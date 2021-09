Cebolla y tecnología deben ir de la mano

La jornada fue organizada por la firma Plastiagro en conjunto con el productor Rodolfo Vargas, quien nos confirmó que es veterinario, pero hace 7 años empezó a incursionar en la producción agrícola, y principalmente en el rubro cebolla.

“Cuando arrancamos no fue fácil, el suelo era pobre y desgastado, debíamos recuperarlo, el promedio nacional esta en torno a las 10 toneladas de cebolla por hectárea, y nuestro objetivo era mejorar ese número. Esto lo logramos gracias a la implementación de tecnologías, como análisis de suelo y su corrección, utilizamos variedades más adaptadas a la zona e implementamos el riego, pero todo esto lleva su tiempo y trabajo, y hoy estamos llegando entre 30 a 40 toneladas por hectárea, pero queremos que todos los productores puedan llegar a eso y más”, señaló el propietario del establecimiento.

Lo que se presentó

El ingeniero Saúl Araújo es técnico asesor de la firma Plastiagro que organizó la actividad y destacó. “Esta ya es la culminación de todo un trabajo que fue desde la siembra, cuidado del cultivo, monitoreos de códigos de prueba que se están desarrollando para su posterior importación, y el desarrollo de nuestra variedad de cebolla híbrida tempranera que ya esta en el mercado, y que lleva el nombre de Kabuena, con un potencial productivo en condiciones óptimas de entre 35 a 45 toneladas por hectárea. En el almácigo este cultivo ya estuvo a los 35 días listo para llevarlo al lugar definitivo, y a los 120 días ya esta lista para la cosecha”, explicó.

Respondieron a consulta

Varios productores, estudiantes e interesados participaron de la jornada sobre producción de cebolla, y siguieron atentamente las recomendaciones agronómicas realizadas por los ingenieros Wilber Ortiz y Edgar Amarilla, técnicos de mucha experiencia y docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción.

“Hay productores muy interesados en desarrollar el cultivo de la cebolla, y principalmente en esta zona (Ybytymí) y este tipo de jornadas son interesantes porque hay intercambio de ideas y conocimientos, por ejemplo, nos dimos cuenta de que muchos no manejan el uso de productos herbicidas, algo que les ayudará muchísimo a la hora de controlar malezas y que su producción no tenga competencia”, señalo el ingeniero Wilber Ortiz.

Mejorar el curado

El ingeniero Edgar Amarilla, por su parte destacó, “otro punto que falta seguir trabajando con los productores tiene que ver con el curado de la cebolla, o sea, el momento precosecha, pues si este trabajo no se hace bien, todo el esfuerzo de meses se puede ir al tacho, y no podemos dejar que esto pase. Conversamos con los productores sobre cómo doblar las hojas sobre el fruto cuando esta listo, cómo sacar del suelo sin dejar que las raíces ya tengan contacto con el suelo para que no siga creciendo, entre otras cosas; también el tamaño de los frutos es muy importante, ya que la ama de casa busca una cebolla mediana, ni tan grande ni muy pequeña, como se dice, una que sirva para llenar una olla”.

Apostar a la tecnología

Finalmente, el ingeniero Rubén Franco, directivo de Plastiagro agradeció a los presentes y puso énfasis en la importancia de seguir apostando a la tecnología para lograr mejores rendimientos, pues todo esto es inversión y no gasto, “solo podremos competir con los productos importados presentado al consumidor cebollas de calidad, aquí hubo un proceso desde la siembra hasta la cosecha y se ven los resultados”, finalizó.