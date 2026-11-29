Emisión postal Mercosur

“Mercosur-Músicas y Danzas Tradicionales” es la emisión postal realizada por la Dirección Nacional de Correos (Dinacopa). Representan dos expresiones de la identidad cultural paraguaya: la danza tradicional y la música, a través del arpa paraguaya. Las obras que ilustran las estampillas pertenecen a la artista paraguaya Raquel Ruiz. En uno de los sellos se presenta una obra pictórica con parejas de bailarines, portando la bandera paraguaya en una interpretación inspirada en Campamento Cerro León. En otra figura un arpista con indumentaria tradicional paraguaya, acompañado del arpa.

Aquellos tranvías de Asunción

Tranvías de Asunción 1872-1996 es la última obra investigativa del historiador Antonio Luis Sapienza Fracchia, en la que compila la historia de ese transporte en el Paraguay desde sus inicios, a tracción animal, hasta sus días finales, en el sistema eléctrico. El libro fue presentado en la Academia Paraguaya de la Historia el jueves. La investigación cubre las distintas empresas y empresarios que tuvieron a su cargo la explotación del servicio, así como también las modalidades y todo lo referente a su conformación.

Antología de Arturo Rebaudi, Tomo I

La Antología de Arturo Rebaudi vuelve a circular, a cien años de su muerte, el «testigo incómodo» de la Guerra Grande. El Tomo I, compilado por Ángel Piccinini Villamayor con edición de Carlos Vera Abed, reedita íntegramente La Conspiración contra S. E. el Presidente de la República, Mariscal Don Francisco Solano López (Buenos Aires, 1917), el alegato con que Rebaudi sostuvo, documento en mano, que la llamada conspiración de San Fernando fue fabricada con confesiones arrancadas bajo tortura. La colección reunirá por primera vez las seis obras que el médico e historiador paraguayo publicó en Buenos Aires entre 1917 y 1925.

Ganadores del Concurso de cuentos cortos

El Cabildo y la Academia Olímpica Paraguaya del Comité Olímpico Paraguayo premiaron a los ganadores de la 21ª edición del Concurso de Cuentos Cortos en Castellano y Guaraní 2026. En castellano el primer premio fue para Elías Nicolás Sánchez Alfonzo, por Apoteosis. El segundo premio: Richard Antonio Ortiz Zaracho, por Amenazo. Categoría guaraní: Primer premio, Pedro Reinaldo Barúa Samaniego, por Tekove rapére oñondive, y el segundo premio, para Hugo Florencio Centurión Mereles, por Pytuhẽ morotĩ hovy.

Testimonio que rescata décadas de exilio

Memorias y desmemorias de exilio, de Maricruz Méndez Vall, se presenta el 2 de diciembre en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos. La actividad es organizada por el CCR El Cabildo, bajo dirección de Aníbal Saucedo Rodas, y estará a cargo de David Rafael Velázquez Seiferheld y María Eugenia Ayala. La obra propone un recorrido por la memoria personal, familiar y política de la autora, hija del político, músico y escritor paraguayo Epifanio Méndez Fleitas, cuya vida estuvo marcada por la persecución política y el exilio durante la dictadura stronista.

Exposición La piel de lo invisible

Así se denomina la muestra de obras del Arq. César Aquino que puede verse en el Shopping Mariscal. La exposición es presentada por la galería BGN Arte en el local La María Cocina y Carbón del Shopping Mariscal (Quesada y San Roque González de Santacruz). Esta exposición se trata de un recorrido por el universo creativo de Aquino, donde la acuarela, el dibujo y la exploración de las formas se convierten en herramientas para indagar en las relaciones entre color, línea, espacio y materia.