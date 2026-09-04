Los recuerdos que construyen marca

Mariscal tiene 30 años de recuerdos compartidos con varias generaciones”, afirma Gauto.

En ese recorrido, la marca se posicionó como “el shopping de la familia paraguaya”, acompañando momentos que quedaron asociados a celebraciones, encuentros y experiencias.

“Generaciones de familias tienen recuerdos vinculados a nuestros árboles, decoraciones, encuentros y celebraciones”, señala.

A esa tradición se suma la Fiesta de San Juan, que, según destaca, “se convirtió en el más importante del país”.

También hay iniciativas que trascendieron su propósito inicial. “Agroshopping” es uno de esos ejemplos que, de acuerdo con Gauto, “trascendieron una acción puntual y se convirtieron en parte de la identidad de Mariscal y de su relación con la comunidad”.

Para el ejecutivo, la clave estuvo en comprender qué mueve a las personas. “No buscamos solamente que visiten Mariscal: buscamos estar presentes en momentos que después se convierten en recuerdos”, resume.

La manera de comunicarse con el público también evolucionó. Gauto explica que anteriormente el mensaje estaba concentrado en aquello que podía comprarse o en las promociones disponibles.

Actualmente, la estrategia busca un vínculo diferente. “Hoy necesitamos generar conversación, contenido, experiencias y sentido de pertenencia”, refiere.

Ese cambio llevó a Mariscal hacia una comunicación “mucho más cercana, auténtica y conectada con lo que sucede alrededor”.

La marca comenzó a mirar a las distintas comunidades que forman parte de su día a día: familias, jóvenes, vecinos, trabajadores, locatarios, productores, corredores y amantes de las mascotas.

“Nuestro desafío es seguir generando experiencias relevantes para todas las generaciones, sin perder la conexión emocional que construimos con quienes nos acompañan desde hace 30 años”, sostiene.

El aniversario número 30 tampoco fue concebido únicamente como una celebración del pasado.

“Queríamos reconocer nuestra historia, pero utilizarla como punto de partida para contar el Mariscal que estamos construyendo hacia adelante”, explica Gauto.

Bajo esa premisa nació la campaña 30 años haciendo camino, centrada en “las personas, los encuentros y todo lo que fuimos construyendo juntos durante estas tres décadas”.

La agenda conmemorativa incorpora música, gastronomía, deporte, vida sana, arte, catas, cine y actividades al aire libre, además de las celebraciones tradicionales.

“Queremos que distintas generaciones encuentren razones para vivir Mariscal a su manera”, afirma.

El aniversario coincide además con un cambio decisivo para la marca. El propósito es que la historia acumulada sirva para abrir espacio a nuevos recuerdos.

“Queremos que quienes crecieron con nosotros vuelvan a emocionarse con Mariscal y que las nuevas generaciones empiecen a construir sus propios recuerdos”, expresa.