regiones bien diferenciadas y estas son:

Vice City: combina el glamour y la codicia urbana con zonas como Ocean Beach (hoteles art déco y arena blanca), Little Cuba, el mercadillo de marcas pirata Tisha-Wocka y el puerto de VC, presentado como la capital mundial de los cruceros.

Leonida Keys: un archipiélago tropical de apariencia tranquila que da acceso a aguas consideradas entre las más hermosas y peligrosas de la región.

Grassrivers: paisaje primigenio de manglares y pantanos donde habitan caimanes, depredadores letales y también pueden darse hallazgos extraños.

Port Gellhorn: antiguo destino vacacional marcado por moteles baratos, centros comerciales vacíos y atracciones cerradas, donde la economía local gira en torno al licor barato, analgésicos y bebidas energéticas de estaciones de servicio.

Ambrosia: en el corazón del estado, conserva la industria y valores tradicionales; allí opera la refinería de azúcar Allied Crystal, mientras una banda local de motociclistas controla buena parte del entorno.

Monte Kalaga: ubicado junto a la frontera norte, ofrece caza, pesca y caminos de tierra, rodeado de bosques densos donde habitan grupos marginales y radicales paranoicos lejos del control gubernamental.

Otro dato importante es que, de momento, GTA VI está disponible exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S y según promociona la firma japonesa Sony, hay optimizaciones específicas para su consola bajo el sello Plays Best on PlayStation 5, que significa “se juega mejor en PlayStation 5”.

Para quienes ya tengan el juego, probablemente ya lo hayan descargado y estén disfrutándolo, pero para quienes tienen planeado hacerlo a futuro, algo a considerar es que se necesitan unos 212 gigabytes disponibles de espacio en la consola para la descarga del título.

Además, la versión estándar cuesta 79.99 dólares, mientras que la “ultimate” (solo disponible en formato digital) asciende a 99.99 dólares. Esta última, además del juego completo (al igual que la estándar), trae una serie de beneficios extra como vehículos exclusivos, armas personalizadas, tiendas o propiedades.

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El fenómeno de GTA

Probablemente las personas que no sigan el mundo de los videojuegos se sorprendan con que prácticamente todo el mundo esté hablando de GTA VI, pero más allá del videojuego de acción y aventura en un mundo gigante, este “fenómeno” lleva años, incluso más de una década de espera.

Al tratarse de una de las sagas más famosas de la historia, sus fanáticos tuvieron que esperar 13 años para reencontrarse con esta nueva presentación, ya que su antecesor había sido lanzado en 2013 y lejos de quedarse en esa época, llegó a marcar presencia en tres generaciones de consolas completas.

Si bien se trata de acción y aventuras, su género en sí es conocido como un sandbox (caja de arena), que directamente significa que uno no está obligado a seguir una historia lineal, por más de que esté disponible y se trate de uno de los atractivos principales del juego. En la práctica, el jugador va a poder explorar libremente la ciudad, manejar cualquier auto, robar, hacer misiones, pelear, ir a la playa, comprar ropa, escuchar radio o simplemente pasear sin que nadie le diga qué hacer.

En palabras aún más simples, es como un parque de diversiones virtual gigante donde cada uno decide a qué atracción subirse, a dónde ir o hasta qué momento quedarse, esto, con el “condimento” de una vida criminal que caracteriza a las historias de estos juegos.

Otro aspecto del fenómeno es que esa larga espera mencionada al comienzo incluso se traslada a que aparentemente a lo largo del planeta también se dispararon los pedidos de vacaciones, reposos médicos o acuerdos entre parejas justamente para jugar GTA VI con un tiempo dedicado. También antes de su lanzamiento oficial, GTA VI ya alcanzó unos 1.650 millones de dólares únicamente en reservas y preventas.

Finalmente, otra demostración de su impacto es que Grand Theft Auto VI lidera las nominaciones de The Game Awards 2026 (como los premios Óscar, pero de videojuegos) con un total de ocho candidaturas, incluyendo el premio principal a Juego del Año (GOTY), esto a pesar de que su lanzamiento comercial se concretó el 19 de noviembre.

Además de competir por el GOTY frente a títulos como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Resident Evil Requiem, el juego figura también en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Música, Mejor Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción/Aventura y Mejor Actuación por el papel de Manni L. Pérez como Lucía Caminos.

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