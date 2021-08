Variedades Sojapar, todas comprometidas

Como institución comprometida con el desarrollo de la biotecnología y su multiplicación a nivel de productores, y llevando adelante las 5 variedades nacionales Sojapar, es gratificante poder decir que ya tenemos comprometidas las 6.300 bolsas que hemos preparado para esta nueva campaña 2021/2022 que estaría arrancando en setiembre toda vez que el clima lo permita, estamos terminando de alistar todas las bolsas que serán entregadas próximamente a aquellos que hicieron su pedido, empezó diciendo la ingeniera Ojeda.

Asegurar producción

El año pasado (2020) tuvimos una producción de casi 9.000 bolsas, de las cuales 5.900 fueron vendidas a Bolivia, este año nos enfocamos a producir una cantidad menor ya que la demanda del país vecino no estaba asegurada. Hace unas semanas nos llegó un pedido de Bolivia pero no vamos a poder cumplir, y es que el clima también les jugo una mala pasada y no lograron producir la cantidad de semillas que esperaban, además nosotros tenemos que cubrir primero nuestro mercado, destaco nuestra entrevistada.

Rusticidad y seguridad

Las variedades tempraneras o para inicio de siembra son la Sojapar R19 y la Sojapar R49, esta segunda con buena respuesta al suelo frío, o sea, después de épocas frescas, no obstante la fortaleza con que cuentan todas es la rusticidad y sanidad, algo que los productores han destacado en todos los lugares donde nos tocó estar. Si hablamos de rendimientos podemos hablar de testimonios de productores que tuvieron parcelas que superaron los 5.000 kilos por hectárea y promediando los 3.500 kilos por hectárea.

En cuanto al Chaco, también ya vendimos las semillas para su campaña que arranca en diciembre, de las variedades Sojapar R49, Sojapar R19, Sojapar R75 y Sojapar R24, mencionó Ojeda.

Instó a productores a declarar

La ingeniera Estela Ojeda finalmente insto a los productores a realizar sus declaraciones de reserva de uso de semillas, y que pueden hacerlo a través de la página habilitada en www.sicosem.com.py y que con esto ayudarán a la institución a poder seguir con las investigaciones y a la vez poder acercarles nuevas tecnologías.