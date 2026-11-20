Formada para pelear desde que apenas podía caminar gracias a su padre, Lucía Caminos enfrentó golpes constantes desde entonces. Su búsqueda en sacar adelante a su familia la llevó tras las rejas de la Penitenciaría de Leonida, y salir de allí fue cuestión de azar; sin embargo, se le quedó grabada una lección: de ahora en más, solo jugadas inteligentes. Así es como se presenta a la primera protagonista principal de un GTA.

Ella, lejos de conformarse con sueños vagos como los que su madre anhelaba desde sus días en Liberty City, está dispuesta a tomar el control y cambiar las probabilidades a su favor.

Además, en su mente, lo único que pesa es a quién uno conoce y qué se tiene entre manos, algo similar a un enfoque pragmático que la lleva a comprometerse con su plan, cueste lo que cueste.

Ahora, en el universo de Grand Theft Auto VI, donde cada paso implica algo que ganar y mucho que perder bajo el neón de Leonida, una vida junto al otro protagonista, Jason Duval, se asoma como una posible vía de escape para su nueva etapa en libertad.

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La primera protagonista principal

Lucía Caminos es la primera protagonista femenina principal y no opcional de la historia de un Grand Theft Auto en esta nueva entrega que llega luego de 13 años de su última presentación, GTA V en 2013.

El énfasis sobre su caso va en principal, ya que en el primer GTA de 1997 existían personajes femeninos jugables, Divine, Mikki, Katie y Ulrika, pero estas eran opcionales y sus personajes prácticamente ni estaban desarrollados a profundidad.

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