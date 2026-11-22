Hay momentos en el deporte que necesitan unos segundos para hacerse realidad, pero llevan años de trabajo detrás. Para Marko Kaethler, uno de ellos llegó en Dakar, Senegal, cuando la jabalina que salió despedida de su mano aterrizó a 73,49 metros. No era solamente su mejor registro. Era el lanzamiento que lo convertía en campeón olímpico juvenil y escribía una página inédita para el deporte paraguayo.

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Tiene apenas 17 años y, cuando terminó de comprender lo que acababa de conseguir, las emociones lo desbordaron.

El teléfono no paraba de recibir mensajes, la adrenalina seguía recorriendo su cuerpo y las lágrimas terminaron de darle dimensión a una conquista que había comenzado mucho antes de pisar suelo africano.

“Yo estaba temblando todo, con el celular en la mano y no podía controlar mi emoción. Fue algo muy emocionante”, recordó el joven chaqueño, todavía con la alegría de quien sabe que acaba de cumplir un sueño que parecía demasiado grande para su edad.

Pero la historia de Marko no comenzó en una pista olímpica ni con una jabalina profesional entre las manos. Comenzó en Filadelfia, en el corazón del Chaco paraguayo, donde las primeras experiencias deportivas fueron bastante más sencillas: lanzar pelotitas.

De las pelotitas a la jabalina

Antes de encontrar su disciplina, Kaethler recorrió varios caminos. Probó fútbol, vóley, tenis y otras modalidades. El deporte siempre estuvo presente en su vida, aunque pronto descubrió que se sentía más cómodo en las pruebas individuales.

“Yo desde chico hice muchos deportes. Hice vóley, fútbol, tenis, muchos deportes probé y me fui por el atletismo. En el fútbol sí estaba muy fuerte, pero no me gustaba tanto. Yo era más de deportes individuales”, contó.

En su tierra natal comenzó a dar los primeros pasos en el atletismo, con el acompañamiento de docentes que reconocieron sus condiciones. Recuerda a sus profesores y también a Lars Anthony Flaming quienes fueron parte de ese inicio, cuando le propusieron probar el lanzamiento de jabalina.

La progresión llegó con el tiempo. En 2023 viajó a Santiago de Chile para participar en los Juegos Sudamericanos Escolares. Aquella experiencia internacional alimentó una inquietud que fue creciendo con cada competencia. Un año después estuvo en Carmen del Uruguay, Argentina, donde también debió sobreponerse a una lesión. En 2025, compitió en el Iberoamericano U18 disputado en Paraguay y terminó quinto.

Aquellos resultados le permitieron reconocer sus posibilidades. La pregunta comenzó a rondarle la cabeza: ¿qué podía conseguir si se dedicaba plenamente a la jabalina?

La respuesta llegó con una decisión. Desde enero de 2026 dejó de lado la práctica competitiva de otros deportes para concentrarse exclusivamente en los lanzamientos.

“Dije: bueno, soy muy bueno en lanzamiento de jabalina, no puedo negarlo. ¿Qué pasaría si le metiera al 100%? Le metí al 100% desde enero, que solo entreno jabalina, plenamente jabalina, y me estaba yendo muy bien”, relató.

El tenis y el vóley, sin embargo, no desaparecieron completamente de su vida. Los utiliza como complemento y también como una forma de despejar la mente. El primero le aporta resistencia física y velocidad de reacción; el segundo, potencia en los brazos.

En la jabalina, explica, la fuerza no lo es todo. La técnica ocupa el primer lugar. Después llegan la potencia y la explosividad, trabajadas en el gimnasio con ejercicios específicos de levantamiento olímpico.

Una vida nueva para perseguir un sueño

La decisión de apostar por el atletismo también implicó cambios personales. Nacido y criado en Filadelfia, Marko se trasladó a Itauguá en enero de este año para vivir cerca de su entrenador, Milciades Alarcón, y desarrollar una preparación más exigente.

La rutina de un atleta de alto rendimiento convive todavía con la de un adolescente que cursa el primer año de la educación media. Hay entrenamientos, competencias, viajes y exámenes que deben acomodarse en una agenda cada vez más intensa.

Antes de viajar a Dakar tuvo que rendir sus evaluaciones escolares para no dejar pendientes durante la competencia. El colegio, lejos de convertirse en un obstáculo, también forma parte de una comunidad que celebra sus conquistas.

“Siempre me han alentado en el colegio. Los profesores y también los alumnos están muy contentos conmigo y me apoyan mucho”, destacó.

Su adaptación a la vida de entrenamiento en Itauguá fue parte de un proceso que encontró en su entrenador una figura fundamental. La relación excede las indicaciones técnicas. Comparten la preparación cotidiana, conocen los errores, las virtudes y también los momentos de duda.

En Dakar, esa confianza tuvo un valor especial. Mircea Alarcón estuvo a su lado durante una competencia en la que cada detalle podía marcar la diferencia.

“Saber que está ahí conmigo me deja una tranquilidad enorme en mi mente. Él sabe lo que estoy haciendo, conoce los errores técnicos que tengo y sabe mi mentalidad”, explicó.

Dakar, el calor del Chaco y una batalla de seis lanzamientos

El viaje a Senegal representó un desafío deportivo y también una experiencia cultural. Marko encontró un clima caluroso, aunque con características diferentes a las de nuestro país. El calor seco de Dakar, según describió, le resultó familiar por los años de preparación en el Chaco.

“Yo entrené tres años en el Chaco, lo que es el lanzamiento de jabalina. Me ayudó mucho en adaptarme justamente a ese tiempo”, comentó. También quedó sorprendido por la calidez de los habitantes. Encontró en Senegal una hospitalidad que le recordó a Paraguay, con gente amable, música y bailes en espacios públicos.

Pero el motivo principal del viaje estaba en la pista. Allí lo esperaba una competencia con rivales que ya conocía, especialmente el colombiano Dilan Andrés Graciano con quien había compartido torneos desde 2023. Hasta entonces, aquel adversario había sido una referencia difícil de superar: le había ganado en Santiago de Chile, en el Iberoamericano y también en Panamá.

La previa tuvo incluso un intercambio de respeto entre ambos. “Llegamos hasta aquí, trajimos a Sudamérica hasta lo más alto y que gane el mejor”, le expresó el colombiano.

Marko sabía que no llegaba como favorito principal. Su entrenador le había explicado que figuraba como el tercer candidato a subir al podio, detrás del colombiano y un representante sudafricano.

Sin embargo, el joven paraguayo tenía otra lectura de sus posibilidades.

“Yo le dije: profe, no te vayas a preocupar, confiá en mí, que te voy a traer esa medalla. No te puedo decir cuál color, pero te voy a traer una medalla”, recordó.

La competencia tuvo seis lanzamientos y una particularidad que obligó al paraguayo a tomar decisiones sobre la marcha: las jabalinas disponibles no eran las mismas con las que habitualmente entrenaba.

En Paraguay había trabajado principalmente con implementos chinos, más flexibles, mientras que en Dakar encontró modelos oficiales de mayor rigidez, entre ellos los Nemeth y Nordic. La diferencia podía generar una exigencia adicional sobre el codo y modificar las sensaciones del lanzamiento.

En el primer intento registró 68 metros, después de una carrera demasiado fuerte que lo llevó a acercarse a la línea y no ejecutar correctamente el lanzamiento. Para el segundo decidió retrasar un pie, controlar la ansiedad y cambiar de implemento.

Eligió la Nemeth. La jabalina voló y alcanzó los 72 metros, una marca que lo colocó al frente de la clasificación.

El colombiano se mantuvo cerca y la lucha por el oro continuó hasta el desenlace. En el último intento, Marko volvió a confiar en la Nemeth, siguiendo la indicación de su entrenador.

“Me dijo: vas a confiar en mí y vas a agarrar esa Nemeth. No quiero que agarres más esa Nordic. Ya estás acá, es el último lanzamiento, reventá con todo”, relató.

La arenga también incluyó al público. Alarcón le pidió que hiciera sentir a los espectadores parte de su lanzamiento, que se sintiera como en casa. Marko levantó los brazos, pidió los aplausos y encontró una respuesta multitudinaria.

En su cabeza ya estaba dibujada la carrera. Visualizó el movimiento, la ejecución y el vuelo de la jabalina. Después llegó el lanzamiento de 73,49 metros, el registro que selló la consagración.

No sabía cuánto había lanzado su rival en el último intento. Ni siquiera se detuvo a observarlo. Se concentró en su propia ejecución y dejó el resultado en manos del destino.

“Me preparé, agarré la jabalina, le puse el magnesio, apreté fuerte y dije: Dios, que sea tu voluntad. Yo no sabía cuánto lanzó el colombiano”, recordó.

Cuando vio la clasificación definitiva, ya no pudo contenerse. Comenzó a temblar y lloró en plena pista. El adolescente que había salido de Filadelfia para competir entre los mejores del mundo acababa de convertirse en campeón olímpico.

El legado de Baumann y el sueño de superar los 90 metros

La conquista de Kaethler también permitió reencontrarse con una historia importante del atletismo paraguayo. La jabalina tiene una tradición de referentes nacionales que abrieron camino en escenarios internacionales, entre ellos Édgar Baumann, Víctor Fatecha y otros exponentes que llevaron la disciplina a niveles de excelencia.

Baumann, dueño del récord paraguayo de 84,70 metros, siguió con orgullo la consagración del juvenil y participó de una conversación con el campeón en el programa Polideportivo de ABC Cardinal.

El histórico lanzador reconoció la evolución de las nuevas generaciones y valoró el sacrificio que realizan para alcanzar sus objetivos. También compartió una recomendación para el futuro de Marko: buscar una beca universitaria en Estados Unidos y realizar campamentos de entrenamiento en Finlandia o Suecia, países con una enorme tradición en la especialidad.

“Es un evento muy técnico. Psicológicamente, entrenar con buenos lanzadores te desbloquea la mente. Una vez que entrenás con ellos te das cuenta de que sos igual. Cuanto más relajado estás, más lejos te va la jabalina”, explicó Baumann.

Su mensaje también estuvo marcado por la experiencia de las lesiones. El exatleta recordó los años que perdió por problemas físicos y la importancia de tener un buen entrenador, respetar los procesos y entender que los resultados no siempre llegan de manera lineal.

Para Marko, escuchar a uno de los grandes referentes de la especialidad paraguaya fue también una motivación. Desde sus primeros pasos en la jabalina, el nombre de Baumann estuvo presente como una referencia y un objetivo.

Ahora, el joven tiene su propia meta: superar las marcas de la generación anterior y acercarse a los mejores registros del mundo.

“Siempre he visto tu nombre ahí arriba y dije: ahí voy a llegar. Estar entre los top mundiales siempre va a ser mi sueño”, le expresó a Baumann durante la entrevista.

Y no se quedó allí. Los 90 metros aparecen como una distancia posible en su horizonte. El récord mundial, que se encuentra en 98,48 metros del checo Jan Železný, representa una dimensión extraordinaria, pero no algo que considere reservado exclusivamente para otros países.

“Todos somos humanos y creo que porque un paraguayo no puede lanzar encima de 90. Nada es imposible”, afirmó.

“Yo no me voy a participar, yo me voy a competir”

Detrás de la medalla existe una convicción que acompañó a Marko durante todo el proceso. No se trataba simplemente de viajar a Dakar para sumar experiencia o buscar una ubicación entre los mejores. Su intención era competir por el título, incluso cuando las expectativas externas no apuntaban necesariamente hacia ese desenlace.

“Yo siempre le decía a mi profe: me voy a ir a medallar, me voy a ir a medallar. Yo no me voy a participar, yo me voy a competir”, contó.

No todos compartían ese optimismo. Hubo quienes consideraban que el objetivo era demasiado ambicioso y que debía ser más realista. Sin embargo, el joven decidió no desviarse de su camino.

La fe también ocupó un lugar importante en esa preparación. Cada noche, según relató, elevaba una oración para pedir sabiduría y paciencia, pero también para que el mundo pudiera ver de qué eran capaces los deportistas paraguayos.

“Yo nunca le hice caso a esa gente. Siempre tuve mi camino fijo. Cada noche le oraba a Dios y le decía: dame sabiduría, dame paciencia, dejá que esas personas vean lo que somos capaces los paraguayos”, recordó.

El resultado terminó dándole una respuesta a aquella incredulidad.

Su llamada después de la consagración tuvo un destinatario especial: su padre, Matías. No fue un mensaje de texto ni una publicación en redes sociales. Fue una comunicación directa, cargada de emoción.

“Le llamé a papá y le dije: lo logramos”.

En esa frase se resumían muchos años de acompañamiento, sacrificios y decisiones familiares.

Una medalla que recién comienza a contar su historia

La medalla dorada de Dakar no representa una meta final. Es, en todo caso, el comienzo de un camino que exige paciencia, cuidado físico y una preparación cada vez más especializada.

Marko todavía tiene mucho por aprender y por recorrer. Su siguiente desafío internacional está en el Campeonato Sudamericano U18 de Cuenca, Ecuador (11 al 13 de diciembre), una nueva oportunidad para medir su evolución y seguir sumando experiencia.

El propio Baumann le dejó un consejo que resume buena parte de lo que significa esta disciplina: habrá más días malos que buenos y la clave estará en no desanimarse.

La jabalina es un deporte de detalles, donde la potencia debe convivir con la técnica, la flexibilidad y el control mental. No todos los días se consiguen grandes marcas y tampoco cada competencia puede convertirse en una búsqueda desesperada de récords. La continuidad y la prevención de lesiones serán determinantes para que el talento pueda desarrollarse.

Marko parece entenderlo. A los 17 años ya conoce el valor de la perseverancia, la importancia de confiar en quienes lo acompañan y la necesidad de sostener una convicción aun cuando otros no crean en ella.

Desde Filadelfia, pasando por las primeras pelotitas, los entrenamientos en el Chaco y la mudanza a Itauguá, hasta llegar a la cima olímpica en Senegal, su historia tiene un hilo conductor: la decisión de ir más allá de lo que parecía posible.

En Dakar, un adolescente paraguayo lanzó una jabalina a 73,49 metros y alcanzó la gloria. Pero, más allá de la distancia, lo que dejó fue un mensaje para las nuevas generaciones del deporte nacional: los grandes sueños no tienen por qué parecerse a los pronósticos de los demás.

Y mientras la medalla de oro comienza a ocupar su lugar en la historia, Marko Kaethler ya mira hacia adelante. Porque, como él mismo se encargó de repetir, no fue a participar. Fue a competir. Y ahora quiere llegar todavía más lejos.