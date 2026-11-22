Estampillas Navidad 2026

Para los amantes de la filatelia, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay puso en circulación 6.000 nuevas estampillas “Navidad 2026”. En una se representa a la Sagrada Familia en el Portal de Belén. La otra es una propuesta artística del nacimiento de Jesús desde la mirada cultural paraguaya. La Sagrada Familia aparece con elementos de la vestimenta tradicional nacional. María, representada como bailarina con cántaro junto a José y el Niño Jesús. Ambas creaciones corresponden a María José Ríos Sosa, realizadas mediante la técnica de pintura acrílica.

70 años de la Facultad de Veterinaria

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay presentó la emisión postal denominada “70 Años de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UNA” en un acto realizado en la Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la casa de estudios. La emisión está conformada por una planchita que contiene 4 estampillas. En los sellos postales se observan cuatro animales vinculados directamente al ámbito veterinario: la vaca Holando o Holstein, el caballo criollo, el perro mestizo y el gato común europeo.

Homenaje a artistas Centenario de Paraná

La Secretaría Nacional de Cultura entregó en la sede del Poder Legislativo distinciones en vida y a título póstumo a 22 músicos vinculados a su recorrido artístico y a cinco personalidades que contribuyeron a difundir la obra de Luis Alberto del Paraná. El programa también contó con una presentación especial de la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), que interpretó composiciones de su repertorio y forma parte de las actividades enmarcadas en el Centenario del Nacimiento del artista.

Monumento a Luis Alberto del Paraná

El director general del Centro Cultural de la República El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, y el exsenador nacional Orlando Fiorotto, titular de la Comisión Luis Alberto del Paraná, informaron sobre los avances para concretar un homenaje permanente a Luis Alberto del Paraná en el marco del centenario de su nacimiento. La iniciativa está en etapa final y solo resta la autorización de la Municipalidad de Asunción para disponer del espacio donde será emplazada la obra que sería inaugurada en la primera quincena de diciembre.

El último viaje. Sarmiento en Paraguay

Es el título del nuevo álbum de Juan Alberto Migliore presentado esta semana en el Salón Madame Lynch del Gran Hotel del Paraguay. La obra presenta una investigación inédita que nos introduce en la figura contradictoria del político, intelectual y educador Domingo Faustino Sarmiento. “La figura controversial del argentino –quien falleció en Asunción en 1888– ha partido aguas en el Paraguay durante toda su vida, y sin dudas, toda su muerte hasta el día de hoy. Como la rabia y el dolor han marcado más de una vez los debates, tratar de acercarse a su figura exige una distancia del pasado, que a veces se logra y a veces no. El autor nos invita al último viaje de Sarmiento, a una Asunción siempre agitada políticamente tras 17 años de finalización de la Guerra contra la Triple Alianza. Como todo viaje, habrá que ver qué cosas son excusas del pasado y quizás, que son las incomodidades del presente”, escribió la presentadora Ana Barreto Valinotti sobre la obra. Editorial Arandurã.