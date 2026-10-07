Corte designaría hoy como juez a yerno de diputada cartista afín al clan Núñez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su sesión ordinaria de este miércoles 7 de octubre, estaría tratando la terna que integra Carlos Darío Bonzi Torres, exdefensor público, exasesor de la Cámara de Diputados y actual funcionario del Senado; quien pugna por el cargo de juez en lo Penal para la Circunscripción Judicial de Central.

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El Consejo de la Magistratura (CM) integró en terna a Carlos Darío Bonzi Torres (588,8 puntos), junto a la fiscala Cynthia Janice Torres Méndez (618,98 p.) y la abogada Jorgelina Busto (508,34 p.), en su sesión del pasado 8 de septiembre.

Bonzi Torres es marido de Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, quien desde el 8 de noviembre de 2023 es jueza penal de la Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. La magistrada es hija de la diputada por Honor Colorado Ida Cattebeke de Ortiz, que a su vez es esposa del actual intendente de Benjamín Aceval, Pedro Rolando Ortiz.

Como yerno de la parlamentaria cartista el ahora ternado había renunciado al Ministerio de la Defensa Pública y luego fue nombrado en la Cámara de Diputados como asesor, donde percibía un salario de poco más de G. 10.200.000, donde permaneció hasta el mes de julio de 2025.

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Sin embargo, desde el mes de septiembre de 2025 hasta la actualidad cumple funciones en la Dirección de Control de Personal de la Cámara de Senadores, según su declaración jurada. Bonzi Torres percibe en ese cargo la suma de G. 19.200.000, en concepto de sueldo y bonificación.

Hija de diputada cartista se apartó del caso Ñoño Núñez

El caso del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano de Bachi Núñez y conocido como Ñoño, fue destrabado parcialmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la semana pasada hizo lugar a la inhibición de la jueza Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, integrante del Tribunal de Apelación que debe analizar el recurso planteado por Ñoño contra su sentencia.

Puntualmente la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, María Carolina Llanes Ocampos y Luis María Benítez Riera, mediante el Auto Interlocutorio N° 674, anuló la resolución que retenía a la magistrada Jazmín Ortiz como miembro del tribunal de alzada.

Con esto, si bien el caso del exgobernador de Presidente Hayes quedó destrabado, el obstáculo para que se trate su apelación contra la sentencia mediante la cual fue condenado a 11 años de prisión por corrupción pública, aún debe ser estudiada y, ahora, se debe volver a integrar el Tribunal de Apelación.

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El 16 de junio de este año, los abogados Caballero y Aghemo recusaron a la jueza Jazmín Ortiz, quien se allanó al pedido de apartamiento, pero los otros dos integrantes de la Cámara de Apelaciones rechazaron la misma. Esta resolución fue impugnada por la defensa de Ñoño Núñez y fue lo que la semana pasada resolvió la Corte.